5 ruhadarab, ami egy stílusos 50 feletti nő gardróbjából sem hiányozhat

Már nem akarsz divatot hajszolni, de jól öltözni igen? Ez természetes. Ahogy változik az életstílusod, úgy változik a ruhatárad is.

Ezekre az alapdarabokra van szüksége egy stílusos nőnek 50 felett

Fotó: Westend61

Ez nem jár lemondásokkal. Épp ellenkezőleg; a stílusos megjelenés 50 felett nem azt jelenti, hogy megalkuszol a korral, hanem hogy végre tényleg úgy öltözködsz, ahogy szeretnél. Egyedül csak magaddal kell kompromisszumra jutnod, hogy melyik kabát tetszik jobban, vagy hogy ma épp a kényelem vagy az elegancia fog-e dominálni a szettedben.

Mindehhez pedig elegendő néhány jól megválasztott ruhadarab.

5 alapdarab, amire minden stílusos 50 feletti nőnek szüksége van

Egy modern szabású, könnyed blézer

Nem az a régi „irodás” fazon, hanem egy olyan, ami feldobja az egész szettet.

A stílusos megjelenés alapja, hogy mindig legyél jól öltözött, de soha ne tűnj túlöltözöttnek. Ehhez a tökéletes társ egy ilyen blézer. Karcsúsít, rendezettebbé teszi az összhatást, és fiatalít is, ha jó színt választasz.

Testhezálló, de kényelmes farmer

Az a típus, amelyikbe nem kell belepréselned magad, mégis formál.

Magas derék, kissé rugalmasabb anyag, sötét szín. Ez az a fazon, ami szinte mindenkinek jól áll, és még kombinálni is bármivel lehet. Ez a farmer a mindennapok megmentője lehet, ha megtanulod öltöztetni.

Karakteres kabát, amit örömmel veszel fel

Válassz olyan kabátot, ami feldob és tükrözi a személyiséged

Fotó: Deagreez

Egy jól megválasztott kabát karakteressé tesz bárhova is mész.

Gondolj egy mélyzöld gyapjúkabátra, egy elegáns bézs ballonkabátra vagy egy játékos, kockás fazonra. A kabát az első, amit meglátnak rajtad, hát legyen figyelemfelkeltő!

Elegáns, de praktikus cipő

Felejtsd el a sarok vagy lapos talp dilemmát. Ma már léteznek olyan cipők, amik stílusosak és komfortosak is egyszerre.

Bőr sneakerek, bokacsizmák, elegáns loaferek. A lényeg, hogy ne „tűrj el” egy kényelmetlen cipőt sem, csak azért, mert jól néz ki, de ne mondj le a nőies megjelenésről sem!

Egy ruha, amire mindenki felkapja a fejét

Legyen egy különleges ruhád, amihez mindig tudsz nyúlni, és amiben mindig magabiztosan érzed magad

Fotó: Morsa Images

Minden nőnek kell egy ilyen!

Nem alkalomhoz kötött, nem „ünneplős”, csak egy tényleg dögös ruha, ami kiemeli azt, amit szeretsz magadon. Amiben igazán önmagad vagy, és igazán magabiztos. Lehet ez egy virágmintás maxi ruha, egy testhezállóbb midi, de akár egy különleges szabású tunika is. Ez lesz az a ruha, ami mindig kirángat majd a „nincs egy rongyom se” hangulatokból indulás előtt.