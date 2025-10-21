Elmondjuk vagy inkább hallgassunk örökre? Ezt vedd figyelembe, mielőtt megcsalás után színt vallanál

Súlyos hibát követtél el és most folyamatosan azon agyalsz, hogy őszinte legyél vagy inkább mélyen hallgass? Vajon mit kellene tenned ebben a nehéz helyzetben, ami akár a kapcsolatod végét is jelentheti? Ilyenkor nem csoda, hogy a megcsalás miatt óriási bűntudat nyomja a lelkedet és szeretnéd helyrehozni a dolgokat. Az őszinteség viszont nem mindig minimalizálja a kárt, ugyanis bármennyi megbánást is mutatsz, vallomásoddal valószínűleg teljesen összetöröd a másikat.
Amennyiben szereted a párodat és egyszeri megcsalásról van szó, akkor most valószínűleg kínzó bűntudat gyötör. Így a kérdés elsősorban az, hogy együtt tudsz-e élni ezzel az érzéssel vagy teljesen felemészt. Ha megpróbálod titkolni, valószínűleg még sokáig kényelmetlenül fogod érezni magad, de egy idő után a lelked végre feloldozást nyer és hamarosan minden visszatér a régi kerékvágásba. Azonban, ha túlzottan lelkiismeretes vagy, ez biztosan nem fog menni.
Mielőtt bármit is tennél, gondold végig, hogy partnered hogyan fogadná a félrelépést. Vajon elég mély a szerelmetek ahhoz, hogy túléljen egy vihart? Nem túl féltékeny és van annyira megértő, hogy túllépjen a megcsaláson? Emellett az is fontos, hogy hogyan reagálnának szeretteitek erre a helyzetre. Például, ha házas vagy, akkor lehet, hogy a hűséges fél egyik családtagja még a karácsonyi vacsoránál is felemlegetné a hűtlenséged.
Ha még mindig őrlődsz magadban, akkor ezeket a pontokat vedd végi, hogy végre tisztán láss.
Legyél őszinte...
Válaszd a kegyes hazugságot...
Tehát ebben a helyzetben igazából nincs jó vagy rossz döntés, azt azonban érdemes szem előtt tartanod, ha őszinte leszel, lehet, hogy a románcnak örökre vége. Ezzel szemben viszont azt se feledd, hogy a legtöbb titok előbb vagy utóbb kitudódik.
Az alábbi videóban Esther Perel pszichoterapeuta vezet be a megcsalás és a vonzalom pszichológiájába:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.