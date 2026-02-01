Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Ignác névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Ágyban reggeliző fiatal pár, akik megtalálták a nagy ő-t

Valóban létezik a nagy Ő? A pszichológus szerint ezekből a jelekből tudhatod, hogy megtaláltad az igazit

párkapcsolat
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 01. 18:15
Nagy Őlelki társpszichológia
A lelkünk mélyén mind reméljük, hogy vár ránk odakint valaki, aki tökéletesen kiegészít minket: osztozik örömünkön, bánatunkon, megérti hóbortjainkat – sőt, talán még tetszenek is neki. Létezik, hogy van valaki, aki tökéletesen kiegészít minket? Lássuk, honnan tudhatod, hogy megtaláltad a nagy Ő-t!
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

A nagy Ő gondolata, még a 21. század egyre csak gyorsuló életvitelével szemben is ellenálló maradt. Hiába a gyorsan bimbózó, majd gyorsan hervadó kapcsolatok, az egyre több válás és kudarcba fulladt próbálkozás, még mindig hisszük, hogy vár ránk a lelki társ. Véletlen lenne?

Fiatal szerelmes pár a nagy Ő-t jelentik egymásnak.
Csak mítosz vagy tényleg létezik a nagy Ő?
Fotó: wavebreakmedia /  Shutterstock 
  • Társadalmunkban a mai napig kitartóan jelen van az a gondolat, hogy létezik egy nagy, igaz szerelem.
  • A nagy Ő-be vetett hit erőt adhat, de negatívan is befolyásolhatja a kapcsolatokat.
  • Egy pár dinamikájából kiderülhet, lelki társukra találtak-e egymásban.

Létezik a nagy Ő? Miért ragaszkodunk ennyire a szerelmi mítoszhoz?

A nagy Ő-be vetett hit nem csupán a romantikus lelkek sorsba vetett hitének szüleménye. Sok ember életében az érzelmi védőháló szerepét tölti be. Amikor valaki úgy érzi, a tökéletes partner áll mellette, könnyebben viseli, kezeli a konfliktusokat és az embert próbálóbb életszakaszokat. A lelki társról való meggyőződés stabilitást, biztonságérzetet nyújt, különösen a hosszú távú párkapcsolatok esetében.

Ugyanakkor a nagy Ő-ben hinni veszélyes is lehet. A sors kezének befolyása miatt sokan maradhatnak egy mérgező vagy akár bántalmazó kapcsolatban, csak mert úgy gondolják, a partnerünk az egyetlen, az igazi, a tökéletes számukra, akit nem veszíthetnek el. Mások az ellenkező végleten mozognak, és mindig feltételeznek valami jobbat, szebbet, könnyebbet, szenvedélyesebbet, és még sorolhatnánk.

[...] túl korán kilépnek a kapcsolatokból, feltételezve, hogy a „nagy Ő” még mindig ott lesz valahol a világban, a társkereső appokon, a következő lapozásakor.

– írja Greg Matos, okleveles párkapcsolati- és családpszichológus a Psychology Today cikkjében.

Honnan tudhatod, hogy megtaláltad a nagy Ő-t?

Ha megpróbáljuk egy kicsit elfordítani a fejünket a sorsszerű, csillagokban megírt mítoszoktól, és a valóság talaján megvizsgálni az igazi gondolatát, akkor egészségesebb, konstruktívabb válaszokat kaphatunk a kérdésre. A pszichológia álláspontja szerint a nagy Ő nem egyetlen, előre elrendelt kötelék, inkább valaki, akivel az ember kompatibilis. Nem azért, mert a tökéletes listát nyújtja elénk a legjobb tulajdonságairól, hanem mert a pár mindkét tagja képes megfelelően reagálni a másik természetére, habitusára, gondolkodásmódjára, képesek együtt fejlődni és hosszú távon is fenntartani egy kapcsolatot. Nem utolsósorban pedig élvezik a közös élet perceit.

Fiatal nő és férfi az ágyban megtalálta egymásban a nagy Ő-t.
„A lelki társak közti kapcsolat nem a hasonló, megegyező tulajdonságokról szól. Inkább arról, hogy mit éreznek, amikor ébredés után egymást pillantják meg először.” – mondja Greg Matos, párkapcsolati- és családpszichológus
Fotó: Gorodenkoff /  Shutterstock 

Jelek, hogy megtaláltad az igazit:

A pszichológus szerint a következő jelek arra utalhatnak, hogy valóban lelki társra talált egymás személyében két ember:

  1. Állandó és magas fokú érzelmi kötődés
  2. Hasonló élmények, kalandok utáni vágyódás
  3. Szexuális vonzalom
  4. Örömök közös megélése
  5. Elfogadás egymás irányába
  6. A „kiválasztottság” és különlegesség érzése

Matos azt is hozzáteszi, hogy:

„A lelki társsal való találkozás egy mély, spirituális érzetekkel bíró köteléket is jelenthet, ha a spirituális és a vallási hiedelmek a családi kultúra részét képezték.”

Talán mégis találhatunk a nagy Ő romantikus mítoszában igazságot, csak a megleléséhez nem a csillagok állásában kell bíznunk. Inkább figyelnünk kell, hogy az étteremben velünk szemben ülővel mennyire lehetünk kompatibilisek a mindennapokban, hogy a kapcsolatban érzelmileg biztonságban érezzük-e magunkat, és nevetünk, pihenünk, örülünk-e együtt.

Az alábbi videóban a hosszú távú párkapcsolat titkairól hallhatsz:

A nagy Ő-t keresed? A következő cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu