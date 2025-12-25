KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Személyiségteszt: mindent elárul rólad, mennyi töltelékkel szereted a bejglit

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 25. 16:15
karácsonytöltelékbejgliteszt
A bejgli az ünnepi időszak egyik sztárja, szinte minden családban elfogy ilyenkor 1-2 rúd mákos vagy diós verzió. A közkedvelt finomságot azonban mindannyian egy kicsit másképp szeretjük. Ezúttal nem az ízekre, hanem a töltelék mennyiségére fókuszálunk, játékos személyiségtesztünkből pedig megtudhatod, mi köze lehet az alaptermészetednek mindehhez!
László Juli
A szerző cikkei

Gondolkoztál már azon, hogy az étkezési szokásaid vajon mennyire tükrözik a személyiségvonásaidat? Akármilyen meglepő, a kettőnek lehet köze egymáshoz. Az ugyanis, hogy szerényen, különösebb szélsőségek mentén, vagy épp hedonista módon táplálkozunk, kifejezetten sokat árulhat el rólunk. Most a bejgli kerül terítékre, pontosabban a bejglitöltelék. A személyiségteszt pedig talán egy kicsit közelebb hozhat önmagad jobb megismeréséhez.

Személyiségteszt a bejgli töltelékének mennyiségéről: a képen egy mákkal és egy dióval megtömött bejgli látható.
Személyiségtesztünk a bejglitöltelékkel kapcsolatos választásainkra irányul
Fotó: acceptphoto /  Shutterstock 
  • Válaszolj a személyiségteszt központi kérdésére!
  • Olvasd el az értékelést az eredmények alapján!

Meglepő dolgot árul el rólad ez a tűpontos személyiségteszt

Válaszold meg az alábbi egyszerű kérdést, ami a bejglifogyasztási szokásaidra vonatkozik:

Mennyi töltelékkel tökéletes számodra a bejgli?

  1. Nekem elég kevés töltelékkel is, mert szeretem a bejgli tésztáját, amit gyakran tejbe mártogatok.
  2. Közepesen szeretem, így ugyanúgy érvényesül a töltelék, mint az omlós tészta.
  3. Csakis megtömve igazi a sütemény, legyen sokkal több a dió vagy a mák, mint a tészta.

Ezt árulja el rólad a válaszod:

BEJGLI KEVÉS TÖLTELÉKKEL

Ha te beéred kevés töltelékkel is, akkor nagy valószínűséggel olyan jellem vagy, aki szereti az egyszerűséget és a letisztultságot. Talán visszafogottnak tűnhetsz mások szemében, de valójában arról van szó, hogy nyugodt alkat vagy, akinek a kis dolgok is képesek megszínesíteni a mindennapjait. Az apró örömök adják számodra a hétköznapok sava-borsát, szívesen gondolsz meghitt nosztalgiával a múlt eseményeire, ezek azonban nem temetnek be maguk alá, hanem elégedettséggel töltenek el.

BEJGLI KÖZEPES MENNYISÉGŰ TÖLTELÉKKEL

Amennyiben megelégszel a normál mennyiségű dióval, mákkal vagy egyéb töltettel, akkor te egy igazán harmonikus, mindig az egyensúlyra törekvő ember vagy. Szereted, ha a mérleg két oldala ki van egyenlítve, az a fontos neked, hogy minden a helyén legyen szó szerint és átvitt értelemben is. Se túl sok, se túl kevés – ez lehetne a mottód! Gyakorlatiasság, rugalmasság és jó alkalmazkodóképesség jellemez, miközben gond nélkül megtalálod az arany középutat akármilyen helyzetről is legyen szó.

BEJGLI BŐSÉGES TÖLTELÉKKEL

Elképzelhetetlen, hogy ne legyen alaposan megtömve a tészta? Valószínűleg lakozik benned egy jó adag hedonizmus! Nem szereted sem a félmegoldásokat, sem a visszafogottságot, ha valamit csinálsz, azt rendesen csinálod. Szenvedélyes alkat vagy, határozott, néha mértéktelen, mert imádod nagy kanállal habzsolni az életet. Pontosan tudod, mit akarsz, és egyáltalán nem félsz nagyban gondolkodni, akár látszólag irreális célokat kitűzni magad elé. Az élet számodra csakis intenzíven élhető. 

Máris megjött a kedved egy jó bejglihez? Még mielőtt nekilátsz, fontos, hogy tudd, mi kerül az ünnepi finomságba, de az sem gond, ha liszt- és cukormentes édességet sütnél. Esetleg még keresed a legjobb bejgli recepteket karácsonyra, vagy éppen valami igazán extrém verziót próbálnál ki idén? Mindenre van lehetőség, és a klasszikus repedésmentes változatot se felejtsük el. 

Ebben a videóban segítséget is kapsz hozzá:

Ezek a finomságok is érdekelhetnek:

 

