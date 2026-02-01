Valóban létezik a nagy Ő? A pszichológus szerint ezekből a jelekből tudhatod, hogy megtaláltad az igazit

A nagy Ő gondolata, még a 21. század egyre csak gyorsuló életvitelével szemben is ellenálló maradt. Hiába a gyorsan bimbózó, majd gyorsan hervadó kapcsolatok, az egyre több válás és kudarcba fulladt próbálkozás, még mindig hisszük, hogy vár ránk a lelki társ. Véletlen lenne?

Csak mítosz vagy tényleg létezik a nagy Ő?

Fotó: wavebreakmedia / Shutterstock

Társadalmunkban a mai napig kitartóan jelen van az a gondolat, hogy létezik egy nagy, igaz szerelem.

A nagy Ő-be vetett hit erőt adhat, de negatívan is befolyásolhatja a kapcsolatokat.

Egy pár dinamikájából kiderülhet, lelki társukra találtak-e egymásban.

Létezik a nagy Ő? Miért ragaszkodunk ennyire a szerelmi mítoszhoz?

A nagy Ő-be vetett hit nem csupán a romantikus lelkek sorsba vetett hitének szüleménye. Sok ember életében az érzelmi védőháló szerepét tölti be. Amikor valaki úgy érzi, a tökéletes partner áll mellette, könnyebben viseli, kezeli a konfliktusokat és az embert próbálóbb életszakaszokat. A lelki társról való meggyőződés stabilitást, biztonságérzetet nyújt, különösen a hosszú távú párkapcsolatok esetében.

Ugyanakkor a nagy Ő-ben hinni veszélyes is lehet. A sors kezének befolyása miatt sokan maradhatnak egy mérgező vagy akár bántalmazó kapcsolatban, csak mert úgy gondolják, a partnerünk az egyetlen, az igazi, a tökéletes számukra, akit nem veszíthetnek el. Mások az ellenkező végleten mozognak, és mindig feltételeznek valami jobbat, szebbet, könnyebbet, szenvedélyesebbet, és még sorolhatnánk.

[...] túl korán kilépnek a kapcsolatokból, feltételezve, hogy a „nagy Ő” még mindig ott lesz valahol a világban, a társkereső appokon, a következő lapozásakor.

– írja Greg Matos, okleveles párkapcsolati- és családpszichológus a Psychology Today cikkjében.

Honnan tudhatod, hogy megtaláltad a nagy Ő-t?

Ha megpróbáljuk egy kicsit elfordítani a fejünket a sorsszerű, csillagokban megírt mítoszoktól, és a valóság talaján megvizsgálni az igazi gondolatát, akkor egészségesebb, konstruktívabb válaszokat kaphatunk a kérdésre. A pszichológia álláspontja szerint a nagy Ő nem egyetlen, előre elrendelt kötelék, inkább valaki, akivel az ember kompatibilis. Nem azért, mert a tökéletes listát nyújtja elénk a legjobb tulajdonságairól, hanem mert a pár mindkét tagja képes megfelelően reagálni a másik természetére, habitusára, gondolkodásmódjára, képesek együtt fejlődni és hosszú távon is fenntartani egy kapcsolatot. Nem utolsósorban pedig élvezik a közös élet perceit.