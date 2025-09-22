Donald Trump a legmagasabb kitüntetést adományozza Charlie Kirknek

Charlie Kirk neve örökké élni fog a legnagyobb amerikai patrióták krónikáiban - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök az amerikai konzervatív aktivista vasárnap tartott gyászszertartásán a glendale-i State Farm stadionban.

Charlie Kirk / Fotó: PATRICK T. FALLON

"Amerika egy gyászoló, sokkos állapotban lévő nemzet, kevesebb mint két héttel ezelőtt megfosztották korunk egyik legragyogóbb fényétől, nemzedéke óriásától, de mindenekelőtt egy odaadó férjtől, apától, fiútól, elkötelezett kereszténytől. Charles James Kirköt galádul meggyilkolta egy radikalizálódott hidegvérű szörnyeteg, amiért a szívéből jövő igazságot szólta" - fogalmazott Trump, közel százezresre becsült tömeg előtt felszólalva.

"Erőszakosan megölték, mert az igazságért és szabadságért szólalt fel, Istenért, hazáért és a józan észért. Merényletet követtek el ellene, mert bátran és merészen élt és ragyogóan, megalkuvás nélkül érvelt. Azt tette, ami helyes volt nemzetünk számára" - mondta Trump.

Úgy fogalmazott, hogy azon a borzalmas napon, szeptember 10-én az amerikai szabadság legnagyobb igehirdetője halhatatlanná lett. Mint mondta, Kirk fordulópontot szeretett volna elérni az Egyesült Államokban, és ennek érdekében egész munkásságát főleg a fiatalok meggyőzésének szentelte. Méltatta roppant munkabírását is, hangsúlyozva, hogy évente mintegy 200 beszélgetést tartott főleg egyetemeken.

Charlie Kirket méltatta az amerikai elnök

Kiemelte azt is, hogy Charlie Kirk életében a kereszténység volt a legfontosabb, és méltatta egész munkásságában tanúsított alázatáért. Kirk szellemiségéből szintén hangsúlyozta a család szerepének fontosságát.

Charlie Kirk nagyon szerette Amerikát, és Amerika szerette őt, ezt mutatja a gyászszertartásán jelen lévő százezres tömeg is - hangoztatta Trump, bejelentve, hogy az ország legmagasabb polgári kitüntetését adományozza Kirknek.

Trump azt mondta, hogy Kirk munkásságának köszönhetően az ország jobb és erősebb lett.

Kiemelte azt is, hogy Kirk halála milliókat mozgatott meg világszerte, Európában is számos országban tömegek emlékeztek meg róla, tiltakozva kegyetlen meggyilkolása ellen. Kijelentette, hogy a Kirk elleni merénylet az egész nemzet ellen irányult, és reményét fejezte ki, hogy a tettes elnyeri méltó büntetését.