Újabb megrázó részletek derültek ki Charlie Kirk feltételezett gyilkosáról

A 22 éves Tyler Robinsont csütörtök este 10 órakor vették őrizetbe, miután a saját édesapja feladta a hatóságoknak. A gyanú szerint ő Charlie Kirk gyilkosa. Donald Trump elnök nemrég a Fox & Friends műsorában jelentette be, hogy „nagy bizonyossággal” megvan a megfelelő személy, aki már rendőrségi őrizetben van, és reményét fejezte ki, hogy az elkövető halálbüntetést kap majd.

Fotó: AFP

Az FBI megerősítette, elkapták Charlie Kirk feltételezett gyilkosát

A konzervatív politikai aktivistát, a 31 éves Charlie Kirket szerdán lőtték le az Utah Valley Egyetemen tartott „Prove Me Wrong” vitasorozat közben. A támadó egy közeli épület tetejéről nyitott tüzet, majd a biztonsági kamerák tanúsága szerint a tetőről leugorva menekült el a helyszínről. Kirköt a nyakán érte találat, és bár azonnal kórházba szállították, életét már nem tudták megmenteni.