Téged melyik házba osztana a Teszlek Süveg? Személyiségtesztünkből kiderül

Ha igazi Harry Potter-rajongó vagy, akkor bizonyára gyerekkorod óta arról álmodsz, hogy levelet kapsz a Roxforttól. Most eljött a pillanat, hogy megtudd, melyik ház várna rád a nagyteremben. Induljon a személyiségteszt!

Személyiségteszt: melyik házba osztana a Teszlek Süveg? Töltsd ki a tesztet és megtudod

Fotó: KPA Honorar & Belege / Northfoto

Személyiségteszt: te melyik roxforti házba kerülnél?

A Teszlek Süveg mindenkit a természetének megfelelő helyre oszt be – vajon te tudod, hova tartoznál igazán? Töltsd ki ezt az ötkérdéses személyiségtesztet és kiderül, a bátrak, az okosok, a lojálisak vagy a ravaszak táborát erősítenéd-e a Roxfortban.

1. Egy ismeretlen varázsló kihív párbajra az iskola folyosóján. Mit teszel?

A) Elfogadom a kihívást, nem hátrálok meg

B) Előbb információt gyűjtök róla, mielőtt reagálok

C) Megpróbálom elsimítani a konfliktust, párbaj nélkül

D) Megelőzöm, és azonnal támadok

2. Mi lenne számodra a legnagyobb sértés?

A) Gyávának neveznek

B) Ostobának titulálnak

C) Hűtlennek tartanak

D) Jelentéktelennek bélyegeznek

3. Melyik tantárgyat várnád legjobban a Roxfortban?

A) Sötét varázslatok kivédése

B) Rúnaismeret

C) Legendás lények gondozása

D) Bűbájtan

4. Hogyan töltenéd a szabadidőd a kastélyban?

A) Barátaimmal lennék

B) A könyvtárban kutatnék érdekes dolgok után

C) Segítenék másoknak

D) Tervet kovácsolnék a jövőre nézve

5. Mi lenne a legfontosabb számodra a Roxfortban töltött éveid alatt?

A) Bátorságom és becsületem bizonyítása

B) Minél többet tanulni és fejlődni

C) Tartós barátságokat építeni, közösséghez tartozni

D) Elérni, hogy elismerjenek – bármilyen áron

A Harry Potter-filmekben a Teszlek Söveg dönt arról, ki melyik házba kerül.

Fotó: Alexandra Adele / Shutterstock

Lássuk, melyik házba kerülnél

Többségben A válaszok – a te házad a GRIFFENDÉL

Bátor vagy, elszánt és nem félsz a kihívásoktól, akárcsak Harry. Nem kerülöd a veszélyt, hanem szembenézel vele. A barátaid számíthatnak rád, még akkor is, ha ez nehéz döntések elé állít. A Teszlek Süveg szerint egyértelmű: a Griffendélbe tartozol.

Többségben B válaszok – a te házad a HOLLÓHÁT

Kíváncsi vagy, okos, és szomjazol a tudásra. Számodra a logika és az értelem a legfontosabb iránytű. Nem félsz egyedül lenni, ha tanulhatsz valami újat, és értékeled az eredetiséget. Neked a Hollóhátban van a helyed.