Kitálalt a magánnyomozó: ez a különbség a hűtlen férfiak és nők között

Gyakran mondják, hogy a férfiak a Marsról, a nők pedig a Vénuszról származnak, és az úgy tűnik, ez akkor is igaz, ha hűtlenségről van szó.

Kitálalt a hűtlenségről a magánnyomozó Fotó: Inside Creative House / Shutterstock

Kitálalt a magánnyomozó: ebben különböznek a hűtlen férfiak és nők

Raymond Ranno magánnyomozó szerint a hölgyek és az urak jellemzően a spektrum ellentétes végén állnak a hűtlenség tekintetében. A nyomozó több mint három évtizedet töltött el szakmájában, és ezalatt egyértelmű viselkedési különbséget fedezett fel a két nem között

Ranno elárulta, hogy munkája közel fele a hűtlen házastársak utáni kémkedés körül forog. Az évek során, miközben követte és figyelte alanyait, egy olyan árulkodó jelre bukkan, amely szerinte erősen jelzi, hogy a másik fél gyanúja beigazolódott a megcsalásról. Azonban ez az egy dolog egyértelmű különbséget mutat aközött is, hogyan gondolkoznak a férfiak és a nők, ha hűtlenségről van szó.

Ha egy férfi felveszi a szeretőjét, akkor tiszta autóval megy érte

– mondta a magánnyomozó a Locked In with Ian Bick podcast vendégeként.

Amint valaki bemegy az autómosóba, azt gondolom: "Haha, mi lesz a következő lépés?"

Azonban Ranno tapasztalatai alapján ez teljesen másképp néz ki a nőknél, ugyanis ők nem a tiszta autójukkal próbálják lenyűgözni a másik felet. A nyomozó elmagyarázta, hogy a hölgyek inkább csak beugranak a férfiak autójába.

A férfiak mindig vezetni akarnak. Nagyon ritkán látok egy pasit egy nő autójába ugrani

– tette hozzá.

Ranno azt is elárulta, hogy a hűtlenkedők gyakran ugyanabban az utcában veszik fel szeretőiket, mint ahol laknak.

Leleplezte tanácsait a sorozatos házasságtörő

A magánnyomozó megfigyeléseit alátámasztja egy önmagát házasságtörőnek nevező személy vallomása is, akinek 14 éven át sikerült titokban tartania a viszonyát.

Az 50 éves nő, aki Caroline álnéven osztotta meg történetét, elmagyarázta, hogy szeretőjével nyolc szigorú szabályuk van, amelyeket betűről betűre betartanak, és szerinte a férje és két gyermeke mit sem sejt arról, hogy kettős életet él.

Az első szabálya, amit a félrelépőknek érdemes követni, hogy kikapcsolják a tartózkodási helyüket figyelő alkalmazásokat, így a partnerük nem veszi észre, ha olyan helyen járnak, ahol semmi dolguk nem lenne. Másodszor azt javasolja, hogy a folyamatban lévő megcsalás hírét csak egyetlen megbízható ismerősükkel osszák meg, hogy minimalizálják a leleplezés kockázatát. Harmadszor, Caroline azt javasolja, hogy maradjanak az alkoholmentes italoknál a találkozók során, ugyanis gyanút kelthet a másik félben, ha mindig alkoholszaguk van. A negyedik: soha ne változtassanak a szokásaikon, az ugyanis gyanút kelthet. Az ötödik: minden pillanatban készüljenek a lebukásra egy kifogással. A hatodik: legyenek tétovák, és ne rámenősek! A hetedik: olyan szeretőt válasszanak, aki maga is házas, így kisebb az esélye, hogy épp ő buktatná le a kapcsolatot. Végezetül: ne legyenek telhetetlenek, ne vigyék túlzásba a titkos légyottokat!