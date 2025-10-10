Pozitív szenvedélyek: így töltekezz fel a Lelki Egészség Világnapján

A Lelki Egészség Világszövetsége kezdeményezésére 1992 óta minden évben október 10-én tartjuk a Lelki Egészség Világnapját. A nap célja, hogy felhívja a figyelmet a mentális jóllét fontosságára, és enyhítse a lelki betegségekhez kapcsolódó társadalmi előítéleteket.

Lelki Egészség Világnapja – az ölelés és a barátaid támogatása sokat segíthet a nehezebb időszakokban.

Fotó: Moon Safari / Shutterstock

Ezért fontos a Lelki Egészség Világnapja

A test és a lélek elválaszthatatlan, ha bármelyiket is elhanyagoljuk, hamar kibillen az egyensúly. Ez a nap arról szól, hogy egy kicsit befelé figyeljünk, észrevegyük, mire lenne szükségünk ahhoz, hogy jobban legyünk.

Nem kell mindig erősnek lenni

A Lelki Egészség Világnapja arra emlékeztet, hogy a jóllét nem a tökéletességről, hanem az egyensúlyról szól. Nem akkor vagy jól, ha mindig mosolyogsz, a lelki egészség nem az állandó boldogságot, hanem a rugalmasságot jelenti; hogy képes vagy újra felállni, ha valami kizökkent, és meghallani, mire van igazán szükséged. Ha meg tudod nevezni, mit érzel, ha mersz segítséget kérni, ha időnként lelassítasz és önmagadra figyelsz, akkor máris sokat tettél a lelkedért.

A szenvedély nem mindig veszélyes

A szenvedély szó hallatán legtöbbünknek a függőségek, az elveszett kontroll jut eszünkbe. Léteznek azonban olyan szenvedélyek is, amelyek egészséges módon feltöltenek és megnyugtatnak. A pozitív szenvedélyek segíthetnek abban, hogy kiszakadjunk a napi mókuskerékből és más szemmel lássuk a világot. Az ilyen tevékenységekben az a legjobb, hogy nem a teljesítményről, hanem az örömről szólnak.

Pozitív szenvedély lehet például festés, kertészkedés, futás, zenehallgatás, fotózás, tánc, vagy bármi más, ami örömöt ad.

Illényi Éva, a Függetlenek a Pozitív Szenvedélyekért Közhasznú Egyesület elnöke szerint a tánc, a zene, a művészetek, a sport a lélekhez is szól. A lélek gyógyulásához pedig sokszor elég egyetlen perc is.

„Érdemes időt szánni a vidámságra, mert a jókedv a lélek zenéje! Mindannyian tudjuk, hogy a lelki bajokat testi tünetek követik. Már a kisiskolásoknál is megjelennek a pszichoszomatikus jelek: fáradtság, kedvetlenség, idegesség, félelem, alvási nehézségek. Ezeket rendszerint a szorongás okozza; az iskolában, akár az otthoni környezetben tapasztalható magas elvárások szülte megfelelési kényszer. Ez ellen kommunikációval tehetünk. Beszélgessünk többet és szervezzünk közös programokat” – fejtette ki a szakértő.