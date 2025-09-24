A Sinai-hegy nyomában – Új elmélet született Mózes szent hegyéről, ami megváltoztathatja a történelmet

A közhiedelem eddig úgy tartotta, hogy a bibliai Sinai-hegy, ahol Mózes átvette a Tízparancsolatot, Egyiptomban található. Most azonban egyre több tudós és kutató tekintget egy másik hegy, méghozzá a Szaúd-Arábia északnyugati részén magasodó Jebel Al-Lawz felé, amely a feltételezések szerint valóban a történelmi „Mózes hegye” lehet.
Szaúd-Arábia a legtöbbeknek a muszlim szent városokról, Mekkáról és Medináról ismert. Az utóbbi időben azonban egyre több figyelem irányul egy keresztény szempontból is jelentősnek tartott helyszínre. A Tabuk régióban található, 2580 méteres Jebel Al-Lawz különleges kőzetei és természeti gazdagsága miatt is figyelemre méltó, de sokak szerint a bibliai leírások is jobban illenek erre a vidékre, mint az egyiptomi Sinai-hegyre.
A „Mandula hegye” néven is emlegetett csúcs környékén régészeti nyomokat, feliratokat és sziklarajzokat is találtak, amelyek arra utalnak, hogy a térség az ókorban is fontos szerepet játszhatott. Sőt, a helyi beduin közösségek évszázadok óta mesélik tovább a történetet, miszerint Mózes itt vehette át Istentől a kőtáblákat.
Bár az egyiptomi Sinai továbbra is az elfogadott hagyományos helyszín, egyre több keresztény zarándok fordítja tekintetét Szaúd-Arábia felé. Reformátusok, baptisták, mennoniták és más felekezetek hívői indulnak útra, hogy saját szemükkel lássák azt a hegyet, amelyet sokan a valódi bibliai helyszínnek tartanak. Számukra ez nemcsak spirituális élmény, hanem annak a lehetősége is, hogy közelebb kerüljenek a Szentírásban leírt eseményekhez.
Fontos azonban megjegyezni: mindeddig semmilyen konkrét, minden kétséget kizáró bizonyíték nem igazolta, hogy Jebel Al-Lawz valóban a bibliai Sinai-heggyel lenne azonos, ahol Mózes átvette a Tízparancsolatot. Ennek ellenére a misztikum és a természeti szépség elegendő ahhoz, hogy egyre többen útnak induljanak ide.
A hegy környéke jelenleg szigorú szabályozás alatt áll, így közvetlenül nem mindenki számára hozzáférhető. Ugyanakkor Szaúd-Arábia más történelmi és természeti csodái egyre inkább megnyílnak a turisták előtt. Az UNESCO világörökségi helyszínek között szereplő Al-Ula vagy a Tabuk hegység felfedezése önmagában is felejthetetlen élményt ígér. A szervezett túrák, legyenek akár kisebb privát utak, akár nagyobb csoportos kirándulások, lehetőséget adnak arra, hogy a látogatók bepillantást nyerjenek a bibliai idők világába.
Egyes programok a csillagos égbolt alatt zajló éjszakai élményeket kínálnak, mások régészeti helyszíneket mutatnak be. A táj, ahol valaha az egyiptomi kivonulás története játszódhatott, ma a múlt és a hit keresőinek találkozási pontjává válhat.
A Jebel Al-Lawz körüli viták és bizonyítatlan feltételezések ellenére a hegy iránti érdeklődés egyre csak nő. A kérdés továbbra is nyitott: vajon tényleg itt vette át Mózes a Tízparancsolatot? Egy biztos – a sivatagi táj, a bibliai párhuzamok és a hely szelleme mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szaúd-Arábiába induló zarándoklatok új értelmet nyerjenek.
