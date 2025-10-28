Személyiségteszt: melyik halloweeni szörnyeteg vagy a személyiséged alapján?

Közeledik az év egyik legizgalmasabb, de biztosan a leghátborzongatóbb éjszakája, amikor a valóság és a fantázia határai felszívódnak. Egy estére bármilyen ijesztő szörnyeteg bőrébe belebújhatunk. De azon gondolkodtál már milyen szörny bujkál benned? Ha kitöltöd a személyiségtesztet kiderül!

Személyiségteszt: melyik halloweeni szröny bujkál benned?

Tudod miért öltözünk halloweenkor szellemeknek, lidérceknek és bestiáknak? Az esemény gyökerei egészen az ősi Samhain ünnepig nyúlnak vissza. A kelták hite szerint, ezen a napon visszatértek a földre a gonosz szellemek, ezért a nép tagjai óriási máglyákat gyújtottak, és különféle jelmezekbe öltözve próbálták elűzni őket, hogy ne tudjanak ártani az élőknek.

A rémisztő figurák, akik ma visszaköszönnek a halloweeni jelmezekben, sokszor inkább irodalmi művekből – mint Frankeinstein vagy Drakula, akik máig az ünnep klasszikus képviselői – vagy a popkultúrából, modern filmekből származnak. De van néhány hátborzongató halloweeni figura, akik még a népi hiedelmekből és legendákból maradtak ránk – mint a farkasemberek vagy a boszorkányok. Ők azok, akik újra és újra életre kelnek október végén.

Halloweeni személyiségteszt: melyik szörnyeteg lapul benned?

Töltsd ki ezt a tesztet, hogy kiderítsd, te melyik halloweeni szörny lennél a személyiséged alapján!

Mit szeretsz a legjobban a halloweenben?

a) A tökfaragást és a kreatív önkifejezést.

b) A rémtörténeteket és a horrorfilmeket.

c) A tömérdek mennyiségű édességet. Mitől ijedsz meg a legjobban?

a) Egy kísértetháztól.

b) Egy kísértet járta erdőtől.

c) A nagy tömegtől. Válassz egy színt, ami leginkább jellemez téged!

a) Fekete

b) Vörös

c) Barna Hogyan töltenéd legszívesebben halloween éjszakáját?

a) Jelmezt készítenék és bulizni mennék.

b) Megnéznék pár para horrorfilmet.

c) Elmennék csokit vagy csínyt játszani. Milyen állat lenne a hű társad halloween éjszakáján?

a) Egy fekete macska.

b) Egy denevér.

c) Egy farkas. Mi a kedvenc halloweeni nassolnivalód?

a) Csoki. Bármilyen. Bármennyi.

b) Pattogatott kukorica. Egy jó horror mellé. Nem vagyok édesszájú.

c) Mindegy, csak finom legyen. Válassz egy kísértethelyet, amit felfedeznél!

a) Egy régi, lakatlan falu.

b) Egy nagy elhagyatott kastély.

c) Egy ködös, sötét erdő.

Eredmények

Te milyen szörnyeteg lennél?