Száz pár cipője van a magyar boltkórosnak: „Igazi kuponkirálynő vagyok”

Minden nő odáig van a csinos holmikért és a vásárlásért. Nincs is jobb érzés, mint besétálni egy üzletbe és megtalálni a tökéletes ruhát, vagy az online webáruházakban böngészni, miközben a virtuális kosarunk „véletlenül” megtelik. Vannak azonban olyan nők, akik a vásárlást és a divatot sokkal komolyabban veszik, mondhatni vásárlás mániájuk van. Ők a boltkórosok. Közéjük tartozik Biczi Orsolya is, aki bátran vállalja a magyar boltkóros nő szerepét.

Biczi Orsolya alig várja a különböző akciókat. A magyar boltkóros tárcája tele van kuponokkal és törzsvásárlói kártyákkal.

Fotó: AGOTA CSISZER

Boltkóros jelentése - amikor a vásárlás mánia és szenvedély

Orsolya számára a vásárlás igazi vadászat. Saját magát csak boltkórosnak hívja, főként online vásárol, de van, hogy betéved egy-egy üzletbe is és impulzívan megveszi azt, ami megtetszik neki a kirakatban. Általában azonban gondosan megtervezi a vásárlást, lépésről lépésre.

– Először is nagyon jól ismerem a gardróbomat, így ha vásárolok, mindig olyan dolgokat veszek, amik jól kiegészítik a szettjeimet. Fontos szempont az is, hogy nagyon jól kombinálható darab legyen, sokszor gyűjtök inspirációt külföldi oldalakról és a közösségi médiából is. Ezután jön a „vadászat”, amikor online válogatok a márkák közül, míg meg nem találom a számomra tökéletes ruhát – mondja. – Ezután Orsi lesben állva, törzsvásárlói kártyákkal és kuponokkal várja az akciókat, hogy megszerezze a kinézett csodadarabot. Bár ez alapján nem tűnik egyszerűnek a folyamat, Orsinak ez a hobbija, így imádja. Míg munkaidőben felsővezető egy cégnél és nagyon szereti a munkáját, a hobbija teszi teljessé az életét és a szabadidejét. Legalább kéthetente vásárol magának valamit és ha már belekezdett a shoppingolásba, akkor nem is áll meg egykönnyen.

Egyszerre négy-öt darabot biztos, hogy veszek, az online bevásárlókosaraim pedig mindig tele vannak. Azon belül is válogatok, kedvencekbe rakom őket, majd ami tényleg nagyon tetszik, azt meg is veszem. Hosszú órákat el tudok tölteni a válogatással

– árulja el őszintén Orsi, aki bár rengeteget vásárol, nagyon tudatos. Mivel imádja a divatot, így soha nem vesz meg olyat, amit csak egyszer fog viselni, fejben pedig már előre összeállítja a szetteket, hogy tudja, mivel veszi majd fel a beszerzett darabot. Ugyanilyen tudatos a ruhák tárolását tekintve is.