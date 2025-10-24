BékemenetSzolnoki buszbalesetMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Salamon névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Feltámadt a fáraó? – a régészek sokkoló repedéseket találtak a 3300 éves királyi nyughelyen

fáraó
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 24. 15:00
kutatástitok
Egészen hihetetlen dolgot fedeztek fel. Mi történik a fáraóval?

A világ egyik legértékesebb régészeti kincse, Tutanhamon fáraó sírja soha nem látott veszélyben van. A kutatók szerint a 3300 éves temetkezési hely szerkezete meggyengült, és a repedések gyors terjedése miatt akár össze is omolhat.

Fáraó
Éledezik a fáraó?
Fotó: JDzacovsky /  Shutterstock 

A sírt 1922-ben fedezte fel Howard Carter, és azóta az ókori Egyiptom legikonikusabb leleteként tartják számon. Most azonban az újonnan megfigyelt törésvonalak arra utalnak, hogy az idő és az éghajlat hatása alatt a sziklába vájt kamrák széteshetnek.

A Kairói Egyetem régészei szerint a mennyezeten és a bejárati folyosón végigfutó hibavonal a szerkezet legveszélyesebb pontjait érinti. A repedéseken keresztül esővíz és pára szivárog a sírba, ami penészt és gombát hozott létre – ezek pedig lassan felemésztik a falfestményeket, köztük Tutanhamon legendás aranymaszkjának ábrázolásait.

A sír Esna-pala kőzetből készült, amely a páratartalom változásaira tágulással és zsugorodással reagál – ez pedig gyorsítja a repedések tágulását.

„A Királyok Völgyében található sírok azonnali beavatkozást igényelnek. Tudományos módszerekkel kell megállapítani a károk mértékét és kidolgozni, hogyan lehet megmenteni ezeket a történelmi helyeket”

 – figyelmeztetett Sayed Hemada professzor, az építészeti örökség megőrzésének szakértője.

A kutatók szerint a sír feletti kőzet extrém nyomás alatt áll, és ez deformációt vagy akár „kőrobbanást” is okozhat – vagyis a falak hirtelen darabokra repedhetnek. A sír föld alatti elhelyezkedése miatt különösen veszélyesek az hirtelen áradások, amelyek már 1994-ben is elöntötték a kamrákat, súlyos károkat okozva.

A tanulmány szerint az akkori vízár iszapot, törmeléket és vegyi anyagokat sodort a falakra, megrepesztve a mennyezetet és elindítva a gombásodást, amely mára több helyen felpúposította és lepergette a festményeket.

Hemada professzor ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a sír nem fog azonnal összeomlani, de ha nem történik sürgős beavatkozás, néhány évtizeden belül helyrehozhatatlan károk keletkezhetnek.

„A jelenlegi és jövőbeli kockázatok veszélyeztetik a sír szerkezeti épségét. Ha nem avatkozunk be, Tutanhamon sírja nem fogja túlélni a következő évezredeket”

 – mondta a kutató.

A helyzet súlyosságát egy másik szakértő, Mohamed Atia Hawash professzor is megerősítette, aki szerint a környező hegyek is tele vannak repedésekkel, amelyek bármelyik pillanatban lezúduló sziklatömböket küldhetnek a sírokra.

„Katasztrófa bármelyik percben bekövetkezhet. Ha meg akarjuk őrizni a Királyok Völgyét, most kell cselekednünk – mielőtt túl késő lesz”

 – figyelmeztetett.

A szakértők szerint Tutanhamon sírja a közeljövőben még nem omlik össze, de ha az éghajlatváltozás és a turizmus tovább gyorsítja a romlást, a fáraó örök nyughelye talán már a következő generációkat sem fogadhatja többé, derül ki a Daily Mail cikkéből.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu