Személyiségteszt: 5 kérdésből kiderül, valóban olyan jó emberismerő vagy-e, mint gondolod!

Ha kíváncsi vagy, mennyire bízhatsz az intuíciódban, akkor ez a személyiségteszt neked szól! Válaszolj a kérdésekre és megtudod a választ!
Válaszolj a kérdésekre és számold össze, melyik választ adtad a legtöbbször, majd olvasd le az eredményeket. Induljon a teszt!
A) Azonnal megérzem, lehet-e benne bízni
B) Kivárom, mit mutat meg magából
C) Inkább magamból indulok ki
D) Ritkán foglalkozom ezzel
A) Biztosan akar tőlem valamit
B) Egyszerűen ilyen a természete
C) Gyanús, de adok neki esélyt
D) Örülök, nem elemzem
A) Nagyon, sok mindent elárul
B) Néha észreveszem
C) Csak ha feltűnő
D) Egyáltalán nem
A) Nem
B) Igen, de tanultam belőle
C) Többször is
D) Gyakran megesik
A) Próbálom megérteni a másik fél szándékait
B) Inkább hallgatok
C) Védekező leszek
D) Azonnal állást foglalok
Gratulálunk, igazán jó emberismerő vagy! Könnyen kiszúrod az apró jeleket, amelyeket mások figyelmen kívül hagynak. Nemcsak azt látod, amit mutatnak, hanem azt is, amit eltitkolnak. Ez a képesség nagy előny a munkában, a baráti kapcsolatokban és a magánéletben egyaránt. Ugyanakkor érdemes odafigyelned arra, hogy ne válj túl gyanakvóvá: a kifinomult emberismeret nem azt jelenti, hogy mindig mindenkit „tesztelsz”, hanem hogy tudod, mikor lehet megbízni az emberekben és mikor érdemes óvatosnak lenni.
Jók a megérzéseid, de néha hagyod, hogy az érzelmeid vagy a helyzet befolyásoljon. Észreveszed a jeleket, de nem mindig reagálsz rájuk azonnal. Ez nem baj – az óvatosság és a türelem sokszor kifizetődő. Ha kicsit jobban bízol a megérzéseidben és figyelsz a finom részletekre, az emberismereted egyre pontosabb lesz. A barátaid biztosan értékelik, hogy nem ítélsz elhamarkodottan.
Óvatos, belső szemlélődő személyiséged van, de néha túl sokat gondolkodsz, ahelyett, hogy a megérzéseidre hallgatnál. Hajlamos lehetsz félreérteni jeleket vagy későn kapcsolni, ha valaki próbál manipulálni. A tudatosságod viszont segít abban, hogy tanulj a tapasztalatokból – ha odafigyelsz a finom jelekre és a testbeszédre, egyre jobb emberismerő válhat belőled.
A személyiségteszt szerint te inkább sodródsz az eseményekkel, és kevésbé figyelsz a részletekre. Nem elemzed az emberek viselkedését tudatosan, így előfordulhat, hogy időnként meglepnek vagy becsapnak. Ugyanakkor a „nem túlgondolásnak” is vannak előnyei, például te nem stresszelsz feleslegesen, és sokszor spontán jól reagálsz helyzetekre. Ha szeretnéd fejleszteni az emberismerő képességedet, próbálj meg jobban odafigyelni a testbeszédre és a finom jelzésekre, és idővel te is kiismerheted az embereket.
Az alábbi videóból megtudhatod, hogyan segítheti az intuíció az életedet:
