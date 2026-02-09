Személyiségteszt: most kiderül, melyik farsangi szett illik hozzád

Legújabb személyiségtesztünkből megtudhatod, milyen farsangi jelmez illik hozzád igazán.

A válaszaidból kiderül, hogyan érzed jól magad egy farsangi buliban.

A végén konkrét jelmezötletet kapsz a személyiségedhez igazítva.

A farsangi bál sokkal több annál, mint hogy felkapsz egy jelmezt, eszel egy fánkot, majd hazamész. Van, aki hetekig tervezi a szettjét, más az utolsó pillanatban kap le valamit a jelmezkölcsönző polcáról, és olyan is akad, aki inkább csak nézelődni szeret a forgatagban. Mégis, akár bevallod, akár nem, a farsangi megjelenésed sokat elmond rólad. A legújabb személyiségtesztünk segít, hogy igazán hozzád illő jelmezt válassz!

Fotó: Nicoleta Ionescu / Shutterstock

Farsangi személyiségteszt: mit árul el rólad a jelmezed?

Van, aki a feltűnő, látványos megoldásokra esküszik, más a kényelmet tartja szem előtt. Olyan személy is akad, aki egy jól eltalált poénnal szeretne emlékezetes maradni. Az is sokatmondó, hogyan viselkedünk egy farsangi bálban: táncolunk-e hajnalig, inkább beszélgetünk, vagy időnként félrevonulunk egy kicsit, ha túl nagy a tömeg. Ez a teszt abban segít, hogy jobban megértsd, milyen farsangozó vagy valójában, és ennek megfelelően milyen jelmez illik leginkább a személyiségedhez. Válaszolj a kérdésekre, de ne gondolkodj túl sokat, majd nézd meg, hogy a válaszaid alapján melyik típusba tartozol. A személyiségteszt végül azt is segít eldönteni, melyik farsangi jelmez passzol hozzád a leginkább.

Megérkezel a farsangi buliba. Hova mész legszívesebben?

A. A tánctér közepére.

B. A büféhez vagy a konyhába beszélgetni.

C. Kicsit félrehúzódva figyelem, mi történik.

D. A színpad közelébe feltűnő jelmezben.

Valaki fotót szeretne rólad készíteni. Te hogy reagálsz?

A. Visszafogottan mosolygok, nem szeretem a nagy felhajtást.

B. Beállok pózolni, élvezem ha mindenki rám figyel.

C. Nem igazán szeretem, ha fotóznak.

D. Vicceket mondok és bohóckodom.

Melyik farsangi kiegészítő nélkül nem indulnál el?

A. Egy kényelmes táska a legszükségesebb holmikkal.

B. Maszk vagy álarc.

C. Egy vicces kalap vagy fejdísz.

D. Csillogó, látványos díszek.