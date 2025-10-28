Rejtélyes romokra bukkantak Egyiptomban – új bizonyíték kerülhetett elő a legendás Bibliai történetről

Egyiptomi régészek Észak-Sínai térségében egy háromezer éves erőd maradványait tárták fel, közvetlenül az ősi Hórusz katonai útvonal mentén – azon az úton, amelyet a Biblia szerint Mózes és az izraeliták elkerültek az egyiptomi kivonulás során.

Újabb bibliai történet nyomaira bukkantak Egyiptomban?

Fotó: Axel Heimken / northfoto

Egyiptom a csodák földje

A Tell El-Kharouba mellett feltárt erőd az Újbirodalom idejére (Kr. e. 1550–1070) datálható. Több mint 8000 négyzetméteres területet foglal el, tizenegy toronnyal és vastag agyagtéglafalakkal, amelyek a birodalom keleti határát védték. A feltárás során I. Thotmesz fáraó korából származó edényfület, kerámiákat, kenyérsütő kemencét és megkövesedett tésztát találtak – mindez bizonyítja, hogy a hely katonai központként működött.

A szakértők szerint a lelet kézzelfogható bizonyíték arra, hogy a Biblia által említett útvonal valóban létezett, és erősen őrzött volt. A Kivonulás könyve (2Móz 13:17) is említi:

„Isten nem vezette őket a filiszteusok földjén át, noha az volt a rövidebb út.”

A most előkerült erőd így hitelesítheti azt a térséget, ahol a történet szerint Mózes népe a Vörös-tenger felé menekült.

Sherif Fathy, Egyiptom régészeti minisztere szerint az erőd „új fejezetet nyit az ország katonai múltjában, és bizonyítja Sínai stratégiai jelentőségét”. Bár a lelet nem bizonyítja a teljes bibliai történetet, megerősíti annak történelmi hátterét.

A hír egy korábbi, szintén szenzációs felfedezéssel együtt kavarta fel a kedélyeket: izraeli kutató Michael Bar-Ron egy 3800 éves proto-sínaita feliratban a

„Zot m’Moshe” – „Ez Mózestől való”

– szöveget azonosította. Szerinte ez lehet az egyik legkorábbi nyoma Mózes nevének.

A tudományos vita folytatódik, de a most feltárt erőd sokak szerint újabb jel arra, hogy a hit és a történelem határai Egyiptom homokja alatt egyre inkább összemosódnak, írja a Daily Mail.