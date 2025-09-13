Személyiségteszt: tudod melyik mitikus lény lakozik benned? Sárkány, főnix vagy unikornis?

Ez a személyiségteszt fényt vet a lelked egy olyan részére, amit eddig nem ismertél. Ha kitöltöd, megtudhatod, hogy milyen mitikus lény tükrözi a belső énedet leginkább.

Személyiségteszt: sárkány, főnix vagy unikornis vagy?

Harry Potter, A Gyűrűk Ura vagy Alkonyat. Mind imádjuk a természetfeletti, mitikus történeteket. Még inkább a bennük megjelenő furcsa lényeket, amik mind-mind valami különlegeset szimbolizálnak a varázslatos világban, ahol élnek, és a mi életünkben is. Erőt, bátorságot vagy épp tisztaságot.

Ezzel a személyiségteszttel kiderítheted, hogy melyik természetfeletti lény az, amelyik a te belső énedet szimbolizálja. Azt, amit te leginkább képviselsz az életedben.

Személyiségteszt: sárkány, főnix vagy unikornis lennél?

Töltsd ki a tesztet, és a válaszaidból minden kiderül!

Válaszolj a kérdésekre, és számold össze melyik betűjelből gyűjtötted a legtöbbet, hogy megtudd, melyik mitikus lényre hasonlít a személyiséged leginkább!

1. Melyik elem áll hozzád legközelebb?

a) Tűz

b) Víz

c) Levegő

2. Mi a legnagyobb álmod?

a) Siker és hatalom

b) Újrakezdés és erő

c) Boldogság és béke

3. Hol élnél legszívesebben?

a) Egy hegy tetején, ahonnan mindent belátok

b) Egy erdő mélyén, ahol csend és nyugalom van

c) Egy nagy, tágas réten, ahol szabadság és sok fény van

4. Melyik szín áll legközelebb a szívedhez?

a) Piros vagy arany

b) Kék, narancs vagy lila

c) Fehér vagy rózsaszín

5. Hogyan jellemeznének a barátaid?

a) Erős és határozott

b) Kitartó, de nagyon megértő is

c) Kedves és őszinte

6. Milyen ékszert hordasz legszívesebben?

a) Aranyat

b) Nem szoktam ékszereket hordani

c) Ezüstöt

7. Melyik van nagyobb hatással rád?

a) A szituácitótól függ, melyikre hagyatkozom jobban

b) Logika

c) Intuíció

Értékelés

Ha a legtöbb válaszod A volt: SÁRKÁNY

a) Sárkány

Ha sárkány lettél, akkor benned izzik az akaraterő és a céltudatosság. Ég benned egy tűz, ami segít, hogy elérd, amit akarsz. De szenvedélyt és egy kis makacsságot is ébreszt benned.

Ha a legtöbb válaszod B volt: FŐNIX

b) Főnix

Ha a főnixre adtad le a legtöbb válaszodat, te egy olyan személy vagy, akinek az ereje más, mint a sárkányoké. Te a türelemből, észből és rugalmasságból merítesz erőt magadnak. Ezért vagy képes újra meg újra talpra állni a legnehezebb helyzetekből is.