A biatorbágyi robbantásos merénylet után készült felvétel

Magyarország legmegrázóbb robbantásos merényletei, amelyek örökre az emlékezetünkbe vésték magukat

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 24. 19:45
Vannak napok, amelyek örökre egy egész társadalom emlékezetébe vésik magukat, de sajnos nem az öröm, hanem a gyász miatt. Most a Teréz körúti robbantás 9. évfordulója kapcsán összegyűjtöttük azokat a merényleteket, amelyek az egész magyar közösséget megrázták.
Kelle Fanni
Míg egy másik országban vagy kontinensen történik merénylet, az egész oly távolinak tűnik. Ha azonban a szívünknek kedves fővárosunkban, netán legjobb barátunk utcájában játszódik le egy ilyen szörnyű esemény, már egészen másképp tekintünk rá. Az egészet sokkal fenyegetőbbnek érezzük és a félelem is gyorsan úrrá lesz rajtunk. Cikkünkben most sorra vesszük azt a négy merényletet, amely óriási hatást gyakorolt a magyar közösségre.

A teréz körúti merénylet helyszíne, amelyben többen is megsérültek
A Teréz körúti merénylet helyszíne
Fotó: Veres Viktor

Hazánk borzalmas robbantásos merényletei, amelyek máig kísértenek

Mivel hazánkban kimondottan jó a közbiztonság más országokhoz képest, és sokkal kevesebb a brutális bűncselekmény, egy-egy ilyen merénylet sokkal nagyobb hatást képes kiváltani belőlünk. Nézzük tehát, mely események hagytak maguk után mély nyomot.

  • Teréz körúti robbantás – 2016. szeptember. 24.

Nem is olyan távoli, mindössze 9 éve történt a Teréz körúti robbantás, melynek emléke máig bennünk él. A merénylet egy felújításra váró üzlet bejáratánál történt, ahol egy házilag elkészített bomba robbant. A támadásban sajnos többen is megsérültek, köztük egy taxisofőr könnyebben, egy rendőr súlyosan, társa pedig életveszélyesen. Mint kiderült, a célpontok a járőröző rendőrök voltak, támadójukat pedig egy hónappal később fogták el.

  • Aranykéz utcai robbantás – 1998. július 2.

Ugorjunk egy kicsit hátrébb az időben az 1998-as Aranykéz utcai robbantáshoz, amelyben a támadó egy pokolgépet vetett be a főváros V. kerületében. Az eset nagyon megrázta az országot, mivel a hazánkban zajló maffiaháború egyik legnagyobb bombatámadásának számított, amelyben nemcsak a célpont, Boros József Károly a rendőrség első számú besúgója – vesztette életét, hanem 3 ártatlan civil is. Emellett a merényletben több mint 20 ember megsebesült.

Az 1998-as Aranykéz utcai robbantás merényletének helyszíne
 Az Aranykéz utcai robbantás helyszíne a merénylet után
Fotó: Bors Isza Ferenc
  • Robbantás az M2-es metróban – 1989. február 17.

Sokakban biztosan mély nyomot hagyott az M2-es metrón történt, 1989-es robbantásos merénylet is, melynek elkövetője máig nem került rendőrkézre. Az eset során azonban szerencsére senki sem sérült meg, viszont ez jelentette a kezdetét az 1990-es évek magyarországi merényletsorozatainak.

  • Biatorbágyi merénylet – 1931. szeptember 13.

Míg az említett merényletek Budapesten történtek, 1931-ben a támadó ördögi tervét a biatorbágyi vasúti viadukton vitte véghez, melynek során az érkező vonat a mélybe zuhant. A borzalmas bűncselekményben 22 ember vesztette életét, mint kiderült, az elkövető, Matuska Szilveszter politikai okok miatt követte el a merényletet, akit végül sikerült kézre keríteni.

Az alábbi videó megtekintésével megismerheted a történelem legjelentősebb merényleteit:

