Lehetetlen IQ-teszt: csak a legokosabbakon nem fog ki

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 25. 13:20 / FRISSÍTÉS: 2025. augusztus 25. 13:44
iqteszt
Tökéletes látás, jó megfigyelőképesség és magas intelligencia szükséges ehhez az IQ teszthez.
K. C.
A szerző cikkei

Az optikai illúziós rejtvények célja, hogy megtévessze a szemet, és tesztelje, mennyire vagy képes észrevenni a rejtett részleteket. Ezek a tesztek színekkel, mintákkal és formákkal játszanak, hogy olyan képeket hozzanak létre, amelyek első pillantásra másnak tűnhetnek. Az optikai illúziók mindenki kedvenceivé váltak, mert remek agytornát nyújtanak, miközben segít a szabadidőt szórakoztató, izgalmas módon eltölteni.

Ezek a rejtvények különböző stílusokban készülnek, és az egyik leggyakoribb és legizgalmasabb típus, amikor egy rejtett részletet kell megkeresned. Készen állsz arra, hogy próbára tedd magadat? Nézd meg az alábbi képet, amelyen a zöld háttérre írt 48-as számot látod. Nézd meg alaposan a képet, mert egy a szám fordítotja, azaz a 84-es szám is ott rejtőzik a képen.

 Egyszerűnek tűnik, nem igaz? Találd meg a rejtett páratlan számot ezen a képben 7 másodperc alatt. Van elég jó a látásod ahhoz, hogy megtaláld a rejtett számot? Indítsd el az időzítőt, és kezdd el a keresést. Sok sikert!

A megoldást ide kattintva tekintheted meg. 

 

