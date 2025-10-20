Budapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
Személyiségteszt: te hogyan viselkedsz sorban álláskor? Meglepő dolgot árul el rólad

várakozás
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 20. 14:15
Te melyik vagy: a sorváltogató, a kiváró, vagy az, aki már a harmadik perc után fortyog? Az, hogy hogyan viseljük a sorban állást, a pszichológusok szerint sokkal többet mesél rólunk, mint gondolnánk. Ez a személyiségteszt egyfajta tükör, amely megmutatja, hogyan reagálsz az élet kihívásaira.
Porosz Viktória
A szerző cikkei

A várakozás és a sorban állás az élet egyik leggyakoribb stresszhelyzete, amelyet senki sem kerülhet el. Mégis, amíg valaki képes nyugodtan álldogálni és bámészkodni, más percek alatt elveszíti a türelmét – és ez bizony sokat elárul a személyiségéről. Végezd el személyiségtesztünket, hogy megtudd, rólad mit árul el az, hogy hogyan viselkedsz sorban állás közben.

Sorban állás személyiségteszthez
Ebből a személyiségtesztből kiderül, te hogyan reagálsz a hosszú sorban állásra. Fotó: silverkblackstock /  Shutterstock 

Személyiségteszt: te hogy viselkedsz sorban állás közben?

Szakértők szerint a várakozáshoz való hozzáállásunk mélyen a személyiségünkben gyökerezik. Az extrovertáltabb, impulzívabb emberek gyorsabban frusztrálódnak, míg a türelmesebb, racionálisabb típusok hajlamosabbak elengedni a helyzetet. Az ugyanakkor mindnyájunkra igaz, hogy hajlamosak vagyunk túlbecsülni a várakozási időt – kutatások szerint átlagosan 30-40 százalékkal hosszabbnak érezzük azt, mint amilyen valójában.

Miért olyan nehéz kivárni a sorunkat?

A híres szolgáltatáskutató, David H. Maister szerint a várakozást nem az idő mennyisége, hanem az élmény minősége határozza meg. Ha tudjuk, miért áll a sor, ha látjuk, hogy haladunk, vagy ha valami leköti a figyelmünket – például egy kijelző, egy magazin, vagy akár a telefonunk –, sokkal könnyebben viseljük a sorban állást. Az igazán idegőrlő az üres várakozás, amikor nem tudjuk, miért nem történik semmi, és a percek egy örökkévalóságnak tűnnek. 

Sorban állási típusok – te melyik vagy?

1. A stratégiai sorváltogató
Mindig a leggyorsabb sort keresed, és ha a másik egy centivel is gyorsabban halad, azonnal váltasz. Statisztikailag azonban az ilyen váltások többsége hátrányt hoz. Az utolsó helytől való félelem ugyanakkor természetes emberi reakció.
2. A kitartó 
Ha már öt percet eltöltöttél egy sorban, akkor is maradsz, bármi történjék. Ez a híres Concorde-effektus, vagyis amikor a korábbi befektetést (időt, energiát, pénzt) nem akarjuk elvesztegetni, akkor sem, ha tudjuk, hogy nem éri meg tovább várni.
3. Az információ-vadász
Te addig vagy nyugodt, amíg tudod, hol tartasz. Ha van kijelző, sorszám, becsült várakozási idő, te már félig boldog vagy. Számodra a kontrollérzet mindennél fontosabb.
4. A kíváncsi 
Ha valahol hosszú a sor, azonnal arra gondolsz, hogy ezek az emberek biztosan valamilyen jó dolog miatt állnak ott. A kutatások szerint ez is ösztönös – ha mások értékesnek találnak valamit, mi is hajlamosak vagyunk követni őket. Érdemes azonban megkérdezni magadtól: tényleg kell neked az adott dolog, vagy az csak a tömeg miatt érdekel?

A várakozás átformálja az időérzéket

Amikor sorban állunk, másképp érzékeljük az időt. Ha például a telefonunkat böngésszük, beszélgetünk vagy zenét hallgatunk, az idő rövidül. Ha viszont tétlenül toporgunk, minden perc a többszörösének érződik. Nem véletlen, hogy a legtöbb modern szolgáltató próbál a várakozás közben információt, szórakozást nyújtani, vagy más apró figyelemelterelést alkalmazni.

Hogy a várakozás kevésbé stresszes legyen

  1. Foglald le magad! Egy rövid üzenetváltás eltereli a figyelmet a várakozásról.
  2. Tudd, mire vársz! A bizonytalanság a legrosszabb. Kérdezz rá, ha nem világos, mennyi időt kell még várakozni.
  3. Tarts nullapont-tesztet! Ha most érkeznél, beállnál ugyanebbe a sorba? Ha nem, ideje kiszállni.
  4. Gondold újra a „minden perc számít”-elvet. Néha épp a várakozás kényszerít rá, hogy lelassíts és észrevedd, nem kell mindig rohanni. Használd ki az időt egy rövid meditációra vagy pozitív mantrák ismételgetésére. Így fordíthatod a saját hasznodra az időt.

