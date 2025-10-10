Pozitív szenvedélyek: így töltekezz fel a Lelki Egészség Világnapján

A Lelki Egészség Világszövetsége kezdeményezésére 1992 óta minden évben október 10-én tartjuk a Lelki Egészség Világnapját. A nap célja, hogy felhívja a figyelmet a mentális jóllét fontosságára, és enyhítse a lelki betegségekhez kapcsolódó társadalmi előítéleteket.
A test és a lélek elválaszthatatlan, ha bármelyiket is elhanyagoljuk, hamar kibillen az egyensúly. Ez a nap arról szól, hogy egy kicsit befelé figyeljünk, észrevegyük, mire lenne szükségünk ahhoz, hogy jobban legyünk.
A Lelki Egészség Világnapja arra emlékeztet, hogy a jóllét nem a tökéletességről, hanem az egyensúlyról szól. Nem akkor vagy jól, ha mindig mosolyogsz, a lelki egészség nem az állandó boldogságot, hanem a rugalmasságot jelenti; hogy képes vagy újra felállni, ha valami kizökkent, és meghallani, mire van igazán szükséged. Ha meg tudod nevezni, mit érzel, ha mersz segítséget kérni, ha időnként lelassítasz és önmagadra figyelsz, akkor máris sokat tettél a lelkedért.
A szenvedély szó hallatán legtöbbünknek a függőségek, az elveszett kontroll jut eszünkbe. Léteznek azonban olyan szenvedélyek is, amelyek egészséges módon feltöltenek és megnyugtatnak. A pozitív szenvedélyek segíthetnek abban, hogy kiszakadjunk a napi mókuskerékből és más szemmel lássuk a világot. Az ilyen tevékenységekben az a legjobb, hogy nem a teljesítményről, hanem az örömről szólnak.
Pozitív szenvedély lehet például festés, kertészkedés, futás, zenehallgatás, fotózás, tánc, vagy bármi más, ami örömöt ad.
Illényi Éva, a Függetlenek a Pozitív Szenvedélyekért Közhasznú Egyesület elnöke szerint a tánc, a zene, a művészetek, a sport a lélekhez is szól. A lélek gyógyulásához pedig sokszor elég egyetlen perc is.
„Érdemes időt szánni a vidámságra, mert a jókedv a lélek zenéje! Mindannyian tudjuk, hogy a lelki bajokat testi tünetek követik. Már a kisiskolásoknál is megjelennek a pszichoszomatikus jelek: fáradtság, kedvetlenség, idegesség, félelem, alvási nehézségek. Ezeket rendszerint a szorongás okozza; az iskolában, akár az otthoni környezetben tapasztalható magas elvárások szülte megfelelési kényszer. Ez ellen kommunikációval tehetünk. Beszélgessünk többet és szervezzünk közös programokat” – fejtette ki a szakértő.
A lelki egészség nem nagy elhatározásokon múlik. Sokkal inkább azokon az apró dolgokon, amelyeket nap mint nap megadhatsz magadnak.
„A regenerálódás elengedhetetlen a stressz csökkentéséhez, a mozgás pedig kiváló eszköz erre, akárcsak a csendben pihenés vagy a szeretteinkkel való időtöltés, a gyerekünkkel közös játék, az apró testi érintések. A gyerekek lelki egészsége szempontjából is különösen fontos a minőségi együtt töltött idő, hogy a délutánok ne csak leckeírással és kikérdezéssel, korrepetálással teljenek. Segítsük a gyerekünket abban, hogy ki tudja fejezni az ingerlékenységét, haragját vagy dühét, hogy ne kelljen ezeket az érzéseket magába fojtania. Engedjük őt megnyilvánulni, sőt támogassuk őszinte, nyílt érzelemkifejezéssel! Az érzelmi intelligencia épp annyira fontos a társadalomban, mint az értelmi képesség. A felnőttkori sikeresség elsősorban nem az iskolai osztályzatoktól függ, hanem a társas kezdeményezőkészségtől és az önbizalomtól!” – hívta fel a figyelmet Illényi Éva.
Ha tartósan kedvtelennek érzed magad, ha mindennap küzdelemnek tűnik, ha nem tudsz aludni, enni vagy koncentrálni, ezek mind intő jelek lehetnek. A lelki egészség megőrzéséhez nem elég túlélni a napokat. Egy beszélgetés, egy közösségi program, egy terapeuta támogatása sokszor új irányt mutathat. Ami a legfontosabb: ne várd meg, amíg baj lesz. Önmagunkkal törődni nem önzés, hanem önvédelem.
A pozitív szenvedély nem menekülés, hanem kapcsolódás – önmagunkhoz és a világhoz. Ha megtaláljuk azt, ami feltölt, azzal nemcsak a saját életünket tesszük gazdagabbá, de másokat is inspirálunk
– mutatott rá Illényi Éva mentálhigiénés szakember, hozzátéve, hogy a Lelki Egészség Világnapja jó alkalom arra, hogy megálljunk egy pillanatra, és feltegyük magunknak a kérdést: mi a mi pozitív szenvedélyünk?
