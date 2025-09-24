Téged melyik házba osztana a Teszlek Süveg? Személyiségtesztünkből kiderül

Ha igazi Harry Potter-rajongó vagy, akkor bizonyára gyerekkorod óta arról álmodsz, hogy levelet kapsz a Roxforttól. Most eljött a pillanat, hogy megtudd, melyik ház várna rád a nagyteremben. Induljon a személyiségteszt!
A Teszlek Süveg mindenkit a természetének megfelelő helyre oszt be – vajon te tudod, hova tartoznál igazán? Töltsd ki ezt az ötkérdéses személyiségtesztet és kiderül, a bátrak, az okosok, a lojálisak vagy a ravaszak táborát erősítenéd-e a Roxfortban.
A) Elfogadom a kihívást, nem hátrálok meg
B) Előbb információt gyűjtök róla, mielőtt reagálok
C) Megpróbálom elsimítani a konfliktust, párbaj nélkül
D) Megelőzöm, és azonnal támadok
A) Gyávának neveznek
B) Ostobának titulálnak
C) Hűtlennek tartanak
D) Jelentéktelennek bélyegeznek
A) Sötét varázslatok kivédése
B) Rúnaismeret
C) Legendás lények gondozása
D) Bűbájtan
A) Barátaimmal lennék
B) A könyvtárban kutatnék érdekes dolgok után
C) Segítenék másoknak
D) Tervet kovácsolnék a jövőre nézve
A) Bátorságom és becsületem bizonyítása
B) Minél többet tanulni és fejlődni
C) Tartós barátságokat építeni, közösséghez tartozni
D) Elérni, hogy elismerjenek – bármilyen áron
Bátor vagy, elszánt és nem félsz a kihívásoktól, akárcsak Harry. Nem kerülöd a veszélyt, hanem szembenézel vele. A barátaid számíthatnak rád, még akkor is, ha ez nehéz döntések elé állít. A Teszlek Süveg szerint egyértelmű: a Griffendélbe tartozol.
Kíváncsi vagy, okos, és szomjazol a tudásra. Számodra a logika és az értelem a legfontosabb iránytű. Nem félsz egyedül lenni, ha tanulhatsz valami újat, és értékeled az eredetiséget. Neked a Hollóhátban van a helyed.
Hűséges, kedves és megbízható vagy. Nem hajszolod a dicsőséget, de mindig ott vagy, ha szükség van rád. A közösség, az együttérzés és kemény munka jellemez. A Teszlek Süveg habozás nélkül a Hugrabugba küldene.
Ravasz vagy és ambiciózus, mindig előre gondolkodsz. Nem riadsz vissza attól sem, hogy más módszerekhez nyúlj, ha az segít a célod elérésében. Fontos számodra a siker és az elismerés. A Mardekár házban biztosan otthon éreznéd magad.
Idézd fel az alábbi videóval, hogyan kerül Harry Potter a Griffendélbe:
