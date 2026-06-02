Fény derült a dohányzás valódi árára - egy szál cigaretta perceket vesz el az ember életéből

Tudod, hány évet vehet el tőled egyetlen cigaretta? Talán nem meglepő, hogy nem fog hozzáadni az élethosszodhoz, de hogy mennyit vesz el, az akár arra is késztethet egy dohányost, hogy újragondolja a rossz szokását.
Az elektromos cigaretták és vapek népszerűsége csökkentette a hagyományos dohánytermékek kedvelőinek számát, de az már egészen más kérdés, hogy melyik a rosszabb. Egyelőre a kutatók azt tudják, hogy a cigarettázás eredendően káros az egészségre, olyan betegségekkel hozzák összefüggésbe, mint a száj-, torok- és tüdőrák, valamint a COPD (krónikus obstruktív tüdőbetegség) és a mindennapi mellkasi fertőzések vagy arcüregproblémák.
Azonban nem ezért tűnik úgy, hogy egyetlen szál cigaretta elszívása körülbelül 20 teljes percet vesz el az életünkből.
A University College London kutatói újraértékelték a British Medical Journal korábbi, 2001-es adatait, amelyek szerint a férfiak és a nők körülbelül 11 percet veszítettek életükből elszívott cigarettánként, és arra a következtetésre jutottak, hogy a valós válasz sokkal rosszabb.
A British Doctors Study 50 éves követéses vizsgálatának adatai 2001-ig, valamint a Million Women Study női halálozási eredményei azt mutatták, hogy a dohányzásról leszokni nem tudó férfiak körülbelül 10 évet, a nők pedig 11-et veszítettek az életükből. A számadatok figyelembe veszik az 1996-os nők statisztikáit, akik átlagosan napi 13,6 cigarettát szívtak el, ami azt jelenti, hogy minden egyes cigaretta összességében 20 perc veszteséget jelent. Pontosabban 17 percet a férfiak és 22 percet a nők esetében.
Annak ellenére, hogy a kutatók megállapították, hogy a férfiak és a nők napi körülbelül két szál cigarettával kevesebbet szívnak el, mint korábban, azt állítják, hogy nagyobb intenzitással dohányozhatnak, ami azt jelenti, hogy ezek a számok 2026-ban is érvényesek.
Az eredmények hallatán nem meglepő, hogy egyre több ország próbálja visszaszorítani a dohányzást. Az Egyesült Királyságban például április 29-én lépett hatályba Tobacco and Vapes Bill, így a 2009. január 1-jén vagy azt követően született személyek soha többé nem vásárolhatnak legálisan cigarettát - írta a LadBible.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.