/Felkészültél? Ez lesz a nyár legdögösebb körömtrendje – Már most mindenki ezt akarja!

4. Brit manikűr

Ha valami igazán letisztult, mégis elegáns stílusra vágysz, érdemes megjegyezned a brit manikűrt. Ez a klasszikus francia köröm finomított, természetesebb változata, ami most nyáron különösen népszerű. A lényeg a tiszta, ápolt hatás: áttetsző körmök, lágy fénnyel. Nincs benne semmi hivalkodó, csak egy kis extra ragyogás, mégis teljesen természetes. Egy réteg enyhén rózsaszínes áttetsző lakk bőven elég hozzá, és már kész is a friss, nőies hatás. Pont az a stílus, amitől úgy érzed magad, mintha most jöttél volna ki egy profi szalonból még akkor is, ha otthon csináltad.

Így készül a klasszikus brit manikűr: