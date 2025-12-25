Személyiségteszt: mindent elárul rólad, mennyi töltelékkel szereted a bejglit

Gondolkoztál már azon, hogy az étkezési szokásaid vajon mennyire tükrözik a személyiségvonásaidat? Akármilyen meglepő, a kettőnek lehet köze egymáshoz. Az ugyanis, hogy szerényen, különösebb szélsőségek mentén, vagy épp hedonista módon táplálkozunk, kifejezetten sokat árulhat el rólunk. Most a bejgli kerül terítékre, pontosabban a bejglitöltelék. A személyiségteszt pedig talán egy kicsit közelebb hozhat önmagad jobb megismeréséhez.

Személyiségtesztünk a bejglitöltelékkel kapcsolatos választásainkra irányul

Fotó: acceptphoto / Shutterstock

Válaszolj a személyiségteszt központi kérdésére!

Olvasd el az értékelést az eredmények alapján!

Meglepő dolgot árul el rólad ez a tűpontos személyiségteszt

Válaszold meg az alábbi egyszerű kérdést, ami a bejglifogyasztási szokásaidra vonatkozik:

Mennyi töltelékkel tökéletes számodra a bejgli?

Nekem elég kevés töltelékkel is, mert szeretem a bejgli tésztáját, amit gyakran tejbe mártogatok. Közepesen szeretem, így ugyanúgy érvényesül a töltelék, mint az omlós tészta. Csakis megtömve igazi a sütemény, legyen sokkal több a dió vagy a mák, mint a tészta.

Ezt árulja el rólad a válaszod:

BEJGLI KEVÉS TÖLTELÉKKEL

Ha te beéred kevés töltelékkel is, akkor nagy valószínűséggel olyan jellem vagy, aki szereti az egyszerűséget és a letisztultságot. Talán visszafogottnak tűnhetsz mások szemében, de valójában arról van szó, hogy nyugodt alkat vagy, akinek a kis dolgok is képesek megszínesíteni a mindennapjait. Az apró örömök adják számodra a hétköznapok sava-borsát, szívesen gondolsz meghitt nosztalgiával a múlt eseményeire, ezek azonban nem temetnek be maguk alá, hanem elégedettséggel töltenek el.

BEJGLI KÖZEPES MENNYISÉGŰ TÖLTELÉKKEL

Amennyiben megelégszel a normál mennyiségű dióval, mákkal vagy egyéb töltettel, akkor te egy igazán harmonikus, mindig az egyensúlyra törekvő ember vagy. Szereted, ha a mérleg két oldala ki van egyenlítve, az a fontos neked, hogy minden a helyén legyen szó szerint és átvitt értelemben is. Se túl sok, se túl kevés – ez lehetne a mottód! Gyakorlatiasság, rugalmasság és jó alkalmazkodóképesség jellemez, miközben gond nélkül megtalálod az arany középutat akármilyen helyzetről is legyen szó.