Így lesz tökéletes a karácsonyi bejgli, ezzel a trükkel biztosan nem fog megrepedni

A karácsonyi bejgli hazánkban közkedvelt édesség, ami Sziléziából indult el hódító útjára, majd az osztrákoknak köszönhetően nálunk is népszerűvé vált. A magyar konyha a finomságot a 19. században vette át, amit már akkor a háziasszonyok büszkeségeként emlegettek.
Az ünnepi asztalról pedig azóta sem maradhat el a kívül ropogós, belül puha bejgli diós, mákos vagy gesztenyés változata, melynek elkészítése nem kis kihívás elé állítja a háziasszonyokat. Ezért hoztunk 10 tippet, hogy biztosan tökéletes legyen a karácsonyi bejglid.
Amikor elkezded gyúrni a tésztát, nagyon gyorsan kell dolgoznod, mivel, ha lassan csinálod, elkezdődhet a kelés folyamata. Ha nagy adagot készítesz belőle, akkor a begyúrt tésztagombócokat, amiket később készítesz majd el, tedd hűtőbe.
A tésztát szépen dolgozd össze, de ne gyúrd túl, ugyanis a zsiradék kicsapódása révén a tészta megrepedhet.
Miután megkented a tésztát a töltelékkel és feltekerted a rudakat, kezdődhet a kelesztés. A nyers bejglik tetejét kend meg tojássárgájával, ha pedig megkelt, tojásfehérjével, majd fél órára rakd a hűtőbe, hogy a tészta teljesen áthűljön.
A tepsire tegyél sütőpapírt, majd fektesd rá a rudakat úgy, hogy minimum 10 centi maradjon köztük, hiszen a tészta sütés közben megdagad. Amennyiben a bejglik összeérnek, a töltelék kifolyhat.
Az ünnepi édesség készítésekor tartsd szem előtt, hogy az alapanyagok egyforma hőmérsékletűek legyenek. Ehhez hozzátartozik, hogy a bejgli elkészítése előtt hűtsd le a hozzávalókat, valamint gyorsan dolgozz.
Az elkészült bejglitésztába csak akkor tedd bele a tölteléket, ha már teljesen kihűlt. Ennek érdekében célravezető, ha a töltelékkel vagy meg először, így amíg kihűl, összegyúrhatod a tésztát.
A repedezés következő oka, hogy különbözik a tészta és a töltelék keménysége, ami azzal küszöbölhető ki, ha igyekszel minél kevesebb zsiradékot adni a töltelékhez.
Rengetegen esküsznek arra, hogy a bejgli tetejét meg kell szurkálni. Ennek ellenére, ha a tészta és a töltelék megfelelő arányban van egymással, akkor ezen akár át is ugorhatsz, így a töltelék biztosan a bejgliben marad. A lépés kihagyásával viszont nagyobb a kockázata annak, hogy az ünnepi sütemény megreped.
Figyelj arra, hogy a szorosan tekerd fel a tésztát, mivel a gőztől könnyen megrepedhet a teteje. Ennek fényében ajánlják sokan, hogy szurkáld meg a bejglit, de csak abban az esetben, ha nem folyik túlzottan a töltelék.
Ha végül mégis a szurkálás mellett döntesz, érdemes a rudakat először tojással lekenni és csak utána végigbökdösni. Ugyanis, ha fordítva csinálod, a sárgája belefolyik a tekercsbe, amitől szintén megrepedhet a bejgli.
Az alábbi videó egy pirított mogyorós bejgli elkészítését mutatja be:
