Személyiségteszt: az ágy melyik oldalán alszol? Többet árul el rólad, mint gondolnád

alvás
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 12. 14:20
önismeretszemélyiségteszt
Adott egy hatalmas, puha, meleg ágyikó. Melyik oldalra fekszel? A jobb vagy a bal oldalt preferálod? Esetleg vita tárgya nálatok, hogy ki melyik oldalon alszik? Tölts ki a személyiségtesztet, hogy többet megtudhass önmagadról ez alapján az egyszerű szokás alapján!
Bakk Lucia
A szerző cikkei

Akár hiszed, akár nem, a választott oldal többet elárul rólad, mint gondolnád. A személyiségtesztünkből most kiderül, mit is pontosan!

Egy nő fekszik az Ágyban. Személyiségteszt, hogy jobban megismerd önmagad.
Fotó: Prostock-studio /  Shutterstock 

Személyiségteszt – Most mindenre fény derül!  

Mielőtt összezavarodnál az oldalakat illetően, ha az ágyon fekszel bal kezed felől van a bal oldal, jobb kezed felől van a jobb oldal.  

Tehát, válassz: jobb vagy bal oldalon szeretsz aludni? Netán középen?

Ha a jobb oldalt szereted:  

A személyiségteszt szerint hirtelen természetű vagy, a konfliktusoktól nem ijedsz meg, bátran beleállsz, de mindig elismered, ha hibáztál. Racionálisan gondolkodsz, érvelsz, te vagy az, aki pro és kontra listát készít, oszt és szoroz, mindig a legoptimálisabb eredményre törekszik. Addig nem nyugszol, míg minden lehetőséget át nem nyálaztál gondolatban. Téged ez nyugat meg, így nincs bűntudatod akkor sem, ha nem jönnek be a számításaid, mert te mindent megtettél, és nyugodtan alszol éjszaka. 

Inkább az introvertált típusba tartozol, nálad egy bekuckózós filmmaraton többet ér, mint egy átmulatott éjszaka a haverokkal. Azért néha mozdulj ki, kellenek a barátok és a kapcsolatokat bizony ápolni kell.

Ha a bal oldalt szereted:  

A személyiségteszt szerint békés természetű vagy, kerülöd a konfliktusokat, inkább nyelsz egy nagyot, mert a lelki békéd fontosabb, mint az egód. Valószínűleg te vagy a család villámhárítója is, a békéltető, akinek mindenki ventilálhatja a gondját, baját, nálad értő fülekre találhat az ember. Ugye tudod, hogy neked is ugyan úgy jár a figyelem! Te is elsírhatod a bánatod és megoszthatod az örömöd másokkal, ne feledd ez oda-vissza működik!

Igazi társasági lény vagy, ha buli van, téged nem lehet lehagyni a vendéglistáról, mindenki tudja, hogy te hozod a hangulatot, melletted nem lehet unatkozni.

Ha te középen alszol:

Te igazi hedonista vagy, aki szereti nagykanállal habzsolni az életet, ez a személyiségtesztből is kiderül. Úgy élsz, mintha minden nap az utolsó lenne, az életed minden pillanatát élvezed, még a mélypontok sem veszik el az életkedved, csak megerősítenek, hiszen tudod, hogy egyszer minden elmúlik. A életszereteted másokra is átragad, jó a közeledben lenni, a környezeted számára te vagy a stabil bástya. 

Hallgass relaxációs zenét, hogy jobban elmélyülhess magadban:

Az alábbi személyiségteszteket kár lenne kihagynod:

 

