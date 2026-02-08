Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Személyiségtesztben szereplő kép az őselemek szimbolikájáról

Milyen őselem uralja a személyiségedet? Most kiderül

személyiségteszt
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 08. 09:28
elemekpszichológia
Vannak, akik stabilan állnak a talajon, mások inkább sodródnak az érzelmeikkel. Személyiségtesztünkből ezúttal azt tudhatod meg, hogy téged melyik őselem ural, és annak megfelelően a gondolataid irányítanak-e, vagy inkább a szenvedély hajt előre.
Bata Kata
A szerző cikkei
  • Ez a személyiségteszt segít közelebb kerülni a belső működésedhez.
  • A négy klasszikus őselemnek, amelyek a Föld, Víz, Levegő és Tűz, különböző pszichológiai és érzelmi minőségei vannak.
  • A kiértékelésből megtudhatod, melyik elem hat rád a legerősebben.

Legújabb személyiségtesztünk rávilágít, hogy az őselemek szimbolikája még ma is pontosan leírja az emberi működést. Te is – mint mindenki más – mind a négy elemet hordozod magadban, de általában van egy, amelyik dominánsabb, irányt adva a döntéseidnek és reakcióidnak. Ez az elem meghatározza, hogyan szeretsz, dolgozol és pihensz. Készen állsz, hogy megtudd, melyik őselem mozgat leginkább?

Személyiségtesztben szereplő kép egy nőről és az őselemekről
Személyiségtesztünkből kiderítheted, esetedben melyik őselem határozza meg a személyiséged.
Fotó: CapturePB /  Shutterstock 

Őselem személyiségteszt: nálad vajon melyik az uralkodó?

A négy őselem – Föld, Víz, Levegő és Tűz – nemcsak az asztrológiában, hanem a modern személyiségpszichológiában is gyakran használt archetípus. Ez a teszt egy játékos önismereti tükör: válaszolj a kérdésekre ösztönösen, ne gondolkodj túl sokat. A válaszok közül írd fel annak a betűjelét, amelyik a leginkább igaz rád.

1. Egy stresszes helyzetben te inkább…

A) Gyakorlatias megoldást keresel.
B) Átérzed mindenki érzéseit.
C) Elemzed, mi miért történik.
D) Azonnal cselekszel, akár kockáztatva is.

2. A számodra ideális hétvége:

A) Rendet rakni, főzni, alkotni.
B) Pihenni, beszélgetni, kapcsolódni.
C) Olvasni, tanulni, tervezni.
D) Kirándulni, sportolni, élményeket gyűjteni.

3. Konfliktus esetén:

A) A tényekhez ragaszkodsz.
B) Az érzelmi béke a legfontosabb.
C) Megpróbálsz megérteni minden oldalt.
D) Nyíltan és szenvedélyesen kiállsz magadért.

4. Mások szerint te inkább:

A) Megbízható és stabil vagy.
B) Empatikus és gondoskodó.
C) Intelligens és beszédes.
D) Karizmatikus és energikus.

5. Ami a legjobban feltölt:

A) A biztonság és kiszámíthatóság.
B) A mély emberi kapcsolatok.
C) Az új információk.
D) Az izgalom és az újdonság.

6. Döntés előtt te:

A) Mérlegeled a realitásokat.
B) Hallgatsz a megérzéseidre.
C) Pro és kontra listát készítesz.
D) A szíved után mész.

7. A munkában fontos számodra:

A) A stabil alap és kitartás.
B) A jó légkör.
C) A szellemi szabadság.
D) A kihívás és az ambíció.

8. Ha elfáradsz:

A) Testileg pihensz.
B) Érzelmileg vonulsz vissza.
C) Mentálisan kikapcsolsz.
D) Mozgással vezeted le.

9. A félelmeid inkább:

A) A bizonytalansághoz kötődnek.
B) Az elutasításhoz.
C) A bezártsághoz.
D) A korlátozottsághoz.

10. Az élet mottód lehetne:

A) „Lassan, de biztosan.”
B) „Érezni annyi, mint élni.”
C) „Megérteni a világot.”
D) „Égni, nem csak létezni.”

Készen állsz rá, hogy megtudd, melyik az uralkodó őselemed?

Számold össze, melyik betűből választottad a legtöbbet, majd olvasd el a rád vonatkozó részt.

Többségben „A” válaszok – FÖLD

Stabil, megbízható és gyakorlatias személyiség vagy. Fontos számodra a biztonság, a realitás és a kézzelfogható eredmény. Mások gyakran támaszkodnak rád.

Többségben „B” válaszok – VÍZ

Érzékeny, empatikus és mélyen intuitív lélek vagy. Könnyen ráhangolódsz másokra, és erős belső világod van. Az érzelmek iránytűként szolgálnak számodra. A víz őselem az uralkodó a személyiségedben.

Többségben „C” válaszok – LEVEGŐ

Intellektuális, kíváncsi és kommunikációközpontú személyiség vagy. Szeretsz gondolkodni, kérdezni, szereted látni az összefüggéseket. A szabadság létfontosságú számodra. Valódi levegő őselem vagy.  

Többségben „D” válaszok – TŰZ

Szenvedélyes, energikus és kezdeményező alkat vagy. Nem félsz kockáztatni, és ösztönösen vezeted önmagad és másokat. Benned az élet lángja erősen ég.

Bors-tipp: Ha két elem között holtverseny alakult ki, az azt jelzi, hogy ezek az energiák egyszerre formálják a személyiségedet – és ez különleges egyensúlyt adhat.

Ha szeretnél többet megtudni az őselemekről, nézd meg az alábbi videót:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
