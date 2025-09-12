Lehetetlen logikai teszt: csak az emberek 1 százaléka nem sül fel benne

Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 12. 17:32
Nagyon cseles feladványt hoztunk ma el. Ez a logikai teszt sokakon kifog.
K. C.
A szerző cikkei

A logikai tesztek különböző formákban érhetők el, és segítenek a logikai gondolkodás fejlesztésében, valamint az IQ azaz intelligenciaszint mérésében.

kvíz, logikai teszt, kérdés, feladat, feladvány
A logikai tesztek hasznos időtöltések / Fotó: Pixabay

Különböző Típusú Logikai Tesztek:

  • Logikai Fejtörők: Ezek a tesztek rejtvények formájában jelennek meg, amelyek próbára teszik a logikai képességeidet. Például, a "Hány házat látott összesen?" típusú kérdések, ahol a válasz a logikai gondolkodásra épít.
  • IQ Tesztek: Az IQ tesztek, mint például az Adaptív intelligenciateszt, a logikai összefüggések és szabályszerűségek felfedezésére összpontosítanak. Ezek a tesztek általában 25 feladatból állnak, és segítenek az általános intelligencia mérésében.
  • Online Kvízek: Számos online platform kínál logikai kvízeket, amelyek szórakoztató módon tesztelik a logikai gondolkodást. Ezek a kvízek gyakran tartalmaznak becsapós kérdéseket és matematikai feladatokat is.
  • Logikus Gondolkodásra Nevelő Tesztek: Ezek a tesztek különböző igények szerint mérik a logikus gondolkodást, a problémamegoldást és az algoritmikus készségeket. Használják őket iskolai szakkörökben, versenyekre való felkészítéshez és szakmai interjúk során is.
  • Mentális Képesség Tesztek: Ezek a tesztek az IQ szintjének meghatározására szolgálnak, és általában 80 kérdést tartalmaznak, amelyek megválaszolására 30 perc áll rendelkezésre.

Ha szereted az ilyen típusú gyakorlatokat, akkor az agytornáknak is szerepelniük kell a listádon. Ezek a vizuális rejtvények kiválóan stimulálják az agyat, javítják a problémamegoldás, a koncentráció, a kritikus gondolkodás és a memória kognitív képességeit. A vizuális rejtvények javítják a neuroplaszticitást, az agy új kapcsolatok létrehozására való képességét. Ezek a rejtvények egyfajta tudatosságot is nyújtanak, amely enyhíti a stresszt és javítja a mentális jólétet. A napi agytornák gyakorlása segíthet egy élesebb és egészségesebb elme kialakításában.

Íme, elhoztunk nektek egy izgalmas logikai tesztet

A képen két nő látható. Mindkettő éppen sminkeléssel van elfoglalva. Mindkettő boldognak tűnik. A mögöttük lévő asztal rendetlen. Sminktermékek, mobiltelefonok és különböző tárgyak hevernek rajta. Most jöjjön a kihívás. Ki kell találnod, hogy a két nő közül melyik szegény. Meg tudod oldani ezt az agytornát mindössze 15 másodperc alatt?

Észrevettél valamit a tárgyaik között, ami elárulja a pénzügyi helyzetüket? Ha úgy gondolod, hogy meghoztad a döntésedet, görgess lejjebb a válaszért.

A válasz kiderült!

A szegény nő a B. Nézze meg a telefonját. Nem eredeti. Te is rájöttél a válaszra? 

 

(VIA)


 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
