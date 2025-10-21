Budapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
Hűtlen férfi, aki most mesélt barátnőjének a megcsalásról

Elmondjuk vagy inkább hallgassunk örökre? Ezt vedd figyelembe, mielőtt megcsalás után színt vallanál

hűtlenség
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 21. 07:45
megcsaláspárkapcsolat
A párkapcsolatokban számtalan hibát követhetünk el, némelyikük pedig nagyon erősen rányomhatja a bélyegét a románcra. Ha hűtlen voltál és nem tudod, hogy bevalld-e a megcsalást vagy inkább hallgass róla, akkor az alábbiakat érdemes végigvenned, mielőtt rád törne az őszinteségi roham.
Súlyos hibát követtél el és most folyamatosan azon agyalsz, hogy őszinte legyél vagy inkább mélyen hallgass? Vajon mit kellene tenned ebben a nehéz helyzetben, ami akár a kapcsolatod végét is jelentheti? Ilyenkor nem csoda, hogy a megcsalás miatt óriási bűntudat nyomja a lelkedet és szeretnéd helyrehozni a dolgokat. Az őszinteség viszont nem mindig minimalizálja a kárt, ugyanis bármennyi megbánást is mutatsz, vallomásoddal valószínűleg teljesen összetöröd a másikat.

Szomorú nő, aki nem tudja, hogy bevallja-e a megcsalást
Most kiderítheted, hogy érdemes-e bevallanod a megcsalást!
A megcsalás utáni kínzó bűntudat

Amennyiben szereted a párodat és egyszeri megcsalásról van szó, akkor most valószínűleg kínzó bűntudat gyötör. Így a kérdés elsősorban az, hogy együtt tudsz-e élni ezzel az érzéssel vagy teljesen felemészt. Ha megpróbálod titkolni, valószínűleg még sokáig kényelmetlenül fogod érezni magad, de egy idő után a lelked végre feloldozást nyer és hamarosan minden visszatér a régi kerékvágásba. Azonban, ha túlzottan lelkiismeretes vagy, ez biztosan nem fog menni.

Hogyan reagálna a partnered és a hozzátok közel állók?

Mielőtt bármit is tennél, gondold végig, hogy partnered hogyan fogadná a félrelépést. Vajon elég mély a szerelmetek ahhoz, hogy túléljen egy vihart? Nem túl féltékeny és van annyira megértő, hogy túllépjen a megcsaláson? Emellett az is fontos, hogy hogyan reagálnának szeretteitek erre a helyzetre. Például, ha házas vagy, akkor lehet, hogy a hűséges fél egyik családtagja még a karácsonyi vacsoránál is felemlegetné a hűtlenséged.

Szomorú nő, aki megcsalás áldozata lett
Akár bevallod a megcsalást, akár mélyen hallgatsz róla, hatással lesz a kapcsolatodra.
Őszinteség vagy kegyes hazugság? Be kell vallanod a hűtlenséget?

Ha még mindig őrlődsz magadban, akkor ezeket a pontokat vedd végi, hogy végre tisztán láss.

Legyél őszinte...

  • ha szeretőd vagy az alkalmi kalandod zsarol
  • ha úgy érzed, emiatt szakítanod kell a partnereddel
  • ha kedvesed egyik ismerőse kompromittáló helyzetben lát meg téged egy idegennel
  • ha egy szeretőddel vagy alkalmi partnereddel készült videó vagy kép felkerül az internetre
  • ha kedvesed elkap tőled egy nemi úton történő betegséget

Válaszd a kegyes hazugságot...

  • ha soha többé nem fordul elő (bár kutatások szerint a legtöbb hűtlen fél megismétli a tettét, ráadásul egyre kevesebb megbánással)
  • ha részedről a megcsalás semmit sem jelentett
  • ha csak ti ketten tudtok róla

Tehát ebben a helyzetben igazából nincs jó vagy rossz döntés, azt azonban érdemes szem előtt tartanod, ha őszinte leszel, lehet, hogy a románcnak örökre vége. Ezzel szemben viszont azt se feledd, hogy a legtöbb titok előbb vagy utóbb kitudódik.

Az alábbi videóban Esther Perel pszichoterapeuta vezet be a megcsalás és a vonzalom pszichológiájába:

