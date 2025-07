9 tipp a stresszmentes babatervezéshez

Ha valamit üzenhetnék azoknak, akik most vannak a babavárás útján: a teherbe esés esélye lehet, hogy kisebb, mint szeretnénk, és az út lehet, hogy hosszabb, mint reméljük. De minden próbálkozás, minden ciklus, minden várakozással teli hét közelebb visz a célhoz – még akkor is, ha néha úgy tűnik, egy helyben toporgunk.

És azt is szeretném elmondani, hogy bármennyire is nehéz a várakozás, ezek az élmények nem hiábavalóak. Az a türelem, kitartás és rugalmasság, amit ezekben a hónapokban tanulunk, később, a szülői szerepben is nélkülözhetetlen lesz.

Zsófi