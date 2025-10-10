IQ-teszt: a világ legrövidebb tesztje megmutatja, mennyire gondolkodsz logikusan

Sokan szeretik a különféle fejtörőket, mert azok néhány percre kizökkentenek a hétköznapokból. Az alábbi három kérdéses IQ-teszt igazán különleges: nem számolni kell benne, hanem figyelni. Arra, hogyan dolgozod fel az információkat, és mikor döntesz túl gyorsan ahelyett, hogy újraolvasnád a feladatot.
A világ legrövidebb IQ-tesztjét pszichológusok dolgozták ki. A kognitív reflexiós teszt néven ismert feladat azt vizsgálja, képesek vagyunk-e átváltani a gyors, ösztönös gondolkodásról a lassabb, tudatos elemzésre. A legtöbben azért hibáznak, mert túl hamar döntenek és nem veszik észre, hogy a kérdések egy-egy apró csavart rejtenek.
1. Az ütő és a labda
Egy ütő és egy labda együtt 1 dollár 10 centbe kerül. Az ütő pontosan 1 dollárral drágább.
Mennyibe kerül a labda?
2. A gépek feladata
Ha öt gép öt perc alatt öt alkatrészt gyárt, mennyi idő kell száz gépnek száz darab gyártásához?
3. A tavirózsás tó
Egy tóban egy tavirózsa-folt mindennap megduplázódik. A 48. napon az egész tavat befedi.
Hányadik napon borítja be a felét?
A világ legrövidebb IQ-tesztje nem azt méri, ki mennyire okos, hanem hogy ki hogyan gondolkodik. Aki hajlamos az első megérzéseire hagyatkozni, az gyakrabban hibázik. Aki viszont megáll és újra átolvassa a kérdéseket, általában gyorsabban megtalálja a logikus válaszokat. Ez a három feladat játékosan emlékeztet arra, hogy a jó döntéshez sokszor csak több türelemre van szükség.
