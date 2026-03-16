Dárdai Pált ünnepli a Hertha, üzenet a berlini magyarnak

Dárdai Pál neve és öröksége elválaszthatatlanul összefonódik a Hertha BSC-vel – kezdődik a magyar klublegenda méltatása a berlini futballegyesület honlapján, amelyet a másodosztálytól a Bajnokok Ligája főtáblájáig 373 meccsen szolgált. A hétfőn az 50. születésnapját ünneplő Dárdai ugyan tavaly 29 év után szakított a német fővárosi „Öreg Hölggyel”, de a Bundesliga-meccsek rekordereként, majd utánpótlás-szakemberként és három időszakban vezetőedzőként, továbbá „kemény munkájával, elkötelezettségével és szenvedélyével folyamatosan a kék-fehér szurkolók generációit indította el és inspirálta”.

Dárdai Pál élete nagyobb részét a Herthánál töltötte Fotó: AFP

Miután 1997-től 2011-ig játékosként küzdött a Hertha sikereiért, többször edzőként mentette meg a kieséstől, sőt Európa-liga-szereplésre vezette. Szakvezetőként összesen 247 tétmeccsen dirigálta a csapatot (a mérlege: 93 győzelem, 60 döntetlen és 94 vereség), máig ikonként tisztelik. Nála is többször csak Helmut „Fiffi” Kronsbein ült a berliniek kispadján.

Dárdai Pál ezer szállal kötődik a Herthához

Kék-fehér vér folyik az ereimben és magyar a szívem

– mondta egyszer a kötődéséről Dárdai Pál, aki jelenleg az Újpest FC sportigazgatójaként dolgozik.

Azt sem felejtik el megemlíteni, hogy mindhárom fia a Herthánál nevelkedett és mutatkozott be a profi futballban, igaz, jelenleg csak Dárdai Márton erősíti a csapatot. A válogatott védő édesapja természetesen továbbra is gyakran látogatja a Hertha BSC mérkőzéseit.

„Pál, teljes szívünkből gratulálunk az 50. születésnapodhoz és minden jót kívánunk neked, egészséget és sok sikert a jövőben!” – zárul jókívánsággal Dárdai születésnapi méltatása.