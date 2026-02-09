Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Személyiségtesztben szereplő kép egy farsangi maszkot viselő fiatal nőről pezsgővel a kezében

Személyiségteszt: most kiderül, melyik farsangi szett illik hozzád

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 09. 09:45
Farsang közeledtével ne csak arra gondolj, milyen jelmez tetszene, hanem arra is, hogyan éreznéd magad benne. Ezzel a személyiségteszttel segítünk kiválasztani azt a maskarát, amelyik a legjobban illik hozzád.
  • Legújabb személyiségtesztünkből megtudhatod, milyen farsangi jelmez illik hozzád igazán.
  • A válaszaidból kiderül, hogyan érzed jól magad egy farsangi buliban.
  • A végén konkrét jelmezötletet kapsz a személyiségedhez igazítva.

A farsangi bál sokkal több annál, mint hogy felkapsz egy jelmezt, eszel egy fánkot, majd hazamész. Van, aki hetekig tervezi a szettjét, más az utolsó pillanatban kap le valamit a jelmezkölcsönző polcáról, és olyan is akad, aki inkább csak nézelődni szeret a forgatagban. Mégis, akár bevallod, akár nem, a farsangi megjelenésed sokat elmond rólad. A legújabb személyiségtesztünk segít, hogy igazán hozzád illő jelmezt válassz!

Személyiségtesztben szereplő kép egy farsangi maszkot a kezében tartó fiatal szőke nőről
Ebből a személyiségtesztből kiderül, melyik farsangi szett illik hozzád
Fotó: Nicoleta Ionescu /  Shutterstock 

Farsangi személyiségteszt: mit árul el rólad a jelmezed?

Van, aki a feltűnő, látványos megoldásokra esküszik, más a kényelmet tartja szem előtt. Olyan személy is akad, aki egy jól eltalált poénnal szeretne emlékezetes maradni. Az is sokatmondó, hogyan viselkedünk egy farsangi bálban: táncolunk-e hajnalig, inkább beszélgetünk, vagy időnként félrevonulunk egy kicsit, ha túl nagy a tömeg. Ez a teszt abban segít, hogy jobban megértsd, milyen farsangozó vagy valójában, és ennek megfelelően milyen jelmez illik leginkább a személyiségedhez. Válaszolj a kérdésekre, de ne gondolkodj túl sokat, majd nézd meg, hogy a válaszaid alapján melyik típusba tartozol. A személyiségteszt végül azt is segít eldönteni, melyik farsangi jelmez passzol hozzád a leginkább.

Megérkezel a farsangi buliba. Hova mész legszívesebben?
A. A tánctér közepére.
B. A büféhez vagy a konyhába beszélgetni.
C. Kicsit félrehúzódva figyelem, mi történik.
D. A színpad közelébe feltűnő jelmezben.

Valaki fotót szeretne rólad készíteni. Te hogy reagálsz?
A. Visszafogottan mosolygok, nem szeretem a nagy felhajtást.
B. Beállok pózolni, élvezem ha mindenki rám figyel.
C. Nem igazán szeretem, ha fotóznak.
D. Vicceket mondok és bohóckodom.

Melyik farsangi kiegészítő nélkül nem indulnál el?
A. Egy kényelmes táska a legszükségesebb holmikkal.
B. Maszk vagy álarc.
C. Egy vicces kalap vagy fejdísz.
D. Csillogó, látványos díszek.

Megáll a zene. Te mit csinálsz?
A. Leülök beszélgetni.
B. Iszom egy forró teát vagy forralt bort.
C. Megnézem a telefonom.
D. Keresem, hol indul újra a tánc.

Milyen színek vonzanak farsangkor?
A. Visszafogott, sötétebb tónusok
B. Piros, bordó, arany
C. Pasztell vagy világos árnyalatok
D. Élénk, harsány színek

Ha farsangi szerepet kellene választanod, mi lennél?
A. Elegáns figura
B. Vicces karakter
C. Klasszikus szereplő
D. Extravagáns, látványos jelenség

Mi kerül a tányérodra farsangkor?
A. Fánk
B. Virslis falatok
C. Valami könnyű
D. Bármi jöhet, ami van

Hogyan ér véget a farsangi estéd?
A. Korán hazamegyek
B. Barátokkal beszélgetve
C. Hazasétálok
D. Az utolsó zenéig maradok

Értékelés

Számold össze, melyik betűből gyűlt össze a legtöbb, és keresd meg az ahhoz tartozó leírást.

  • Többségében „A” válaszok
    Te nem szereted a feltűnést. Szeretsz jelen lenni, élvezed a hangulatot, de fontosabb számodra a komfort és a jó társaság, mint egy látványos belépő. Olyan jelmez illik hozzád, amely kényelmes, átgondolt, és egyszerű. Egy elegáns karakter, egy visszafogottan vicces figura, vagy egy klasszikus farsangi szereplő tökéletes választás.
  • Többségében „B” válaszok
    A farsang nálad elsősorban közösségi élmény. Szeretsz beszélgetni, nevetni, figyelni másokra, és közben észrevétlenül te tartod össze a társaságot. A jelmezed legyen karakteres, de ne bonyolult és kényelmetlen, inkább játékos. Például egy humoros figura remekül passzol hozzád.
  • Többségében „C” válaszok
    Te az élményért mész. Nem stresszelsz a részleteken, inkább hagyod, hogy alakuljon az este. A jelmezed praktikus, könnyen viselhető, de nem túlságosan feltűnő. Egy klasszikus farsangi öltözék, amely egyszerű, de ötletes, tökéletesen illik hozzád. 
  • Többségében „D” válaszok 
    A farsang az igazi tereped. A hatásos belépő, a látvány, minden számít, sőt kifejezetten élvezed, ha mindenki rád figyel. A jelmezed legyen látványos, extrém, csillogó vagy meghökkentő, mert ez tükrözi igazán a személyiségedet. Te vagy az, akiről a legtöbb kép készül és akiről még napokig beszélnek. 

Nézd meg a farsangi jelmezek történetét:

