5 ruhadarab, ami egy stílusos 50 feletti nő gardróbjából sem hiányozhat

Már nem akarsz divatot hajszolni, de jól öltözni igen? Ez természetes. Ahogy változik az életstílusod, úgy változik a ruhatárad is.
Ez nem jár lemondásokkal. Épp ellenkezőleg; a stílusos megjelenés 50 felett nem azt jelenti, hogy megalkuszol a korral, hanem hogy végre tényleg úgy öltözködsz, ahogy szeretnél. Egyedül csak magaddal kell kompromisszumra jutnod, hogy melyik kabát tetszik jobban, vagy hogy ma épp a kényelem vagy az elegancia fog-e dominálni a szettedben.
Mindehhez pedig elegendő néhány jól megválasztott ruhadarab.
Nem az a régi „irodás” fazon, hanem egy olyan, ami feldobja az egész szettet.
A stílusos megjelenés alapja, hogy mindig legyél jól öltözött, de soha ne tűnj túlöltözöttnek. Ehhez a tökéletes társ egy ilyen blézer. Karcsúsít, rendezettebbé teszi az összhatást, és fiatalít is, ha jó színt választasz.
Az a típus, amelyikbe nem kell belepréselned magad, mégis formál.
Magas derék, kissé rugalmasabb anyag, sötét szín. Ez az a fazon, ami szinte mindenkinek jól áll, és még kombinálni is bármivel lehet. Ez a farmer a mindennapok megmentője lehet, ha megtanulod öltöztetni.
Egy jól megválasztott kabát karakteressé tesz bárhova is mész.
Gondolj egy mélyzöld gyapjúkabátra, egy elegáns bézs ballonkabátra vagy egy játékos, kockás fazonra. A kabát az első, amit meglátnak rajtad, hát legyen figyelemfelkeltő!
Felejtsd el a sarok vagy lapos talp dilemmát. Ma már léteznek olyan cipők, amik stílusosak és komfortosak is egyszerre.
Bőr sneakerek, bokacsizmák, elegáns loaferek. A lényeg, hogy ne „tűrj el” egy kényelmetlen cipőt sem, csak azért, mert jól néz ki, de ne mondj le a nőies megjelenésről sem!
Nem alkalomhoz kötött, nem „ünneplős”, csak egy tényleg dögös ruha, ami kiemeli azt, amit szeretsz magadon. Amiben igazán önmagad vagy, és igazán magabiztos. Lehet ez egy virágmintás maxi ruha, egy testhezállóbb midi, de akár egy különleges szabású tunika is. Ez lesz az a ruha, ami mindig kirángat majd a „nincs egy rongyom se” hangulatokból indulás előtt.
A fekete, fehér és neutrális színek örök klasszikusok, de nem muszáj mindig visszanyúlnod ezekhez. Legyen egy-két felső és kiegészítő, amivel feldobhatod a szettjeidet, ha éppen ahhoz van kedved.
A divat 50 felett egy új szint, amikor már tudod, mi áll jól, mi tesz boldoggá, és ehhez igazíthatod a ruhatáradat is!
10 előnyös összeállítás 50 feletti nőknek:
