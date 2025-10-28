BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
Személyiségteszt: melyik halloweeni szörnyeteg vagy a személyiséged alapján?

boszorkány
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 28. 09:45
Te is oda vagy a halloweeni rémtörténetekért? Akkor töltsd ki ezt a személyiségtesztet, és kiderül, melyik szörnyeteg lapul a lelked mélyén!
Boncza Léda
A szerző cikkei

Közeledik az év egyik legizgalmasabb, de biztosan a leghátborzongatóbb éjszakája, amikor a valóság és a fantázia határai felszívódnak. Egy estére bármilyen ijesztő szörnyeteg bőrébe belebújhatunk. De azon gondolkodtál már milyen szörny bujkál benned? Ha kitöltöd a személyiségtesztet kiderül!

A személyiségteszt felfedi melyik halloweeni szörny lennél
Személyiségteszt: melyik halloweeni szröny bujkál benned?
Fotó: New Africa /  Shutterstock 

Tudod miért öltözünk halloweenkor szellemeknek, lidérceknek és bestiáknak? Az esemény gyökerei egészen az ősi Samhain ünnepig nyúlnak vissza. A kelták hite szerint, ezen a napon visszatértek a földre a gonosz szellemek, ezért a nép tagjai óriási máglyákat gyújtottak, és különféle jelmezekbe öltözve próbálták elűzni őket, hogy ne tudjanak ártani az élőknek.

A rémisztő figurák, akik ma visszaköszönnek a halloweeni jelmezekben, sokszor inkább irodalmi művekből – mint Frankeinstein vagy Drakula, akik máig az ünnep klasszikus képviselői – vagy a popkultúrából, modern filmekből származnak. De van néhány hátborzongató halloweeni figura, akik még a népi hiedelmekből és legendákból maradtak ránk – mint a farkasemberek vagy a boszorkányok. Ők azok, akik újra és újra életre kelnek október végén.

Halloweeni személyiségteszt: melyik szörnyeteg lapul benned?

Töltsd ki ezt a tesztet, hogy kiderítsd, te melyik halloweeni szörny lennél a személyiséged alapján!

  1. Mit szeretsz a legjobban a halloweenben?
    a) A tökfaragást és a kreatív önkifejezést.
    b) A rémtörténeteket és a horrorfilmeket.
    c) A tömérdek mennyiségű édességet.
  2. Mitől ijedsz meg a legjobban?
    a) Egy kísértetháztól.
    b) Egy kísértet járta erdőtől.
    c) A nagy tömegtől.
  3. Válassz egy színt, ami leginkább jellemez téged!
    a) Fekete
    b) Vörös
    c) Barna
  4. Hogyan töltenéd legszívesebben halloween éjszakáját?
    a) Jelmezt készítenék és bulizni mennék.
    b) Megnéznék pár para horrorfilmet.
    c) Elmennék csokit vagy csínyt játszani.
  5. Milyen állat lenne a hű társad halloween éjszakáján?
    a) Egy fekete macska.
    b) Egy denevér.
    c) Egy farkas.
  6. Mi a kedvenc halloweeni nassolnivalód?
    a) Csoki. Bármilyen. Bármennyi.
    b) Pattogatott kukorica. Egy jó horror mellé. Nem vagyok édesszájú.
    c) Mindegy, csak finom legyen.
  7. Válassz egy kísértethelyet, amit felfedeznél!
    a) Egy régi, lakatlan falu.
    b) Egy nagy elhagyatott kastély.
    c) Egy ködös, sötét erdő.

Eredmények

Te milyen szörnyeteg lennél?

Ha a legtöbb válasz "A":

Boszorkány

A személyiségteszt alapján boszorkány lennél halloweenkor
Boszorkány
Fotó: Studio Romantic /  Shutterstock 

Ikonikus halloweeni figura vagy: a boszorkány, aki érzékeny és bölcs, akinek sokan elrettennek különleges tudásától. De te sose félj: használd ki az erős megérzéseid erejét!

Ha a legtöbb válasz "B":

Vámpír

A személyiségteszt szerint egy vámpír lennél halloweenkor
Vámpír
Fotó: New Africa /  Shutterstock 

Karizmatikus és titokzatos ember vagy, aki imádja az izgalmakat. Nem sok mindent osztasz meg magadról, de annál komplexebb a személyiséged. Ez a sokoldalúság az erősséged is, mert minden helyzetben tudod mit kell tenned.

Ha a legtöbb válasz "C":

Farkasember

A személyiségtesztre adott válaszaid alapján egy farkasember lennél halloweenkor
Farkasember
Fotó: Nando Vidal /  Shutterstock 

Te vagy maga a lelkesedés és a hűség. Igazi társaságkedvelő alkat vagy, aki habzsolja az életet és a kalandokat. A benned élő farkas a szabadság iránti vágyadat és erős ösztöneidet jelképezi, amire bátran támaszkodhatsz!

Innen ered a farkasemberek legendája:

Tölts ki még több személyiségtesztet:

 

