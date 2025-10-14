Ezért kell bekapcsolni a repülőgép üzemmódot a telefon töltése közben

A telefon ma már szinte mindig a kezünkben van. Ébreszt, navigál, szórakoztat, dolgozunk rajta, mindeközben azonban folyamatosan merül. Amikor végre sikerül töltőre tenni, szeretnénk, ha minél gyorsabban újra életre kelne. Alább eláruljuk, hogyan maximalizálhatod a telefontöltést!
Tudod mennyi minden történik a háttérben, miközben a telefonunk töltőn van? Az alkalmazások frissítenek, értesítések érkeznek, a készülék pedig folyamatosan jelet keres. Ezek apróságnak tűnnek, de együtt lassíthatják a töltést, és jobban megterhelik az akkumulátort.
A repülőgép üzemmód leállítja ezeket a háttérfolyamatokat. Arra találták ki, hogy kikapcsolja a telefon minden vezeték nélküli kapcsolatát. Ilyenkor nincs mobilhálózat, nincs wifi, és a bluetooth is leáll. A készülék nem keres jelet, nem frissíti az alkalmazásokat, és nem fogad értesítéseket sem.
Ha a telefon repülőgép üzemmódban van, minden energiája a töltésre összpontosul. Mivel nem keres hálózatot és nem kommunikál a külvilággal, a töltőből érkező energia közvetlenül az akkumulátorba jut. A különbség jól érezhető, a töltési idő akár 20–25 százalékkal is csökkenhet. Ez főleg akkor jön jól, ha sietsz, és nincs időd órákig várni, hogy feltöltődjön a telefonod.
Nem kell minden töltésnél használni, de érdemes kipróbálnod, főleg akkor, ha gyors megoldásra van szükséged. Amikor nem vársz fontos hívást vagy üzenetet, a repülőgép üzemmód egyszerű és hatékony módja annak, hogy a telefon hamarabb feltöltődjön. Ráadásul így neked is lesz néhány perc nyugtod a folyamatos értesítésektől. A töltés ideje alatt lelassulhatsz egy kicsit, ez az idő pedig pont elég ahhoz, hogy te is feltöltődj, ne csak a készüléked.
A repülőgép üzemmód mellett több apróság is segíthet.
A repülőgép üzemmód nem csak a gyorsabb töltés miatt hasznos. Az is előnye, hogy ebben a beállításban kevesebb hőt termel a készülék, ami kíméli az akkumulátort. A melegedés az egyik leggyakoribb oka annak, hogy az akku idő előtt elhasználódik. Ha néha hagyod pihenni a telefont töltés közben, azzal hosszabb távon is jót teszel.
