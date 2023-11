Boltkóros vagy, vagy csak te is bedőlsz a hangzatos ajánlatoknak? Teszteld velünk!

Mindannyian szeretünk spórolni, olcsóbban megszerezni azt, amire vágyunk, és ezért akár hajlandóak vagyunk kivárni az akciókat is, hogy könyörtelenül lecsaphassunk a hőn áhított termékre. Ezzel nincs is semmi baj, ha viszont semmi szükségünk arra, amit csak azért vesszük meg, hogy vásárolhassunk, vagy azért, mert most olcsóbb, akkor lehet, hogy boltkórosak vagy hiszékenyek vagyunk!

Fotó: Pexels

Bármi áron, de az enyém lesz!

– Boltkórosnak lenni nem más, mint vásárlási függőségben szenvedni. Ez a pszichés zavar olyan kényszerbetegséget jelez, amelynek még neve is van: Oniománia. Bár a függőség említésekor általában a kábítószer- és alkoholfogyasztásra gondolunk, a valóságban számos kényszeres viselkedés a függőség egy fajtája. Ilyen lehet például a szex, a szerencsejáték, a vásárlás, a játék és a közösségi média használata. A függőséget úgy határozhatjuk meg, mint egy viselkedés ismételt gyakorlását a negatív következmények ellenére, jelen esetben, hogy akár adósságba is verjük magunkat. Bár a vásárlást mindennapi szükségletnek tekintjük, azonban akkor már függőségnek számít, ha azonnali vágyakból és élvezetekből tesszük, nem vagyunk képesek kontrollálni, holott nincs semmi szükségünk az adott árucikkre. Ilyenkor valójában a vásárlás aktusa fontosabbá válik, mint maga a megvásárolt termék. Akkor is megtesszük újra és újra, ha utána minden esetben megbánást érzünk, mert a pillanatnyi kielégülés élménye lebeg a szemünk előtt – mondja dr. Makai Gábor pszichoterapeuta a Fanny magazinnak.

Több ok is kiválthatja

A vásárlási függőség kialakulásának számos oka lehet. Ezek közé tartozik:

- társadalmi státuszunkkal kapcsolatos elvárások

- az internethasználat növekedése

- kényszeres gyűjtögető magatartás

- biológiai ok: előfordul, hogy az agy jutalomfeldolgozó rendszerében bizonyos zavarok következnek be, amely a szerotonin, dopamin, endogén opioidok és kortizol szintjének változását eredményezik

- egy másik elmélet szerint, a korai életesemények, az önbecsülés hiánya, a depresszió, szorongásos zavar, magányosság is a kényszeres vásárlási viselkedéshez hozzájáruló tényezők közé tartozhat

- könnyen használható bankkártya: nem érezzük a kiadás súlyát annyira, mintha bankjegyekkel fizetnék, amely látványosan fogy a pénztárcánkból.

- a médiában megjelenő reklámok számának növekedése

- online vásárlási lehetőség – csak egy kattintás

A kényszeres vásárlás négy szakasza

1. Várakozás: erős késztetést érzünk a vásárlásra.

2. Előkészület: eldöntjük hová megyünk, mit szeretnénk megvenni és mivel, hogyan fogjuk kifizetni.

3. Vásárlás: ez a szakasz a legfontosabb, mert ilyenkor érezzük a pillanatnyi megkönnyebbülést és a nagy izgalmat.

4. Költekezés: a fizetés pillanatát követően már megjelenik a bűntudat, megbánás, akár a szégyen érzése.

Van megoldás?

– Az oniomániát nehéz nyakon csípni, mivel nehezen ismerjük fel, hogy amit csinálunk, az már kóros. Ebben támogathatnak a barátok, családtagok, még ha abban a pillanatban nem is érezzük ezt segítségnek, inkább bántásként éljük meg. Forduljunk szakemberhez, akivel közösen feltárhatjuk a kiváltó okot, majd pszichoterápiával és különböző önsegítő módszerekkel megszabadulhatunk a függőségünktől – tanácsolja a pszichológus.

Ne dőljünk be a hangzatos áraknak

Megeshet, hogy a hónap végéhez közeledve, azon kapjuk magunkat, hogy elfogyott a pénzünk. Átnézve a kiadásainkat, hamar felfedezzük, hogy egy csomó felesleges terméket összevásároltunk. Ennek oka lehet, hogy ebben a hónapban is számos „kihagyhatatlan akció” volt, és bizony mi újra és újra elcsábultunk. Ahhoz, hogy a jövőben ez ne forduljon elő, tudatosan kell vásárolnunk. Jó, de hogyan? Íme néhány hasznos tanács:

1. A leghatékonyabb módszer: amikor elindulnánk, hogy megvegyünk valamit, vagy a weboldalon rákattintanánk a „kosárba” feliratra, minden esetben tegyük fel magunknak a kérdést: tényleg feltétlen szükségem van rá? Legyünk őszinték, és ne alkalmazzuk a „nincs, de megérdemlem” rábeszélő kifejezéseket saját magunkkal szemben! Képesek vagyunk rá! Erősek vagyunk!

2. Töltsünk kevesebb időt a tévé előtt és a közösségi oldalakon, ahol percenként, sőt másodpercenként tolják az arcunkba, hogy mit kell azonnal megvásárolnunk, mert ha ezt a lehetőséget kihagyjuk, akkor nagyon hülyék vagyunk! Nem vagyunk azok! És nem, nincs rá szükségünk, még féláron sem!

3. Iratkozzunk le a hírlevelekről! A legtöbben minden nap több vásárlásra ösztönző emailt kapunk, amelyben a kihagyhatatlan ajánlatokról tájékoztatnak minket. Ilyenkor könnyen kísértésbe esünk, és vásárolunk akkor is, ha amúgy még bőven van az adott termékből, vagy éppen nincs is szükségünk rá. Nem, nem kell egy cipő sem, nemhogy a második, ami „csak” féláron a miénk lehet. A legjobb megoldás, ha leiratkozunk a vásárlásra ösztönző hírlevelekről vagy olvasatlanul töröljük őket. Igen, a kukából is!

4. Bevásárláshoz írjunk listát, és célirányosan csak azt vegyük meg, ami azon szerepel. Ne nézzük meg, hogy éppen mi akciós, vagy mihez kapunk olyan ajándékot, ami egyébként egyáltalán nem is kell! Ja, és soha ne menjünk éhesen vásárolni!

5. Aludjunk rá egyet! Ha valamit nagyon szeretnénk megszerezni, akkor se döntsünk azonnal! Alkalmazzuk a jól bevált irányelvet és aludjunk rá egyet! Vagy kettőt. Kipihenve, újult erővel lehet, hogy rájövünk: nem is tetszik nekünk igazán, és különben sem hordanánk/használnánk.