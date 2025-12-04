Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Barbara, Borbála névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kitálalt a magánnyomozó: ez a különbség a hűtlen férfiak és nők között

hűtlenség
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 04. 18:45
megcsalásmagánnyomozó
Kiteregette egyik legnagyobb titkát egy magánnyomozó. Nem csak a hűtlenséget leplezi le, de a nemek közti különbséget is a témában!

Gyakran mondják, hogy a férfiak a Marsról, a nők pedig a Vénuszról származnak, és az úgy tűnik, ez akkor is igaz, ha hűtlenségről van szó.

Kitálalt a hűtlenségről a magánnyomozó.
Kitálalt a hűtlenségről a magánnyomozó  Fotó: Inside Creative House /  Shutterstock 

Kitálalt a magánnyomozó: ebben különböznek a hűtlen férfiak és nők

Raymond Ranno magánnyomozó szerint a hölgyek és az urak jellemzően a spektrum ellentétes végén állnak a hűtlenség tekintetében. A nyomozó több mint három évtizedet töltött el szakmájában, és ezalatt egyértelmű viselkedési különbséget fedezett fel a két nem között

Ranno elárulta, hogy munkája közel fele a hűtlen házastársak utáni kémkedés körül forog. Az évek során, miközben követte és figyelte alanyait, egy olyan árulkodó jelre bukkan, amely szerinte erősen jelzi, hogy a másik fél gyanúja beigazolódott a megcsalásról. Azonban ez az egy dolog egyértelmű különbséget mutat aközött is, hogyan gondolkoznak a férfiak és a nők, ha hűtlenségről van szó.

Ha egy férfi felveszi a szeretőjét, akkor tiszta autóval megy érte

– mondta a magánnyomozó a Locked In with Ian Bick podcast vendégeként.

Amint valaki bemegy az autómosóba, azt gondolom: "Haha, mi lesz a következő lépés?"

Azonban Ranno tapasztalatai alapján ez teljesen másképp néz ki a nőknél, ugyanis ők nem a tiszta autójukkal próbálják lenyűgözni a másik felet. A nyomozó elmagyarázta, hogy a hölgyek inkább csak beugranak a férfiak autójába.

A férfiak mindig vezetni akarnak. Nagyon ritkán látok egy pasit egy nő autójába ugrani

– tette hozzá.

Ranno azt is elárulta, hogy a hűtlenkedők gyakran ugyanabban az utcában veszik fel szeretőiket, mint ahol laknak.

Leleplezte tanácsait a sorozatos házasságtörő

A magánnyomozó megfigyeléseit alátámasztja egy önmagát házasságtörőnek nevező személy vallomása is, akinek 14 éven át sikerült titokban tartania a viszonyát.

Az 50 éves nő, aki Caroline álnéven osztotta meg történetét, elmagyarázta, hogy szeretőjével nyolc szigorú szabályuk van, amelyeket betűről betűre betartanak, és szerinte a férje és két gyermeke mit sem sejt arról, hogy kettős életet él.

Az első szabálya, amit a félrelépőknek érdemes követni, hogy kikapcsolják a tartózkodási helyüket figyelő alkalmazásokat, így a partnerük nem veszi észre, ha olyan helyen járnak, ahol semmi dolguk nem lenne. Másodszor azt javasolja, hogy a folyamatban lévő megcsalás hírét csak egyetlen megbízható ismerősükkel osszák meg, hogy minimalizálják a leleplezés kockázatát. Harmadszor, Caroline azt javasolja, hogy maradjanak az alkoholmentes italoknál a találkozók során, ugyanis gyanút kelthet a másik félben, ha mindig alkoholszaguk van. A negyedik: soha ne változtassanak a szokásaikon, az ugyanis gyanút kelthet. Az ötödik: minden pillanatban készüljenek a lebukásra egy kifogással. A hatodik: legyenek tétovák, és ne rámenősek! A hetedik: olyan szeretőt válasszanak, aki maga is házas, így kisebb az esélye, hogy épp ő buktatná le a kapcsolatot. Végezetül: ne legyenek telhetetlenek, ne vigyék túlzásba a titkos légyottokat!

A tanácsok ellenére még mindig az a legetikusabb, ha valaki szakít partnerével, és nem él kettős életet a háta mögött – jegyzi meg a téma kapcsán a LadBible.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu