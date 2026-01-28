Megrázó szavak: ezt üzente Voith Ági halála után Bodrogi Gyula

Szerda délelőtt érkezett a megrázó hír: Voith Ági meghalt. A színésznő 81 évesen hagyott itt minket. ű

Bodrogi Gyula üzent Voith Ági halála után

Kétségtelenül váratlanul ért mindenkit Voith Ági halála: noha a család már korábban tudhatta, hogy nagy a baj, hiszen a művésznő súlyos kórral küzdött, valamint decemberben kórházba is került, a nagyközönség nem lehetett tisztában a helyzet súlyosságával a mai napig.

Ezt üzente Voith Ági halála után Bodrogi Gyula

Noha évtizedek óta külön éltek, hivatalosan Voith Ági és Bodrogi Gyula soha nem vált el. A színművésznek sajnos immár a második feleségét kellett meggyászolnia Törőcsik Mari után.

A legjobb barátok voltunk. Telefonon mindennap tartottuk a kapcsolatot, még az utolsó napokban is. Most nagyon nehéz beszélni, bármit is mondani

– mondta elcsukló hangon az Indexnek Bodrogi.