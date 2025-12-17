Filléres, egyszerű, sütésmentes karácsonyi nasi Martha Stewarttól – Vigyázat, függőséget okoz

Ha idén csak egy új karácsonyi nasi receptet próbálsz ki, legyen az Martha Stewart filléres, egyszerű, sütésmentes, mogyorókrémes csodája. Ezt a receptet még egy gyerek is el tudja készíteni, mert elronthatatlan.

Ehhez a karácsonyi nasihoz még a sütőt sem kell bekapcsolnod.

Fotó: GettyImages

Nem kell sok hozzávaló ehhez az ünnepi sütihez.

Pillanatok alatt összedobhatod a finomságot.

Még mennyeibbé varázsolhatod egy apró trükkel.

Vigyázz, mert a Martha Stewart-féle karácsonyi nasi függőséget okozhat!

Ha már unod a bejglit

Mákos bejgli, mézeskalács, házi krémes. Ezek mellett a karácsonyi klasszikusok mellet elfér egy kis újdonság. Ez a csokis, mogyorókrémes, kakaós, porcukorba forgatott karácsonyi nasi pedig garantáltan be fog jönni neked is. Az elkészítés is gyerekjáték, csak arra kell figyelnünk, hogy ne együk meg az egészet még az összeállítás közben.

Hozzávalók, amikre szükséged lesz

1 doboz (340 gramm) pirított rizses gabonapehely, például Rice Chex

330 gramm mogyorókrém, például Nutella

120 gramm sótlan vaj

110 gramm étcsokoládé

3 bögre porcukor

1 bögre cukrozatlan kakaópor

Így készül a mogyorókrémes karácsonyi nasi

Pofonegyszerű az elkészítés, pár perc alatt összedobható. Először vegyél elő egy nagyobb tálat és öntsd bele a gabonapelyhet, majd tedd félre. Ezután tegyél fel egy lábosban vizet forrni. Legalább 5 centiméter lobogó vízre lesz szükség, úgy számolj. Miközben forr a víz, kockázd fel a vajat és törd apróra a csokoládét. Ha ezzel is megvagy, vegyél elő egy hőálló tálat. A hőálló tálban rakd bele a mogyorókrémet, a vajat és az étcsokit. A hóálló tálat helyezd a vízgőz fölé és folyamatos kevergetés mellett olvaszd össze a hozzávalókat. Ha már jól eldolgoztad a vajat, a csokit és a mogyorókrémet, vedd le tűzről és öntsd rá a masszát a gabonapehelyre. Keverd össze alaposan, míg a gabonapelyhet a csokis-vajas massza jól be nem vonja.

Ennek az egyszerű, karácsonyi nasinak senki sem fog tudni ellenállni.

Fotó: GettyImages

A trükk, hogy igazán ellenállhatatlan legyen a nasi

Ha ezzel is megvagy jöhet a kakaópor és a porcukor, amitől igazán ellenállhatatlan lesz a süti. Annyi a dolgod, hogy fogsz egy nagyobb uzsonnás zacskót, amibe beleteszed a kakaóport és a porcukrot. Rázd össze jól, hogy elkeveredjen a két alapanyag. Ezután jön a varázslat, a kakaós masszába forgatott gabonapelyhet öntsd a zacskóba és alaposan rázd össze, hogy mindenhova jusson a kakaós porcukorból. Ennyi! Kész is.