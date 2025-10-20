Személyiségteszt: te hogyan viselkedsz sorban álláskor? Meglepő dolgot árul el rólad

A várakozás és a sorban állás az élet egyik leggyakoribb stresszhelyzete, amelyet senki sem kerülhet el. Mégis, amíg valaki képes nyugodtan álldogálni és bámészkodni, más percek alatt elveszíti a türelmét – és ez bizony sokat elárul a személyiségéről. Végezd el személyiségtesztünket, hogy megtudd, rólad mit árul el az, hogy hogyan viselkedsz sorban állás közben.

Ebből a személyiségtesztből kiderül, te hogyan reagálsz a hosszú sorban állásra. Fotó: silverkblackstock / Shutterstock

Személyiségteszt: te hogy viselkedsz sorban állás közben?

Szakértők szerint a várakozáshoz való hozzáállásunk mélyen a személyiségünkben gyökerezik. Az extrovertáltabb, impulzívabb emberek gyorsabban frusztrálódnak, míg a türelmesebb, racionálisabb típusok hajlamosabbak elengedni a helyzetet. Az ugyanakkor mindnyájunkra igaz, hogy hajlamosak vagyunk túlbecsülni a várakozási időt – kutatások szerint átlagosan 30-40 százalékkal hosszabbnak érezzük azt, mint amilyen valójában.

Miért olyan nehéz kivárni a sorunkat?

A híres szolgáltatáskutató, David H. Maister szerint a várakozást nem az idő mennyisége, hanem az élmény minősége határozza meg. Ha tudjuk, miért áll a sor, ha látjuk, hogy haladunk, vagy ha valami leköti a figyelmünket – például egy kijelző, egy magazin, vagy akár a telefonunk –, sokkal könnyebben viseljük a sorban állást. Az igazán idegőrlő az üres várakozás, amikor nem tudjuk, miért nem történik semmi, és a percek egy örökkévalóságnak tűnnek.

Sorban állási típusok – te melyik vagy?

1. A stratégiai sorváltogató

Mindig a leggyorsabb sort keresed, és ha a másik egy centivel is gyorsabban halad, azonnal váltasz. Statisztikailag azonban az ilyen váltások többsége hátrányt hoz. Az utolsó helytől való félelem ugyanakkor természetes emberi reakció.

2. A kitartó

Ha már öt percet eltöltöttél egy sorban, akkor is maradsz, bármi történjék. Ez a híres Concorde-effektus, vagyis amikor a korábbi befektetést (időt, energiát, pénzt) nem akarjuk elvesztegetni, akkor sem, ha tudjuk, hogy nem éri meg tovább várni.

3. Az információ-vadász

Te addig vagy nyugodt, amíg tudod, hol tartasz. Ha van kijelző, sorszám, becsült várakozási idő, te már félig boldog vagy. Számodra a kontrollérzet mindennél fontosabb.

4. A kíváncsi

Ha valahol hosszú a sor, azonnal arra gondolsz, hogy ezek az emberek biztosan valamilyen jó dolog miatt állnak ott. A kutatások szerint ez is ösztönös – ha mások értékesnek találnak valamit, mi is hajlamosak vagyunk követni őket. Érdemes azonban megkérdezni magadtól: tényleg kell neked az adott dolog, vagy az csak a tömeg miatt érdekel?