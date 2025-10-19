Budapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Nándor névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Megfagyott a levegő a TV2 stúdiójában: ő a Sztárban Sztár All Stars kiesője

Sztárban Sztár All Stars kieső
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 19. 22:57 / FRISSÍTÉS: 2025. október 19. 22:57
Sztárban Sztár All StarsTV2
Egy versenyző számára véget ért a TV2 Sztárban Sztár All Stars című műsora.

Vasárnap a Sztárban Sztár All Stars hetedik élő show-jában 10 versenyző mérette meg magát. Szandi Lady Gagaként indította az esti műsort, majd őt követték a többiek. Veréb Tomi a Hair betétdalát adta elő, Joe Cockerként csábította el a nőket Mészáros Árpád Zsolt. Freddie Csonka Andrásként állt színpadra, a Papa Roach frontembereként üvöltötte ki magából a feszültséget Péterffy Lili. Mary Zsuzsiként énekelt Nótár Mary, Vastag Csaba pedig Presser Gáborként jelent meg. Tommy Cash bőrébe bújva szerenádozott teljes átéléssel a kávéjának Vavra Bence, Horváth Tomi pedig Eminemként tért vissza. Utolsóként pedig Dér Heni lépett színpadra Christina Aguilera szerepében.

Sztárban Sztár All Stars zsűrije
Sztárban Sztár All Stars zsűrije

A Sztárban Sztár All Stars kiesője

A hetedik élő adás napi győztese Vavra Bence lett, így azonnal továbbjutott. A kieső zónába Mészáros Árpád Zsolt és Vastag Csaba jutott. Végül a nézők úgy döntöttek, hogy a nyolcadik élő adásba Mészáros Árpád Zsolt mehet tovább. Így a hetedik adás kiesője Vastag Csaba.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu