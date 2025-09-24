A Sinai-hegy nyomában – Új elmélet született Mózes szent hegyéről, ami megváltoztathatja a történelmet

A közhiedelem eddig úgy tartotta, hogy a bibliai Sinai-hegy, ahol Mózes átvette a Tízparancsolatot, Egyiptomban található. Most azonban egyre több tudós és kutató tekintget egy másik hegy, méghozzá a Szaúd-Arábia északnyugati részén magasodó Jebel Al-Lawz felé, amely a feltételezések szerint valóban a történelmi „Mózes hegye” lehet.

A Sinai-hegy valójában a Szaúd-Arábiában található Jebel Al-Lawz lehet?

Fotó: KHAWAJA UMER FAROOQ / Shutterstock

Egy új hegy, amely most újraírhatja a történelmet - Hol lehet a valódi Sinai-hegy?

Szaúd-Arábia a legtöbbeknek a muszlim szent városokról, Mekkáról és Medináról ismert. Az utóbbi időben azonban egyre több figyelem irányul egy keresztény szempontból is jelentősnek tartott helyszínre. A Tabuk régióban található, 2580 méteres Jebel Al-Lawz különleges kőzetei és természeti gazdagsága miatt is figyelemre méltó, de sokak szerint a bibliai leírások is jobban illenek erre a vidékre, mint az egyiptomi Sinai-hegyre.

Hivatalosan Egyiptom tudhatja magának Mózes szent hegyét, ahol átvette a Tízparancsolatot, de tudósok most egy szaúd-arábiai hegy felé tekintgetnek. Forrás: wikipedia

A „Mandula hegye” néven is emlegetett csúcs környékén régészeti nyomokat, feliratokat és sziklarajzokat is találtak, amelyek arra utalnak, hogy a térség az ókorban is fontos szerepet játszhatott. Sőt, a helyi beduin közösségek évszázadok óta mesélik tovább a történetet, miszerint Mózes itt vehette át Istentől a kőtáblákat.

Zarándoklat új úton

Bár az egyiptomi Sinai továbbra is az elfogadott hagyományos helyszín, egyre több keresztény zarándok fordítja tekintetét Szaúd-Arábia felé. Reformátusok, baptisták, mennoniták és más felekezetek hívői indulnak útra, hogy saját szemükkel lássák azt a hegyet, amelyet sokan a valódi bibliai helyszínnek tartanak. Számukra ez nemcsak spirituális élmény, hanem annak a lehetősége is, hogy közelebb kerüljenek a Szentírásban leírt eseményekhez.

Mózes, a kőtáblákkal - vajon hol kaphatta meg Istentől a Tízparancsolat tábláit?

Fotó: wikipedia

Fontos azonban megjegyezni: mindeddig semmilyen konkrét, minden kétséget kizáró bizonyíték nem igazolta, hogy Jebel Al-Lawz valóban a bibliai Sinai-heggyel lenne azonos, ahol Mózes átvette a Tízparancsolatot. Ennek ellenére a misztikum és a természeti szépség elegendő ahhoz, hogy egyre többen útnak induljanak ide.

Hogyan lehet meglátogatni?

A hegy környéke jelenleg szigorú szabályozás alatt áll, így közvetlenül nem mindenki számára hozzáférhető. Ugyanakkor Szaúd-Arábia más történelmi és természeti csodái egyre inkább megnyílnak a turisták előtt. Az UNESCO világörökségi helyszínek között szereplő Al-Ula vagy a Tabuk hegység felfedezése önmagában is felejthetetlen élményt ígér. A szervezett túrák, legyenek akár kisebb privát utak, akár nagyobb csoportos kirándulások, lehetőséget adnak arra, hogy a látogatók bepillantást nyerjenek a bibliai idők világába.