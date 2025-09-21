Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
Teljes készültségben a hatóságok: hatalmas tömeg gyűlt össze Charlie Kirk búcsúztatására – galéria

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 21. 21:20
Magyar idő szerint este 7-kor vette kezdetét a megemlékezés. Charlie Kirk aktivista 31 éves korában vesztette életét.

Arizona államban, a State Farm Stadiumba, Glendale városába szervezték a szeptember 10-én merénylet során elhunyt aktivista Charlie Kirk temetését, pontosabban búcsúztatóját. A fiatal aktivista népszerűségét jól mutatja, hogy a stadionban százezres tömeg gyűlt össze. A biztonsági szintet a Super Bowl szintjére emelték: teljes a hatósági készültség, a stadion felett az FBI phoenixi irodája ideiglenes repülési tilalmat rendelt el. A jelenlévők pontos számát szinte lehetetlen megbecsülni, azonban a megjelent fotók alapján kijelenthető: a stadion, melynek hivatalos befogadóképessége 63 ezer fő, amit kiemelt eseményeknél (mint amilyen ez a búcsúztató is) 73 ezerre lehet emelni. Mivel 200 ezren jelezték a részvételüket, így is rengetegen a stadionon kívül ragadtak.

Charlie Kirk egy festményen, a búcsúztatón  Fotó: AFP

Make Amerika Charlie Kirk – üzenik az összegyűltek

Az összegyűlt tömegben sokan jelentek meg "Make Amerika Charlie Kirk" sapkában, mellyel Donald Trump választási jelmondatát (Make Amerika Great Again) idézték meg. Nem véletlenül, hiszen Kirk ismerten a Trump-adminisztráció támogatója volt. Már korábban bejelentették: a búcsúztatáson többek közt maga Donald Trump is megjelenik és beszédet mond.

Galériánkban (mely az alábbi fotóra kattintva nézhető végig) Charlie Krik búcsúztatójáról válogattunk képeket:

Fotó: AFP
Az alábbi videóban követhető élőben a búcsúztató:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
