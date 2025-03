Fotó: unsplash.com

Hivatástól függetlenül a munkahelyi környezetben szinte elkerülhetetlen a stressz. Az elvárások, a határidők, a gyorsan változó követelmények minden nap kihívást jelenthetnek a munkavállalók számára. A Jooble állásportál szerint azokat a munkalehetőségeket érdemes megcélozni, amelyek lehetőséget nyújtanak a rendszeres testmozgásra, az elegendő szünetek betartására és lehetőség szerint a rugalmas munkavégzésre. Ha hasonló álláslehetőséget keresel, nézz szét a Jooble oldalán és néhány kattintással személyre is szabhatod a kereső szűrőit!

A cikk további részében pedig azt fogjuk részletezni, hogy miért érdemes egészséges életmódot és rendszeres testmozgást beépíteni a mindennapi életben.

Jooble: Így hat a testmozgás a stressz csökkentésére

A munkahelyi stressz nagyon fárasztó lehet, főleg, ha az állandó és csak ritkán tudsz megszabadulni tőle. Viszont van egy remek megoldás, ami segít megbirkózni ezzel, ez pedig nem más, mint a testmozgás.

Talán elcsépelt témának tűnik, de még mindig sokan vannak azok, akik nem mozognak rendszeresen. Pedig a testmozgás testi-lelki feltöltődést nyújt, hozzájárul a szervezet endorfin termeléséhez, ami csökkenti a stressz érzését és javítja a hangulatot. Az edzés ráadásul abban is segít, hogy a felgyülemlett feszültséget levezesd, és a nap végén jobban el tudj aludni az esetleges fáradtság révén.

De a testmozgásnak nem csak rövid távon van pozitív hatása, sőt. Ha rendszeresen mozogsz, akkor idővel javítja a koncentrációt, növeli a stressztűrőkészséged, és akár csökkentheti a szorongás és a depresszió kialakulásának esélyét is. Arról nem is beszélve, hogy a rendszeres sport a fizikumodra is pozitív hatással van, így az önbizalmad is növekedhet, amikor meglátod a sport első eredményeit a testeden.

Ezek a mozgásformák segíthetenek munkahelyi stressz ellen

Sokan azért nem kezdenek el mozogni, mert attól félnek, hogy órákon át tartó edzéseket kell végezniük ahhoz, hogy bármilyen eredményt tapasztalnak. A modern világban pedig nem mindenki rendelkezik szabad 1,5-2 órával, de ez nem is probléma, hiszen nem szükséges az egész napirendedet felbontani azért, hogy mozogni tudj. Már az is nagyon szuper, ha napi 20-30 perc testmozgást végzel!