Milyen dalt hallgatsz szívesen? Megdöbbentő, mit árul el rólad a zenei ízlésed

A popért, a klasszikus zenéért, netán a rockért rajongsz? Mit játszik a kedvenc bandád, akiknek kívülről fújod az összes slágerét? Milyen koncertre mész legközelebb, vagy ma milyen számmal indítottad a napot? Áruld el, mit hallgatsz, és mi a személyiségteszt alapján megmondjuk, ki vagy!

Ez a személyiségteszt a zenei ízlésedet veszi alapul.

Fotó: Shutterstock

A zenei ízlésed sokat elárulhat rólad.

Ha szeretnél nagyobb önismeretre szert tenni, akkor ez a személyiségteszt neked szól.

Csak válaszd ki azt a stílust, amit a leggyakrabban hallgatsz, és tudj meg többet a személyiségedről.

Dallamos személyiségteszt, amiből megdöbbentő dolgokra deríthetsz fényt!

Ahány ember, annyi zenei ízlés, ami meglepő módon rengeteget elárulhat a személyiségünkről, ugyanis a tulajdonságaink nagy szerepet játszanak abban, hogy milyen dalok vonzanak minket. Ugye te sem gondoltad volna, hogy az, amit hallgatsz, bizonyos mértékig meghatározza, hogy ki vagy? Bár minden zenei stílusban vannak műfaji eltérések, az egyes kategóriák preferálása rávilágíthat a jellemvonásaidra. Tehát, ha kíváncsi vagy arra, hogy mit árul el rólad a kedvenc zenéd, ez a személyiségteszt neked szól!

Te mit hallgatsz a leggyakrabban?

Popzene

Ha beteszed a fülesed, egyből egy popdal csendül fel? Akkor te egy nagyon extrovertált és őszinte személyiség vagy, akinek nincs hiánya önbizalomban. Bár a szorgalmad nem ismer határt, a kreativitás terén nem jeleskedsz, emellett pedig gyakran vagy nyugtalan, mert folyamatosan töröd valamin a fejed.

Rap és hiphop

A rap és a hiphop rajongóiról még mindig az a tévhit kering, hogy agresszíven viselkednek. A szakértők szerint azonban a szóban forgó zenei stílus kedvelőire magas önértékelés jellemző, mindemellett pedig extrovertáltabbak, mint a más műfajokat hallgató emberek.

Te milyen dalt hallgatsz a leggyakrabban?

Fotó: Shutterstock

Rock és heavy metal

A rockért vagy a heavy metalért dobban a szíved? Valószínűleg tisztában vagy azzal, hogy a sztereotípia szerint a stílus rajongói agresszívek és gyakran dühbe gurulnak. Pedig egy korábbi tanulmány szerint sokkal inkább egy szelíd, kreatív egyéniség vagy. Emellett introvertáltság jellemző rád és alacsony az önbecsülésed.