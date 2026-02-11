Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Személyiségtesztben szereplő kép egy szőke, szemüveges fiatal nőről

Tudd meg, milyen hivatás illik hozzád a legjobban – személyiségteszt

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 11. 15:45
Gondolkodtál már azon, hogy a jelenlegi munkád tényleg passzol-e hozzád? Lehet, hogy legbelül egy művész, egy harcos politikus, egy inspiráló coach vagy egy kérlelhetetlen újságíró lakozik benned? Töltsd ki ezt a személyiségtesztet és tudd meg, melyik hivatás áll hozzád a legközelebb.
Kelemen Dorina
  • Csak akkor töltsd ki a személyiségtesztet, ha készen állsz az igazságra.
  • A személyiségteszt egyszerű, hétköznapi kérdések alapján mutat rá arra, mi motivál igazán, hogyan gondolkodsz, és miként reagálsz különböző élethelyzetekben.
  • Az eredmény lehet, hogy közelebb visz ahhoz, milyen irányba érdemes továbbhaladnod a karrieredet illetően.

Nem tudod, pontosan miben vagy jó? Ez a személyiségteszt segít felfedni, melyik hivatás illik hozzád leginkább. Végezd el és tudd meg, miben vagy igazán erős!

Egy személyiségteszt eredményének örülő fiatal nő egy irodában kollégákkal
Személyiségtesztünkből kiderül, milyen hivatás illik hozzád a leginkább.
Fotó: Drazen Zigic /  Shutterstock 

Szakmai személyiségteszt: most kiderül, milyen hivatás illik hozzád a legjobban

Jegyezd fel, melyik válaszból (A, B, C vagy D) választod a legtöbbet, majd olvasd el az eredményt.

1. Hogyan érzed magad konfliktushelyzetben?

A) Inkább elvonulok és alkotok valamit, hogy kiengedjem a feszültséget.

B) Felállok és határozottan képviselem az igazamat.

C) Megpróbálom megtalálni a közös nevezőt.

D) Kérdéseket teszek fel, és utánajárok az igazságnak.

2. Mi motivál a legjobban?

A) Az önkifejezés és az érzelmek megmutatása.

B) A hatás, a változtatás lehetősége.

C) Mások fejlődése és sikere.

D) Az információ, a tények és a leleplezés.

3. Egy szabad hétvégén te…

A) Festesz, fotózol vagy alkotsz valamit.

B) Közéleti műsorokat nézel.

C) Önfejlesztő könyvet olvasol vagy beszélgetsz másokkal.

D) Híreket böngészel és jegyzetelsz.

4. Mit mondanak rólad mások?

A) Érzékeny és kreatív vagy.

B) Határozott és karizmatikus.

C) Empatikus és inspiráló.

D) Kíváncsi és kritikus.

5. Mi idegesít fel a legjobban?

A) Ha nem értik meg az érzéseidet.

B) Az igazságtalanság.

C) Ha valaki nem hisz önmagában.

D) Ha hazudnak.

Következzen a személyiségteszt eredménye – lássuk, melyik hivatás a legideálisabb számodra

Legtöbb „A” válasz – Festő

Te egy igazi művészlélek vagy! Az érzelmeid vezérelnek, és akkor érzed magad elemedben, ha szabadon alkothatsz. Nem a szabályok, hanem az ihlet hajt. Számodra a világ egy vászon.  

Legtöbb „B” válasz – Politikus

A személyiségteszt szerint te igazi vezető alkat vagy, aki nem fél felvállalni a véleményét. Szeretsz hatni másokra, és fontos számodra, hogy nyomot hagyj a világban. A viták nem elriasztanak, hanem feltöltenek.

Legtöbb „C” válasz – Coach

Te vagy az, aki másokból a legjobbat hozza ki. Figyelmes, empatikus és támogató személyiség vagy, aki hisz a fejlődésben. Számodra az igazi siker mások sikere. Igazi coachnak születtél!

Legtöbb „D” válasz – Újságíró

Kíváncsi, éles eszű és kitartó vagy. Nem elégszel meg a felszínnel, mindig az igazságot keresed. Kérdezel, kutatsz, és nem félsz kimondani azt, amit mások nem mernek. 

Hallgass relaxációs zenét, miközben átgondolod, merre tovább:

