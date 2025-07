7 dolog, amit csak a lányos anyák értenek

Lányos anyának lenni különleges (ahogy fiús anyának is...). Van benne sok rózsaszín és sok kérdés, csajos dolgok és tipikus viselkedés. Néha csak ülök, nézem, és nem tudom, hogy sírjak-e vagy nevessek. Ezek azok a dolgok, amiket tényleg csak az ért meg igazán, aki maga is lányos anya.

1. Hajgumik, csatok, fonatok

A fürdőszobaszekrényben több hajgumi van, mint ahány teáskanál a fiókban. Minden reggel fonás, copf, konty vagy csak egy egyszerű lófarok – de soha nem egyszerű. A haj mindig másképp áll, mint ahogy szerinte kellene. A hajcsatok meg valahogy mindig eltűnnek, és soha nem ugyanott bukkannak fel újra.

2. Tüllszoknya mindenhova

Egyszer csak bekerül a ruhatárba egy tüllös, pörgős szoknya, és attól a naptól kezdve minden esemény – legyen az bolt, ovi vagy nagyival töltött délután – ünnepivé válik. És bár próbáltam logikával hatni rá, végül én is megtanultam: a pörgős szoknya nem időhöz vagy alkalomhoz kötött. Az egy hangulat.

3. A smink iránti érdeklődés (túl korán)

Egyszer csak meglátja a rúzst. Aztán fel is ken magának egyet, lehetőleg a fél arcára. A tükör előtt áll, elismerően nézi magát, és azt mondja: „Most szép vagyok.” Te meg próbálod nem azt mondani, hogy „mindig az vagy”.

4. A menyasszony

Egyszer csak minden esküvő lesz: a vacsora, a takarítás, de még a boltba menetel is. Fehér lepedőt teker magára, a fejére fátyol gyanánt egy konyharuha kerül, és a kezében virág helyett fakanál. Elindul lassan a folyosón, és közli: „Most megyek férjhez. Te leszel a vendég. Hozzál szörpöt.”

5. Szépségipar

Te vagy a vendég. Ő a fodrász/manikűrös, aki „nagyon elfoglalt, de most kivételesen időt szakít rád”. Fésül, teker, fon, fúj, és közben szakértően magyaráz: „Ez most egy elegáns frizura lesz.” Lelkesen festegeti és csillámozza a körmeidet. A végén megkérdezi: „Ugye szép lett?” És te azt mondod, amit ilyenkor mindig kell: „Nagyon.” Még akkor is, ha az "elegáns" frizurával úgy nézel ki, mint egy madárijesztő, és ha még a könyököd is körömlakkos a végén.

6. A babázás világa

Van egy időszak, amikor minden a babázás körül forog. A plüssmacik, rongybabák, műanyag figurák mind gyerekek lesznek – az ő gyerekei. Ő az anyuka, te pedig gyakran a nagymama. Vagy a doktor néni. És ha véletlenül leülteted a babát a kanapéra, rád szól, hogy „óvatosan, mert most alszik”. És tényleg elvárja, hogy komolyan vedd.