Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Helén névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Repülőgép üzemmód bekapcsolása telefontöltés közben

Ezért kell bekapcsolni a repülőgép üzemmódot a telefon töltése közben

telefon
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 14. 17:15
beállításakkumulátortipptöltés
A mobiltelefonokon van egy beállítás, amellyel a legtöbben nem sokat törődnek, pedig sokkal többet tud, mint hinnék. A telefon működését is megváltoztatja egy kicsit, és segít abban, hogy jobban bírja a mindennapi terhelést – például a telefontöltés idejének lerövidítésében.
Porosz Viktória
A szerző cikkei

A telefon ma már szinte mindig a kezünkben van. Ébreszt, navigál, szórakoztat, dolgozunk rajta, mindeközben azonban folyamatosan merül. Amikor végre sikerül töltőre tenni, szeretnénk, ha minél gyorsabban újra életre kelne. Alább eláruljuk, hogyan maximalizálhatod a telefontöltést!

Telefontöltés gyorsítása
A telefonon van egy apró beállítás, amely gyorsítja a telefontöltést.
Fotó: PeopleImages /  Shutterstock 

Tudod mennyi minden történik a háttérben, miközben a telefonunk töltőn van? Az alkalmazások frissítenek, értesítések érkeznek, a készülék pedig folyamatosan jelet keres. Ezek apróságnak tűnnek, de együtt lassíthatják a töltést, és jobban megterhelik az akkumulátort.

Milyen funkció segíthet?

A repülőgép üzemmód leállítja ezeket a háttérfolyamatokat. Arra találták ki, hogy kikapcsolja a telefon minden vezeték nélküli kapcsolatát. Ilyenkor nincs mobilhálózat, nincs wifi, és a bluetooth is leáll. A készülék nem keres jelet, nem frissíti az alkalmazásokat, és nem fogad értesítéseket sem. 

Gyorsabb telefontöltés

Ha a telefon repülőgép üzemmódban van, minden energiája a töltésre összpontosul. Mivel nem keres hálózatot és nem kommunikál a külvilággal, a töltőből érkező energia közvetlenül az akkumulátorba jut. A különbség jól érezhető, a töltési idő akár 20–25 százalékkal is csökkenhet. Ez főleg akkor jön jól, ha sietsz, és nincs időd órákig várni, hogy feltöltődjön a telefonod.

Nem kell mindig bekapcsolni, de érdemes próbát tenni

Nem kell minden töltésnél használni, de érdemes kipróbálnod, főleg akkor, ha gyors megoldásra van szükséged. Amikor nem vársz fontos hívást vagy üzenetet, a repülőgép üzemmód egyszerű és hatékony módja annak, hogy a telefon hamarabb feltöltődjön. Ráadásul így neked is lesz néhány perc nyugtod a folyamatos értesítésektől. A töltés ideje alatt lelassulhatsz egy kicsit, ez az idő pedig pont elég ahhoz, hogy te is feltöltődj, ne csak a készüléked.

Pár apró tipp, hogy a telefonod még hatékonyabban töltődjön

A repülőgép üzemmód mellett több apróság is segíthet. 

  • A legfontosabb, hogy mindig a gyári vagy a gyártó által ajánlott töltőt használd. Az olcsó, ismeretlen adapterek lassabban töltenek, sőt, akár az akkumulátort is károsíthatják.
  • Érdemes bezárni a háttérben futó alkalmazásokat. Sok app frissít adatokat vagy értesítéseket küld akkor is, ha nem használod azokat, ami szintén lassítja a töltést.
  • Habár apróságnak tűnik, a töltőport tisztasága is számít. A por és a szösz gyengíti az érintkezést, ezért időnként érdemes óvatosan kitisztítani a portot.

Így kímélheted az akkumulátort

A repülőgép üzemmód nem csak a gyorsabb töltés miatt hasznos. Az is előnye, hogy ebben a beállításban kevesebb hőt termel a készülék, ami kíméli az akkumulátort. A melegedés az egyik leggyakoribb oka annak, hogy az akku idő előtt elhasználódik. Ha néha hagyod pihenni a telefont töltés közben, azzal hosszabb távon is jót teszel.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu