Feltámadt a fáraó? – a régészek sokkoló repedéseket találtak a 3300 éves királyi nyughelyen

A világ egyik legértékesebb régészeti kincse, Tutanhamon fáraó sírja soha nem látott veszélyben van. A kutatók szerint a 3300 éves temetkezési hely szerkezete meggyengült, és a repedések gyors terjedése miatt akár össze is omolhat.
A sírt 1922-ben fedezte fel Howard Carter, és azóta az ókori Egyiptom legikonikusabb leleteként tartják számon. Most azonban az újonnan megfigyelt törésvonalak arra utalnak, hogy az idő és az éghajlat hatása alatt a sziklába vájt kamrák széteshetnek.
A Kairói Egyetem régészei szerint a mennyezeten és a bejárati folyosón végigfutó hibavonal a szerkezet legveszélyesebb pontjait érinti. A repedéseken keresztül esővíz és pára szivárog a sírba, ami penészt és gombát hozott létre – ezek pedig lassan felemésztik a falfestményeket, köztük Tutanhamon legendás aranymaszkjának ábrázolásait.
A sír Esna-pala kőzetből készült, amely a páratartalom változásaira tágulással és zsugorodással reagál – ez pedig gyorsítja a repedések tágulását.
„A Királyok Völgyében található sírok azonnali beavatkozást igényelnek. Tudományos módszerekkel kell megállapítani a károk mértékét és kidolgozni, hogyan lehet megmenteni ezeket a történelmi helyeket”
– figyelmeztetett Sayed Hemada professzor, az építészeti örökség megőrzésének szakértője.
A kutatók szerint a sír feletti kőzet extrém nyomás alatt áll, és ez deformációt vagy akár „kőrobbanást” is okozhat – vagyis a falak hirtelen darabokra repedhetnek. A sír föld alatti elhelyezkedése miatt különösen veszélyesek az hirtelen áradások, amelyek már 1994-ben is elöntötték a kamrákat, súlyos károkat okozva.
A tanulmány szerint az akkori vízár iszapot, törmeléket és vegyi anyagokat sodort a falakra, megrepesztve a mennyezetet és elindítva a gombásodást, amely mára több helyen felpúposította és lepergette a festményeket.
Hemada professzor ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a sír nem fog azonnal összeomlani, de ha nem történik sürgős beavatkozás, néhány évtizeden belül helyrehozhatatlan károk keletkezhetnek.
„A jelenlegi és jövőbeli kockázatok veszélyeztetik a sír szerkezeti épségét. Ha nem avatkozunk be, Tutanhamon sírja nem fogja túlélni a következő évezredeket”
– mondta a kutató.
A helyzet súlyosságát egy másik szakértő, Mohamed Atia Hawash professzor is megerősítette, aki szerint a környező hegyek is tele vannak repedésekkel, amelyek bármelyik pillanatban lezúduló sziklatömböket küldhetnek a sírokra.
„Katasztrófa bármelyik percben bekövetkezhet. Ha meg akarjuk őrizni a Királyok Völgyét, most kell cselekednünk – mielőtt túl késő lesz”
– figyelmeztetett.
A szakértők szerint Tutanhamon sírja a közeljövőben még nem omlik össze, de ha az éghajlatváltozás és a turizmus tovább gyorsítja a romlást, a fáraó örök nyughelye talán már a következő generációkat sem fogadhatja többé, derül ki a Daily Mail cikkéből.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.