Feltámadt a fáraó? – a régészek sokkoló repedéseket találtak a 3300 éves királyi nyughelyen

A világ egyik legértékesebb régészeti kincse, Tutanhamon fáraó sírja soha nem látott veszélyben van. A kutatók szerint a 3300 éves temetkezési hely szerkezete meggyengült, és a repedések gyors terjedése miatt akár össze is omolhat.

Éledezik a fáraó?

Fotó: JDzacovsky / Shutterstock

A sírt 1922-ben fedezte fel Howard Carter, és azóta az ókori Egyiptom legikonikusabb leleteként tartják számon. Most azonban az újonnan megfigyelt törésvonalak arra utalnak, hogy az idő és az éghajlat hatása alatt a sziklába vájt kamrák széteshetnek.

A Kairói Egyetem régészei szerint a mennyezeten és a bejárati folyosón végigfutó hibavonal a szerkezet legveszélyesebb pontjait érinti. A repedéseken keresztül esővíz és pára szivárog a sírba, ami penészt és gombát hozott létre – ezek pedig lassan felemésztik a falfestményeket, köztük Tutanhamon legendás aranymaszkjának ábrázolásait.

A sír Esna-pala kőzetből készült, amely a páratartalom változásaira tágulással és zsugorodással reagál – ez pedig gyorsítja a repedések tágulását.

„A Királyok Völgyében található sírok azonnali beavatkozást igényelnek. Tudományos módszerekkel kell megállapítani a károk mértékét és kidolgozni, hogyan lehet megmenteni ezeket a történelmi helyeket”

– figyelmeztetett Sayed Hemada professzor, az építészeti örökség megőrzésének szakértője.

A kutatók szerint a sír feletti kőzet extrém nyomás alatt áll, és ez deformációt vagy akár „kőrobbanást” is okozhat – vagyis a falak hirtelen darabokra repedhetnek. A sír föld alatti elhelyezkedése miatt különösen veszélyesek az hirtelen áradások, amelyek már 1994-ben is elöntötték a kamrákat, súlyos károkat okozva.

A tanulmány szerint az akkori vízár iszapot, törmeléket és vegyi anyagokat sodort a falakra, megrepesztve a mennyezetet és elindítva a gombásodást, amely mára több helyen felpúposította és lepergette a festményeket.

Hemada professzor ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a sír nem fog azonnal összeomlani, de ha nem történik sürgős beavatkozás, néhány évtizeden belül helyrehozhatatlan károk keletkezhetnek.

„A jelenlegi és jövőbeli kockázatok veszélyeztetik a sír szerkezeti épségét. Ha nem avatkozunk be, Tutanhamon sírja nem fogja túlélni a következő évezredeket”

– mondta a kutató.