Robban a cukiságbomba: fotókon olvasóink kisgyermekei, ezek az idei farsang sláger jelmezei!

A farsangi jelmezbálok arról szólnak, hogy legalább egy napra mindenki azzá válhasson, akivé csak szeretne. A legtöbb kislány arról álmodik, hogy egyszer igazi királynő válik belőle, a fiúk pedig arról, hogy hős lovagként megmentik a királylányt a sárkány karmai közül. Az már csak a szülőn múlik, hogy hogyan valósítja meg gyermeke gyakran teljesíthetetlennek tűnő álmát, hisz nem minden jelmezhez elég egy fakard vagy egy korona. A Bors olvasóinak is feltettük a kérdést: minek öltözik be a gyereked idén farsangkor? Persze jöttek is százával az üzenetek a leghétköznapibb jelmezen át a legextrémebb kompozícióig.

A gyerekeknek néha elképesztő jelmez ötletei vannak Fotó: Bencsik Adam

Olvasónk Adrienn kisfia a 10 éves Néti egy igazi klasszikusnak számító jelmezötletet álmodott meg az idei farsangra, amitől a zsűri el volt ragadtatva.

Néti alig várta, hogy belenőjön ebbe a busó jelmezbe, amit a mohácsi unokatestvéreméktől kaptunk évekkel ezelőtt

— mesélte lapunknak a büszke édesanya, aki azt is elárulta, minden osztály tortát kapott és a jelmezeket nem rangsorolták.

Néti évek óta várta, hogy végre jó legyen rá a jelmez Fotó: olvasói

Néti osztálytársai Wednesday, vámpír, királylány, bohóc, Szörnyella de Frász, seriff, róka, mozdonyvezető, Batman lány és boszorkány maskarákat húztak magukra. Olvasóink gyerekei szintén választottak a felsorolt farsangi jelmezek közül, ezek közül is szemezgettünk: pillangó, Elza vagy Anna a Jégvarázsból, rendőr, barbie baba, unikornis, tavasz tündér, Minnie egér, balerina, katona voltak a legnépszerűbbek. Továbbra is tarol Wednesday, amit meg is értünk, hiszen csodálatos ruhakölteményekben formálható meg a karaktere.

Elbűvölő ebben a jelmezben a kis Zsófi Fotó: olvasói

Beatrix óvodás kislányának valóra vált az álma, ugyanis szülei csodálatos Wednesday kosztümöt készíttettek neki. A kis Zsófi már most azon gondolkodik, hogyan tudja jövőre überelni ezt a vagány szettet.

A 8 éves Zalán nem bízta a véletlenre, egy igazi extravagáns szettel lepte meg a sulit.

A fiam valami különleges jelmezt szeretett volna választani, ezért döntött úgy, hogy egy punk bőrébe bújik

— mesélte elégedetten az édesapa, aki azt is elárulta, Zalán hatalmas sikert aratott, sőt a lányokat is levette a lábáról.