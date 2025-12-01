Száz pár cipője van a magyar boltkórosnak: „Igazi kuponkirálynő vagyok”

Minden nő odáig van a csinos holmikért és a vásárlásért. Nincs is jobb érzés, mint besétálni egy üzletbe és megtalálni a tökéletes ruhát, vagy az online webáruházakban böngészni, miközben a virtuális kosarunk „véletlenül” megtelik. Vannak azonban olyan nők, akik a vásárlást és a divatot sokkal komolyabban veszik, mondhatni vásárlás mániájuk van. Ők a boltkórosok. Közéjük tartozik Biczi Orsolya is, aki bátran vállalja a magyar boltkóros nő szerepét.
Orsolya számára a vásárlás igazi vadászat. Saját magát csak boltkórosnak hívja, főként online vásárol, de van, hogy betéved egy-egy üzletbe is és impulzívan megveszi azt, ami megtetszik neki a kirakatban. Általában azonban gondosan megtervezi a vásárlást, lépésről lépésre.
– Először is nagyon jól ismerem a gardróbomat, így ha vásárolok, mindig olyan dolgokat veszek, amik jól kiegészítik a szettjeimet. Fontos szempont az is, hogy nagyon jól kombinálható darab legyen, sokszor gyűjtök inspirációt külföldi oldalakról és a közösségi médiából is. Ezután jön a „vadászat”, amikor online válogatok a márkák közül, míg meg nem találom a számomra tökéletes ruhát – mondja. – Ezután Orsi lesben állva, törzsvásárlói kártyákkal és kuponokkal várja az akciókat, hogy megszerezze a kinézett csodadarabot. Bár ez alapján nem tűnik egyszerűnek a folyamat, Orsinak ez a hobbija, így imádja. Míg munkaidőben felsővezető egy cégnél és nagyon szereti a munkáját, a hobbija teszi teljessé az életét és a szabadidejét. Legalább kéthetente vásárol magának valamit és ha már belekezdett a shoppingolásba, akkor nem is áll meg egykönnyen.
Egyszerre négy-öt darabot biztos, hogy veszek, az online bevásárlókosaraim pedig mindig tele vannak. Azon belül is válogatok, kedvencekbe rakom őket, majd ami tényleg nagyon tetszik, azt meg is veszem. Hosszú órákat el tudok tölteni a válogatással
– árulja el őszintén Orsi, aki bár rengeteget vásárol, nagyon tudatos. Mivel imádja a divatot, így soha nem vesz meg olyat, amit csak egyszer fog viselni, fejben pedig már előre összeállítja a szetteket, hogy tudja, mivel veszi majd fel a beszerzett darabot. Ugyanilyen tudatos a ruhák tárolását tekintve is.
Orsinak igazi álomgardróbja van. A hálószobájukból leválasztott félszoba tele van a szerzeményeivel, egy egész falon pedig csak a cipői vannak.
– Imádom a cipőket, száz pár biztos, hogy van belőlük, mindenféle stílusban, a magas sarkútól a tornacipőkig. A gardróbunknak körülbelül a 70%-át az én ruháim töltik ki, de azért marad egy kicsi hely a férjem holmijainak is – mondja nevetve. A legborsosabb árú ruhadarabja egy flitteres estélyi, ami több mint százezer forintba került, de alapból nem híve a felesleges túlköltekezésnek. A nagyon drága márkáktól nem vásárol ruhákat, inkább csak kiegészítőket, egy-egy cipőt vagy táskát, amit befektetésnek tart. Bár szereti az igényes, stílusos holmikat, nem csak designer darabokat hord, bátran vásárol turkálóban is.
– Nem hiszek abban, hogy tetőtől talpig luxus termékeket kell hordani, szerintem az nem is néz ki jól. Én mindent kombinálok mindennel. Nyilván a fenntarthatóság is nagyon fontos, így amiről már tudom, hogy nem szoktam viselni, azt elajándékozom. Azzal viszont nem értek egyet, hogy amit egy éve nem hordtunk, attól váljunk meg.
Nekem nagyon sok olyan darabom van, ami 20-30 éves, mert örök klasszikusok. Ráadásul, ami egyszer kimegy a divatból, az lehet, hogy pár év múlva visszajön, így én ezért sem szanálom őket ki
– vallja a divatmániás shopping-királynő, aki színek és fazon szerint válogatja szét a ruháit és minden darabnak megvan a maga helye a szekrényben. Emellett az alsóneműre is komoly hangsúlyt fektet, ahogy a kiegészítőkre és ékszerekre is.
– Nagyon fontos, hogy mit viselünk, hogy a testalkatunknak megfelelő szabású darabokat válasszunk és, hogy a fehérneműtől egészen a cipőig igényesek és csinosak legyünk. Azzal, hogy megtaláljuk a saját stílusunkat, építjük a személyiségünket is. És igenis merjünk felvenni mindent, ami tetszik, korosztálytól függetlenül. Merjünk csinosak, nőiesek lenni 50 év felett is – vallja Orsi, aki szerint célszerűbb letisztultabb ruhákat kombinálni egy-egy extrémebb darabbal a tökéletes látványért, az olcsó hatást pedig kerüljük el.
– Ez nem azt jelenti, hogy csak drága dolgokat hordjunk, de figyeljünk rá, hogy jó minőségű anyagból készüljenek. Egy jó varrónő és egy jó cipész pedig kötelező! Hiszen nem mind vagyunk konfekcióméretek, így például én sem. De egy jó varrónő ránk tudja szabni a ruhát, ezzel sokkal kifinomultabb, stílusosabb megjelenést kölcsönözve – részletezi Orsolya, aki idén februárban elindította divattal foglalkozó TikTok-oldalát is, Orsi a boltkóros néven. Ide divatedukációs videókat tölt fel, tanácsokat és stílustippeket adva a nőknek.
Orsi annyira komolyan veszi a vásárlást, hogy szinte minden márkához van törzsvásárlói kártyája és gyűjti a kuponokat is.
Imádom az akciókat, nagyon hiszek bennük. Sokszor használom ki a Black Friday-t is: beteszem a kosaramba a terméket és megvárom, hogy 20-25%-kal olcsóbban meg tudjam venni.
A leárazásokért kifejezetten odáig vagyok, azokat nagyon-nagyon várom nyáron is és télen is. Sok helyen van törzsvásárlói kártyám, amivel plusz kedvezményt kapok és szeretem a hűség kuponokat is, sok divatmárka pedig meg is jutalmaz, ha letöltjük az applikációjukat, így ezzel is érdemes élni – sorolja a praktikákat Orsi, aki szerint érdemes jegyzetet is készíteni a kinézett ruhákról.
– Van olyan szoknyám, amit nagyon szeretek, nagyon jól néz ki és csupán 1000 forint volt, mert jókor, jó helyen vásároltam. De nem ritka az sem, hogy féláron veszek meg kinézett ruhákat, vagy akár 70% kedvezményt kapok rájuk, mert türelmesen megvártam a leárazást. A Black Fridayt is nagyon szeretem, várom az ideit és azt gondolom, hogy érdemes felkészülten, konkrét haditervvel menni, hogy tényleg hasznos, jó dolgokat vegyünk, jó áron. Mert szerintem az, hogy ha stratégia nélkül összevissza vásárolunk mindenfélét, és utána nem használjuk ki azokat a ruhadarabokat, műszaki cikkeket vagy sminktermékeket, akkor az felesleges pénzkidobás, hiába vettük meg jóval olcsóbban – vallja a magyar boltkóros.
