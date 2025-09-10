Bírálod magad vagy inkább támogatod? Ez a vizuális személyiségteszt felfedi, mennyire vagy önkritikus

Érdekes személyiségteszt azoknak, akik egy nem mindennapi kép segítségével jobban feltérképeznék belső világukat, hogy közelebb kerüljenek önmagukhoz. Derítsd ki, hogy tudsz-e megértéssel fordulni önmagad felé!

Derítsd ki személyiségtesztünk segítségével, mennyire vagy önkritikus!

Fotó: Maria Korneeva / GettyImages

Személyiségteszt – Válj önmagad legjobb verziójává!

Vannak, akik képesek úgy fordulni önmagukhoz, mintha a legjobb barátjukkal beszélnének. Azonban rohanó világunkban, ahol a maximalizmus a fő erény, sokan esnek abba a hibába, hogy egyáltalán nem bánnak kesztyűs kézzel magukkal. Pedig az, ahogyan magaddal beszélsz, rengeteg mindent elárul rólad és felfedi féltve őrzött tulajdonságaidat is. Készen állsz szembenézni önmagaddal? Akkor pillants rá az alábbi képre és jegyezd meg, mit láttál meg először!

Mit pillantottál meg először?

A varjút

Nagyfokú ítélkezőképesség jellemző rád, ami nem feltétlenül párosul magas önkritikával. Inkább azt jelzi, hogy hamar alkotsz véleményt másokról, de ez egyáltalán nem negatív személyiségjegy, ugyanis a megérzésed sosem csal. A tulajdonságodnak köszönhetően megfontolt döntéseket tudsz hozni és gyorsan kiismered az embereket, így semmi esélyük arra, hogy kihasználjanak.

Az arcot

Erősen hajlamos lehetsz arra, hogy gyakran bíráld önmagad. Az önkritikát használod, mielőtt más jegyezné meg hiányosságaidat. Nagymértékű bizonytalanságban szenvedsz, így az önkritika célja, hogy mások nemtetszésének érzelmeidre való hatását csökkentsd. Ez egy megküzdési mechanizmus, ami hosszú távon akadályozhat a céljaid elérésében és a fejlődésedben.

Amennyiben az arcot láttad meg először

Mivel az önkritika nagyon negatívan befolyásolhatja a jövődet, arra kellene koncentrálnod, hogy önmagad legjobb barátjává válj. Emberek vagyunk és hibázunk, ez az élet rendje. Senki sem tökéletes. Próbálj kedvesebb lenni önmagadhoz, hidd el a pozitív gondolatok meg fogják változtatni a magadról alkotott képedet. Rettentően sokszínű egyének vagyunk és éppen ettől olyan csodálatos a világ. Higgy a növekedésben, a fejlődésben és fogadd el magad úgy, ahogy vagy!

Az alábbi oktatófilm egy rövid történetet mutat be az önkritikáról és annak negatív hatásáról:

