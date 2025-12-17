Így lesz tökéletes a karácsonyi bejgli, ezzel a trükkel biztosan nem fog megrepedni

A karácsonyi bejgli hazánkban közkedvelt édesség, ami Sziléziából indult el hódító útjára, majd az osztrákoknak köszönhetően nálunk is népszerűvé vált. A magyar konyha a finomságot a 19. században vette át, amit már akkor a háziasszonyok büszkeségeként emlegettek.

Eláruljuk, hogyan süthetsz tökéletes bejglit!

Fotó: Shutterstock

Hazánkban szinte minden otthonban az ünnepi menü része a bejgli.

A finomság elkészítése még a gyakorlott háziasszonyoknak is nagy fejtörést okozhat.

Ha az alábbi lépésekre odafigyelsz, a bejgli teteje biztosan nem fog megrepedni.

Ezekre figyelj, hogy tökéletes legyen a karácsonyi bejglid

Az ünnepi asztalról pedig azóta sem maradhat el a kívül ropogós, belül puha bejgli diós, mákos vagy gesztenyés változata, melynek elkészítése nem kis kihívás elé állítja a háziasszonyokat. Ezért hoztunk 10 tippet, hogy biztosan tökéletes legyen a karácsonyi bejglid.

1. Ne hagyd megkelni

Amikor elkezded gyúrni a tésztát, nagyon gyorsan kell dolgoznod, mivel, ha lassan csinálod, elkezdődhet a kelés folyamata. Ha nagy adagot készítesz belőle, akkor a begyúrt tésztagombócokat, amiket később készítesz majd el, tedd hűtőbe.

2. Ne gyúrd túl – kerüld el, hogy megrepedjen

A tésztát szépen dolgozd össze, de ne gyúrd túl, ugyanis a zsiradék kicsapódása révén a tészta megrepedhet.

3. Ettől lesz márványos

Miután megkented a tésztát a töltelékkel és feltekerted a rudakat, kezdődhet a kelesztés. A nyers bejglik tetejét kend meg tojássárgájával, ha pedig megkelt, tojásfehérjével, majd fél órára rakd a hűtőbe, hogy a tészta teljesen áthűljön.

4. Küszöböld ki, hogy folyós legyen a töltelék

A tepsire tegyél sütőpapírt, majd fektesd rá a rudakat úgy, hogy minimum 10 centi maradjon köztük, hiszen a tészta sütés közben megdagad. Amennyiben a bejglik összeérnek, a töltelék kifolyhat.

5. Figyelj oda a hőmérsékletre

Az ünnepi édesség készítésekor tartsd szem előtt, hogy az alapanyagok egyforma hőmérsékletűek legyenek. Ehhez hozzátartozik, hogy a bejgli elkészítése előtt hűtsd le a hozzávalókat, valamint gyorsan dolgozz.

Az ünnepi asztalról sosem maradhat el a kívül ropogós, belül puha bejgli.

Fotó: Shutterstock

6. Hideg tölteléket használj

Az elkészült bejglitésztába csak akkor tedd bele a tölteléket, ha már teljesen kihűlt. Ennek érdekében célravezető, ha a töltelékkel vagy meg először, így amíg kihűl, összegyúrhatod a tésztát.