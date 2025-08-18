Ahogy a tollat tartod, úgy éled az életed – Ki ne hagyd ezt az őrülten pontos személyiségtesztet

Ez a személyiségteszt neked szól, ha kíváncsi vagy arra, mi rejlik a tolltartási rutinod mögött és egy érdekes kérdés segítségével közelebb kerülnél önmagadhoz.

Ez a személyiségtesztet ki ne hagyd!

Fotó: Indypendenz

Személyiségteszt – ahol egy teljesen átlagosnak hitt szokás és a pszichológia találkozik

Gondoltál már arra, hogy az olyan apró mozdulatok, mint az, hogy hogyan tartod a tollat, hogy hogyan írsz vagy akár, hogy hogyan fogod meg a kávéscsészét személyiséged legrejtettebb tulajdonságairól árulkodik? Ezzel az őrülten pontos teszttel teljesen új nézőpontból fedezheted fel önmagad. Fogj egy tollat és vágj bele! Készülj fel, hogy meglepő felismerésekre juthatsz!

Te hogyan tartod a tollat? Fedd fel egyedi tulajdonságaidat!



Bal felső – a toll a hüvelykujj, a mutatóujj és a középső ujj között

Ha ezzel a három ujjaddal fogod a tollat, akkor az élet minden területén törekszel a stabilitásra és az egyensúlyra. Erősségeid közé sorolható a harmóniateremtés, amihez az is hozzátartozik, hogy nagyon megbízható és önazonos vagy, emellett pedig nagyszerű csapatjátékos. Környezeted bátran fordul hozzád segítségért, mivel általában kitűnő tanácsokat adsz. Azonban szeretsz a komfortzónádon belül mozogni, ezért nehezen kezeled a változásokat.

Jobb felső – a toll a mutatóujj és a középső ujj között

Amennyiben így tartod a tollat, akkor nagyfokú rugalmasság és kompromisszumképesség jellemző rád, melynek köszönhetően mindig nyitott vagy az új ötletekre és élményekre, illetve könnyen kezeled a változásokat. Kalandvágyó és kíváncsi természet vagy, aki szívesen sodródik az árral és élvezi a spontaneitást. Néha azért nem árt egy kis határozottság, de olyan lazaságot és életörömöt sugárzol magadból, amiért mások csodálnak.

Bal alsó – a hüvelykujj átfedi az ujjakat

Ez a tolltartási technika azt jelzi, hogy egy mély érzésű, rendkívül intelligens személyiség vagy, aki szeret őszintén és nyíltan beszélni arról, ami éppen a lelkében zajlik. Nem félsz megnyílni mások előtt, ezért rendkívüli empátiával rendelkezel, aki szeretteit a legnehezebb időkben is támogatja. Viszont előfordulhat, hogy elárasztanak az érzelmek, ami hangulatingadozásokhoz vezethet.

Jobb alsó – a toll a mutatóujj és a hüvelykujj között

Utálsz késni, az életedben rendkívül fontos szerepet kap a pontosság és a hatékonyság, miközben folyamatosan elemzed magadban az előtted álló feladatokat. Kiváló szervező és tervező veszett el benned, ezért gyakran kérnek tőled segítséget, ha valaminek tökéletesnek kell lennie. Imádsz irányítani, ezért olykor nehezedre esik átadni a gyeplőt, mindennek ellenére pedig képes vagy rendet teremteni a káoszban.

Az alábbi zene segít ellazulni és kapcsolódni belső énedhez:

