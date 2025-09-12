Újabb megrázó részletek derültek ki Charlie Kirk feltételezett gyilkosáról

A 22 éves Tyler Robinsont csütörtök este 10 órakor vették őrizetbe, miután a saját édesapja feladta a hatóságoknak. A gyanú szerint ő Charlie Kirk gyilkosa. Donald Trump elnök nemrég a Fox & Friends műsorában jelentette be, hogy „nagy bizonyossággal” megvan a megfelelő személy, aki már rendőrségi őrizetben van, és reményét fejezte ki, hogy az elkövető halálbüntetést kap majd.
A konzervatív politikai aktivistát, a 31 éves Charlie Kirket szerdán lőtték le az Utah Valley Egyetemen tartott „Prove Me Wrong” vitasorozat közben. A támadó egy közeli épület tetejéről nyitott tüzet, majd a biztonsági kamerák tanúsága szerint a tetőről leugorva menekült el a helyszínről. Kirköt a nyakán érte találat, és bár azonnal kórházba szállították, életét már nem tudták megmenteni.
Charlie Kirk Donald Trump egyik legismertebb és leghangosabb támogatója volt, így nem véletlen merült fel a politikai indíték lehetősége. A tragédia országos megrendülést okozott, és csütörtökön az Egyesült Államok alelnöke, JD Vance személyesen kísérte Kirk holttestét vissza Arizonába.
Ezek után magyar idő szerint ma délután 3 óra 30 perckor tartottak sajtótájékoztatót Utah államban.
Jó reggelt, hölgyeim és uraim. Megvan.
Ezekkel a szavakkal kezdte Utah kormányzója, Spencer Cox a péntek reggeli sajtótájékoztatót, amelyen bejelentették: elfogták Charlie Kirk feltételezett gyilkosát, a 22 éves Tyler Robinsont.
A kormányzó elmondása szerint szeptember 11-én Robinson egyik családtagja értesítette a washingtoni seriffhivatalt. A családtag beszámolt nekik arról is, hogy Robinson beismerte a bűncselekményt.
A nyomozók Robinson szobatársát is kihallgatták, aki bemutatta a hatóságoknak a Discordon folytatott beszélgetéseiket. A hatóságok végül egy fás, füves területen megtalálták a Mauser Model 98 típusú, 30-06 kaliberű ismétlőpuskát, törölközőbe csavarva. A fegyverhez tartozó töltényhüvelyeken különféle feliratokat találtak.
Robinson szerdán egy szürke Dodge Challengerrel érkezett az Utah Valley Egyetemre, bordó pólóban, világos rövidnadrágban és fekete sapkában. A biztonsági kamerák rögzítették mozgását, és a nyomozók később hasonló ruházatban találták meg.
A kormányzó ezután átadta a szót az FBI igazgatójának, Kash Patelnek.
Kash Patel, az FBI igazgatója elmondta, hogy mindössze 33 óra alatt sikerült elfogni a gyanúsítottat. Az FBI szeptember 11-én 10 órakor tette közzé az első fotókat, majd 10:45-kor nyomravezetői díjat ajánlott fel. Este 10 órakor már őrizetben volt Robinson.
„Ez történelmi időkeret. A gyors elfogás a jó rendőri munka diadala” – fogalmazott Patel, hozzátéve, hogy több mint 11 000 bejelentés érkezett a nyomozás során. A sajtótájékoztató végén Spencer Cox kormányzó újságírói kérdésekre is válaszolt. A lőszereken talált feliratokról azt mondta:
„Szerintem a legvilágosabb az, amelyiken az áll, hogy »kapd el, fasiszta«. Ez magáért beszél.”
A merénylet történelmi jelentőségéről így fogalmazott:
„Meggyőződésem, hogy ez vízválasztó pillanat Amerika történelmében. A kérdés csak az, hogy milyen vízválasztó.”
