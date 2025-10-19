Megfagyott a levegő a TV2 stúdiójában: ő a Sztárban Sztár All Stars kiesője

Vasárnap a Sztárban Sztár All Stars hetedik élő show-jában 10 versenyző mérette meg magát. Szandi Lady Gagaként indította az esti műsort, majd őt követték a többiek. Veréb Tomi a Hair betétdalát adta elő, Joe Cockerként csábította el a nőket Mészáros Árpád Zsolt. Freddie Csonka Andrásként állt színpadra, a Papa Roach frontembereként üvöltötte ki magából a feszültséget Péterffy Lili. Mary Zsuzsiként énekelt Nótár Mary, Vastag Csaba pedig Presser Gáborként jelent meg. Tommy Cash bőrébe bújva szerenádozott teljes átéléssel a kávéjának Vavra Bence, Horváth Tomi pedig Eminemként tért vissza. Utolsóként pedig Dér Heni lépett színpadra Christina Aguilera szerepében.

A Sztárban Sztár All Stars kiesője

A hetedik élő adás napi győztese Vavra Bence lett, így azonnal továbbjutott. A kieső zónába Mészáros Árpád Zsolt és Vastag Csaba jutott. Végül a nézők úgy döntöttek, hogy a nyolcadik élő adásba Mészáros Árpád Zsolt mehet tovább. Így a hetedik adás kiesője Vastag Csaba.