IQ-teszt: a világ legrövidebb tesztje megmutatja, mennyire gondolkodsz logikusan

Sokan szeretik a különféle fejtörőket, mert azok néhány percre kizökkentenek a hétköznapokból. Az alábbi három kérdéses IQ-teszt igazán különleges: nem számolni kell benne, hanem figyelni. Arra, hogyan dolgozod fel az információkat, és mikor döntesz túl gyorsan ahelyett, hogy újraolvasnád a feladatot.

Ez a rövid IQ-teszt vajon kifog rajtad?

Fotó: Roman Samborskyi

Nem az intelligenciát méri, hanem a figyelmet

A világ legrövidebb IQ-tesztjét pszichológusok dolgozták ki. A kognitív reflexiós teszt néven ismert feladat azt vizsgálja, képesek vagyunk-e átváltani a gyors, ösztönös gondolkodásról a lassabb, tudatos elemzésre. A legtöbben azért hibáznak, mert túl hamar döntenek és nem veszik észre, hogy a kérdések egy-egy apró csavart rejtenek.

Íme a három rövid kérdés

1. Az ütő és a labda

Egy ütő és egy labda együtt 1 dollár 10 centbe kerül. Az ütő pontosan 1 dollárral drágább.

Mennyibe kerül a labda?

2. A gépek feladata

Ha öt gép öt perc alatt öt alkatrészt gyárt, mennyi idő kell száz gépnek száz darab gyártásához?

3. A tavirózsás tó

Egy tóban egy tavirózsa-folt mindennap megduplázódik. A 48. napon az egész tavat befedi.

Hányadik napon borítja be a felét?

Íme a válaszok

Sokan rávágják, hogy 10 cent, de azzal már 1,20 dollár lenne a végeredmény. A helyes megoldás az, hogy a labda 5 cent, az ütő 1,05 dollár – így együtt pontosan 1,10 dollár az értékük. Ha öt gép öt perc alatt öt darabot készít, az azt jelenti, hogy egy gép öt perc alatt egyet gyárt. Száz gép tehát öt perc alatt százat – a jó válasz: öt perc. A feladat trükkje, hogy a tavirózsák száma mindennap megduplázódik. Ha a 48. napon az egész tavat befedik, akkor egy nappal korábban, a 47. napon még csak a tó fele volt tele.

Mit árul el rólad ez az IQ-teszt

A világ legrövidebb IQ-tesztje nem azt méri, ki mennyire okos, hanem hogy ki hogyan gondolkodik. Aki hajlamos az első megérzéseire hagyatkozni, az gyakrabban hibázik. Aki viszont megáll és újra átolvassa a kérdéseket, általában gyorsabban megtalálja a logikus válaszokat. Ez a három feladat játékosan emlékeztet arra, hogy a jó döntéshez sokszor csak több türelemre van szükség.

Ezek is érdekelhetnek: