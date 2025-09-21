Teljes készültségben a hatóságok: hatalmas tömeg gyűlt össze Charlie Kirk búcsúztatására – galéria

Arizona államban, a State Farm Stadiumba, Glendale városába szervezték a szeptember 10-én merénylet során elhunyt aktivista Charlie Kirk temetését, pontosabban búcsúztatóját. A fiatal aktivista népszerűségét jól mutatja, hogy a stadionban százezres tömeg gyűlt össze. A biztonsági szintet a Super Bowl szintjére emelték: teljes a hatósági készültség, a stadion felett az FBI phoenixi irodája ideiglenes repülési tilalmat rendelt el. A jelenlévők pontos számát szinte lehetetlen megbecsülni, azonban a megjelent fotók alapján kijelenthető: a stadion, melynek hivatalos befogadóképessége 63 ezer fő, amit kiemelt eseményeknél (mint amilyen ez a búcsúztató is) 73 ezerre lehet emelni. Mivel 200 ezren jelezték a részvételüket, így is rengetegen a stadionon kívül ragadtak.

Charlie Kirk egy festményen, a búcsúztatón Fotó: AFP

Make Amerika Charlie Kirk – üzenik az összegyűltek

Az összegyűlt tömegben sokan jelentek meg "Make Amerika Charlie Kirk" sapkában, mellyel Donald Trump választási jelmondatát (Make Amerika Great Again) idézték meg. Nem véletlenül, hiszen Kirk ismerten a Trump-adminisztráció támogatója volt. Már korábban bejelentették: a búcsúztatáson többek közt maga Donald Trump is megjelenik és beszédet mond.

Galériánkban (mely az alábbi fotóra kattintva nézhető végig) Charlie Krik búcsúztatójáról válogattunk képeket: