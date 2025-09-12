Akár hiszed, akár nem, a választott oldal többet elárul rólad, mint gondolnád. A személyiségtesztünkből most kiderül, mit is pontosan!

Személyiségteszt: az ágy melyik oldalán alszol? Többet árul el rólad, mint gondolnád

Fotó: Prostock-studio / Shutterstock

Személyiségteszt – Most mindenre fény derül!

Mielőtt összezavarodnál az oldalakat illetően, ha az ágyon fekszel bal kezed felől van a bal oldal, jobb kezed felől van a jobb oldal.

Tehát, válassz: jobb vagy bal oldalon szeretsz aludni? Netán középen?

Ha a jobb oldalt szereted:

A személyiségteszt szerint hirtelen természetű vagy, a konfliktusoktól nem ijedsz meg, bátran beleállsz, de mindig elismered, ha hibáztál. Racionálisan gondolkodsz, érvelsz, te vagy az, aki pro és kontra listát készít, oszt és szoroz, mindig a legoptimálisabb eredményre törekszik. Addig nem nyugszol, míg minden lehetőséget át nem nyálaztál gondolatban. Téged ez nyugat meg, így nincs bűntudatod akkor sem, ha nem jönnek be a számításaid, mert te mindent megtettél, és nyugodtan alszol éjszaka.

Inkább az introvertált típusba tartozol, nálad egy bekuckózós filmmaraton többet ér, mint egy átmulatott éjszaka a haverokkal. Azért néha mozdulj ki, kellenek a barátok és a kapcsolatokat bizony ápolni kell.

Ha a bal oldalt szereted:

A személyiségteszt szerint békés természetű vagy, kerülöd a konfliktusokat, inkább nyelsz egy nagyot, mert a lelki békéd fontosabb, mint az egód. Valószínűleg te vagy a család villámhárítója is, a békéltető, akinek mindenki ventilálhatja a gondját, baját, nálad értő fülekre találhat az ember. Ugye tudod, hogy neked is ugyan úgy jár a figyelem! Te is elsírhatod a bánatod és megoszthatod az örömöd másokkal, ne feledd ez oda-vissza működik!

Igazi társasági lény vagy, ha buli van, téged nem lehet lehagyni a vendéglistáról, mindenki tudja, hogy te hozod a hangulatot, melletted nem lehet unatkozni.

Ha te középen alszol:

Te igazi hedonista vagy, aki szereti nagykanállal habzsolni az életet, ez a személyiségtesztből is kiderül. Úgy élsz, mintha minden nap az utolsó lenne, az életed minden pillanatát élvezed, még a mélypontok sem veszik el az életkedved, csak megerősítenek, hiszen tudod, hogy egyszer minden elmúlik. A életszereteted másokra is átragad, jó a közeledben lenni, a környezeted számára te vagy a stabil bástya.