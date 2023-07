Kifolyik a kezük közül a pénz: ez az öt csillagjegy a leghajlamosabb a költekezésre

A csillagok, a horoszkópunk alapjaiban határozza meg a jellemünket. Valaki épp a születési jegye miatt képtelen letenni a mobilját, van, aki ösztönösen megbízhatatlanabb másoknál, és persze akad, akire épp, hogy mindig lehet számítani, ha egy bölcs tanácsra lenne szükségünk. És így van ez a pénzügyekkel is. Vannak, akik tegyenek bármit, mintha képtelenek lennének megálljt parancsolni a költekezéseiknek – talán épp a csillagok miatt! Persze nem azt mondjuk, hogy ha ebbe a kategóriába esnénk, akkor törődjünk bele, de nem árt tudni, hol kell keresni a folyamatosan apadó bankszámla forrását.

Te is szórod a pénzt? Fotó: Roman Samborskyi / Shutterstock

Az 5 legköltekezőbb csillagjegy

Kos

A Kos az egyik legimpulzívabb jegy, aki sokszor dönt hirtelen indíttatás által vezérelve. Ez természetesen a pénzügyein is meglátszik ha meglát valamit, és megtetszik neki, egyszerűen meg kell vennie. A Kosok ráadásul előszeretettel követik a trendeket, legyen szó lakásdekorációról vagy épp ruhákról, ami ugye szintén folyamatos költekezést jelent számukra.

Bika

A Bika uralkodó bolygója a Vénusz: épp ennek köszönhető, hogy ezen csillagjegy szülöttei imádják a luxust. Imádnak pénzt keresni és elkölteni is azt. Mindig kell valami, amivel feldobhatják az otthonukat, különlegessé, igazán exkluzívvá varázsolhatják azt. Hedióonisták az élet minden területén, legyen szó finom, de borsos árú ételekről, luxus ruhadarabokról és kiegészítőkről vagy épp sokat kóstáló programokról. Csoda, ha kifolyik a kezük közül a pénz? Aligha!

Oroszlán

Az Oroszlánok rendkívül nagylelkűek. Horoszkópjuknak köszönhetően mindig igyekeznek ellátni a barátaikat is minden jóval. Az alkalom lehet egy születésnap, egy vakáció, de igazán indokra sincs szükségük: ők elhalmoznak ajándékokkal mindenkit, aki közel áll hozzájuk. Emellett magukra is sokat költenek. Egy Oroszlán azonnal kitűnik a tömegből, már csak amiatt is, ahogy kinéz – ez pedig pénzbe kerül, nem is kevésbe.

Mérleg

A Vénusz befolyása alatt a Mérlegekre bizony rájön a vásárlási láz, ráadásul nem érik be kevesebbel, mint a legjobb. Őket nem fogod megtalálni a leértékelt áruknál! A jegy szülöttei imádják az ékszereket, a kiegészítőket, a parfümöket, a testápoló termékeket – az árakkal pedig rendszerint nem törődnek.

Vízöntő

A Vízöntő, mint levegő-jegy imádja a kütyüket, a legújabb és legkülönlegesebb technológiai megoldásokat. Még kise jött az új iPhone, nekik már ott van a kezükben. Ugyanakkor rendkívül rendszeretők és szervezetten élik az életüket: tisztában vannak vele, mennyi pénz van a kártyájukon, hol, milyen prémiumpontokat és kedvezményeket gyűjthetnek be. Emellett adakozni is nagyon szeretnek: soha nem mondanak nemet, ha egy jó ügy mellett kell kiállni (anyagilag is), vagy ha épp egy barátot kell megsegíteni.