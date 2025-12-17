Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Szépen tálalt bejgli

Így lesz tökéletes a karácsonyi bejgli, ezzel a trükkel biztosan nem fog megrepedni

tipp
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 17. 12:15
karácsonyi süteménybejgli sütésbejgli
Az ünnepek elengedhetetlen része a hatalmas lakoma, amihez szorosan hozzátartozik a sütemények végeláthatatlan kínálata. Gondold csak végig, hogy hányszor hallod ilyenkor: „Csak meg ne repedjen a karácsonyi bejgli!” Bár sokan inkább a bolti változat mellett teszik le a voksukat, mindig akadnak olyanok, akik szembenéznek a hatalmas kihívással, hogy tökéletes bejglit süssenek.
Kelle Fanni
A szerző cikkei

A karácsonyi bejgli hazánkban közkedvelt édesség, ami Sziléziából indult el hódító útjára, majd az osztrákoknak köszönhetően nálunk is népszerűvé vált. A magyar konyha a finomságot a 19. században vette át, amit már akkor a háziasszonyok büszkeségeként emlegettek.

Karácsonyi bejgli tálalva
Eláruljuk, hogyan süthetsz tökéletes bejglit!
Fotó: Shutterstock 
  • Hazánkban szinte minden otthonban az ünnepi menü része a bejgli.
  • A finomság elkészítése még a gyakorlott háziasszonyoknak is nagy fejtörést okozhat.
  • Ha az alábbi lépésekre odafigyelsz, a bejgli teteje biztosan nem fog megrepedni.

Ezekre figyelj, hogy tökéletes legyen a karácsonyi bejglid

Az ünnepi asztalról pedig azóta sem maradhat el a kívül ropogós, belül puha bejgli diós, mákos vagy gesztenyés változata, melynek elkészítése nem kis kihívás elé állítja a háziasszonyokat. Ezért hoztunk 10 tippet, hogy biztosan tökéletes legyen a karácsonyi bejglid.

1. Ne hagyd megkelni

Amikor elkezded gyúrni a tésztát, nagyon gyorsan kell dolgoznod, mivel, ha lassan csinálod, elkezdődhet a kelés folyamata. Ha nagy adagot készítesz belőle, akkor a begyúrt tésztagombócokat, amiket később készítesz majd el, tedd hűtőbe.

2. Ne gyúrd túl – kerüld el, hogy megrepedjen

A tésztát szépen dolgozd össze, de ne gyúrd túl, ugyanis a zsiradék kicsapódása révén a tészta megrepedhet.

3. Ettől lesz márványos

Miután megkented a tésztát a töltelékkel és feltekerted a rudakat, kezdődhet a kelesztés. A nyers bejglik tetejét kend meg tojássárgájával, ha pedig megkelt, tojásfehérjével, majd fél órára rakd a hűtőbe, hogy a tészta teljesen áthűljön.

4. Küszöböld ki, hogy folyós legyen a töltelék

A tepsire tegyél sütőpapírt, majd fektesd rá a rudakat úgy, hogy minimum 10 centi maradjon köztük, hiszen a tészta sütés közben megdagad. Amennyiben a bejglik összeérnek, a töltelék kifolyhat.

5. Figyelj oda a hőmérsékletre

Az ünnepi édesség készítésekor tartsd szem előtt, hogy az alapanyagok egyforma hőmérsékletűek legyenek. Ehhez hozzátartozik, hogy a bejgli elkészítése előtt hűtsd le a hozzávalókat, valamint gyorsan dolgozz.

Szépen tálalt bejgli
Az ünnepi asztalról sosem maradhat el a kívül ropogós, belül puha bejgli.
Fotó: Shutterstock 

6. Hideg tölteléket használj

Az elkészült bejglitésztába csak akkor tedd bele a tölteléket, ha már teljesen kihűlt. Ennek érdekében célravezető, ha a töltelékkel vagy meg először, így amíg kihűl, összegyúrhatod a tésztát.

7. Egyforma keménység – kerüld el, hogy megrepedjen

A repedezés következő oka, hogy különbözik a tészta és a töltelék keménysége, ami azzal küszöbölhető ki, ha igyekszel minél kevesebb zsiradékot adni a töltelékhez.

8. Jó, ha megszurkálod? – kerüld el, hogy megrepedjen

Rengetegen esküsznek arra, hogy a bejgli tetejét meg kell szurkálni. Ennek ellenére, ha a tészta és a töltelék megfelelő arányban van egymással, akkor ezen akár át is ugorhatsz, így a töltelék biztosan a bejgliben marad. A lépés kihagyásával viszont nagyobb a kockázata annak, hogy az ünnepi sütemény megreped.

9. Szorosan tekerd fel – küszöböld ki, hogy megrepedjen

Figyelj arra, hogy a szorosan tekerd fel a tésztát, mivel a gőztől könnyen megrepedhet a teteje. Ennek fényében ajánlják sokan, hogy szurkáld meg a bejglit, de csak abban az esetben, ha nem folyik túlzottan a töltelék.

10. A szurkálás és a tojás sorrendje – kerüld el, hogy megrepedjen

Ha végül mégis a szurkálás mellett döntesz, érdemes a rudakat először tojással lekenni és csak utána végigbökdösni. Ugyanis, ha fordítva csinálod, a sárgája belefolyik a tekercsbe, amitől szintén megrepedhet a bejgli.

Az alábbi videó egy pirított mogyorós bejgli elkészítését mutatja be:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
