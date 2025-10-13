Itt a csúf igazság: ez a 3 csillagjegy kíméletlenül szakít veled

A horoszkóp sokszor megmutatja a csúf igazságot. Normál esetben személyesen kellene véget vetni egy párkapcsolatnak, különösen, ha rengeteg mindent éltetek át együtt. Vannak azonban olyan emberek, akik már eleve úgy születnek, hogy kíméletlenül fognak tudni szakítani. A válasz a csillagokban keresendő, miszerint a következő 3 csillagjegy földbe tiporhatja a lelki világodat, ha az útjaitok örökre szétválnak.

Bizonyos csillagjegyek kíméletlen módon képesek szakítani a horoszkóp szerint.

Fotó: Motortion Films / Shutterstock

Horoszkóp: ez a 3 csillagjegy kíméletlenül porba tipor

Egy kapcsolat megfelelő lezárásához a legtöbb szakértő azt tanácsolja, hogy keressünk egy nyugodt helyet, ahol őszintén beszélhetünk érzéseinkről és esélyt adhatunk a másiknak arra, hogy kérdezzen és kifejthesse a véleményét. Ugyanis ezt követően a felek sokkal kevesebb bűntudattal válhatnak el, tudván, hogy személyes gondolataikat megoszthatták egymással.

Ehhez képest nagyon kegyetlennek tűnik egy SMS-ben történő szakítás, viszont elkerülhetőek vele a kínos pillanatok, sokkal gyorsabban túllehetünk a nehezén és megkímél a személyes drámától. Egyes jegyeknél azonban nem csak erről van szó, hanem arról is, hogy az említett megoldás egyszerűen passzol impulzív jellemükhöz. De nézzük is, melyek ezek a csillagjegyek!

Kos csillagjegy

A Kosokra jellemző az impulzivitás, ezért gyakori, hogy üzenetben szakítanak a partnerükkel. Előfordulhat, hogy éppen ügyeket intéznek, telefonálgatnak vagy e-maileket olvasnak, amikor egyszer csak a gondolataikba férkőzik, hogy szinglik akarnak lenni. Ekkor fogják a telefont, dobnak egy laza SMS-t, majd tovább is lépnek. Kerülik a konfliktusokat és annak érdekében, hogy ne keveredjenek vitába, inkább mindenkit megkímélnek a kínos helyzetektől. Egy Kosnak egyik pillanatról a másikra változhat a véleménye párkapcsolatáról.

Rák csillagjegy

A Rák csillagjegyűeknél fontos szerepet kap az önvédelem, ezért mindent elkövetnek annak érdekében, hogy kerüljék a feszültséget és a drámát. Amikor egy Rák a szakítás mellett dönt, azonnal lelkiismeret-furdalást érez: Ebből adódóan nehezen viseli, ha párja szemében nézve kell kimondani, hogy „vége”. Inkább ír egy szép üzenetet, amiben beszél az érzéseiről, megosztja gondolatait, valamint kitér a kapcsolat jó és rossz szakaszaira is. Szívesen választja a könnyebb utat, amivel távolságot tud tartani az exétől.