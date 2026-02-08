Milyen őselem uralja a személyiségedet? Most kiderül

Ez a személyiségteszt segít közelebb kerülni a belső működésedhez.

A négy klasszikus őselemnek, amelyek a Föld, Víz, Levegő és Tűz, különböző pszichológiai és érzelmi minőségei vannak.

A kiértékelésből megtudhatod, melyik elem hat rád a legerősebben.

Legújabb személyiségtesztünk rávilágít, hogy az őselemek szimbolikája még ma is pontosan leírja az emberi működést. Te is – mint mindenki más – mind a négy elemet hordozod magadban, de általában van egy, amelyik dominánsabb, irányt adva a döntéseidnek és reakcióidnak. Ez az elem meghatározza, hogyan szeretsz, dolgozol és pihensz. Készen állsz, hogy megtudd, melyik őselem mozgat leginkább?

Személyiségtesztünkből kiderítheted, esetedben melyik őselem határozza meg a személyiséged.

Fotó: CapturePB / Shutterstock

Őselem személyiségteszt: nálad vajon melyik az uralkodó?

A négy őselem – Föld, Víz, Levegő és Tűz – nemcsak az asztrológiában, hanem a modern személyiségpszichológiában is gyakran használt archetípus. Ez a teszt egy játékos önismereti tükör: válaszolj a kérdésekre ösztönösen, ne gondolkodj túl sokat. A válaszok közül írd fel annak a betűjelét, amelyik a leginkább igaz rád.

1. Egy stresszes helyzetben te inkább…

A) Gyakorlatias megoldást keresel.

B) Átérzed mindenki érzéseit.

C) Elemzed, mi miért történik.

D) Azonnal cselekszel, akár kockáztatva is.

2. A számodra ideális hétvége:

A) Rendet rakni, főzni, alkotni.

B) Pihenni, beszélgetni, kapcsolódni.

C) Olvasni, tanulni, tervezni.

D) Kirándulni, sportolni, élményeket gyűjteni.

3. Konfliktus esetén:

A) A tényekhez ragaszkodsz.

B) Az érzelmi béke a legfontosabb.

C) Megpróbálsz megérteni minden oldalt.

D) Nyíltan és szenvedélyesen kiállsz magadért.

4. Mások szerint te inkább:

A) Megbízható és stabil vagy.

B) Empatikus és gondoskodó.

C) Intelligens és beszédes.

D) Karizmatikus és energikus.

5. Ami a legjobban feltölt:

A) A biztonság és kiszámíthatóság.

B) A mély emberi kapcsolatok.

C) Az új információk.

D) Az izgalom és az újdonság.

6. Döntés előtt te:

A) Mérlegeled a realitásokat.

B) Hallgatsz a megérzéseidre.

C) Pro és kontra listát készítesz.

D) A szíved után mész.

7. A munkában fontos számodra:

A) A stabil alap és kitartás.

B) A jó légkör.

C) A szellemi szabadság.

D) A kihívás és az ambíció.