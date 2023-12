Mi kerüljön a karácsonyi bejglibe?

1.

Van vele munka

Az egyik leggazdaságosabb megoldás, ha héjas diót vásárolunk, feltéve, ha nem jelent gondot a feltörésével járó munka. Egyes termelőknél már 1400 forinttól kapható kilónként, míg a hipermarketekben 2500 forint körül mozog az ára. Érdemes figyelni az árak alakulását, mivel az ünnepek előtt ennél kedvezőbben is hozzájuthatunk.

2.

Vigyázzunk a csalókkal!

Ha nem szeretnénk a feltöréssel bajlódni, a megtisztított dióbelet a piacokon körülbelül 4–6 ezer forintos kilónkénti áron is megvásárolhatjuk. Gyanakodjunk, ha ennél alacsonyabb áron, kilónként 2800-3000 forintért látjuk, mivel egyre többen kereskednek a silány minőségű ukrán és egyéb keleti fajtákkal. Kérjünk kóstolót is, az eltérő ízvilág árulkodó jel lehet.

3.

A méret nem számít!

A hipermarketekben általában a felezett csemege dióbelet találjuk, míg a termelőknél a kevésbé darabos, de ugyanolyan ízletes negyedelt vagy nyolcados dióbél sokkal gazdaságosabb lehet, főleg, ha amúgy is darálva kerül a süteménybe. Az árak termelőnként változnak, de a negyedeltért körülbelül 3400 forintot kell fizetnünk, míg a nyolcados kilónként már 3100 forinttól elérhető közvetlenül a termelőktől.

4.

Fizetjük a csomagolást

Sokba kerülhet a dióvásárlás azoknak, akik az utolsó pillanatra hagyják a beszerzést, és nem tudják megbízható forrásból beszerezni. Az üzletekben kapható előrecsomagolt dióbél ára kilónként 5–9 ezer forint körül mozog. Fontos ellenőrizni a származási helyet, még egy magyar cég által kínált előrecsomagolt is származhat külföldről.

5.

Sok benne a cukor

Sokak számára csábító lehet csomagolt darált diót vásárolni, mivel így nem csak a feltöréssel, de a darálással járó munkát is megspórolhatjuk. Ezek a termékek többnyire külföldről származnak, ráadásul gyakran drágábbak a dióbélnél, akár 4–5 ezer forintot is kifizethetünk érte. Sok esetben tartalmaznak cukrot is, ezért ha mégis ilyet vásárolnánk, érdemes olyat választani, amely 100 százalékban csak diót tartalmaz.

6.

Nincs semmi köze hozzá!

Ha nem tudjuk megfizetni a dió árát, akkor pótolhatjuk az alapanyagot diópótlóval, más néven dejóval. A dejó íze hasonló a dióéhoz, egységára pedig töredéke a dió árának: gyártónként általában 1000-2500 forint/kg között mozog az ára. Az olcsóbb árért a minőséggel fizetünk: a termékek többsége napraforgóbélből, búzacsírából, cukorból, aromából és antioxidánsból készül.