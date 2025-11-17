Leszoknál a dohányzásról? Pszichológus segít, hogy sikerrel járj

A füstmentes világnap apropóján arról beszélgettünk dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológussal, miért olyan nehéz a dohányzásról való leszokás, és miért nem elég egyszerűen eldönteni, hogy „holnaptól nem gyújtok rá”.

Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológussal beszélgettünk a dohányzásról való leszokásról.

Fotó: Mudra László / Forrás: Origo

A dohányzásról való leszokás pszichológiája a szakember szerint

„A dohányzás nemcsak rossz szokás – hanem egyfajta identitás is” – kezdi a szakértő. Mint kiderült, a cigaretta sokkal többről szól, mint egy rossz szokásról – biológiai, pszichológiai és társas kötődéseinkkel átszőtt függőségről beszélünk.

Mi, pszichológusok azt szoktuk mondani, hogy tulajdonképpen ez egy összetett jelenség. Kialakul biológiai, pszichológiai és szociális szinten egyfajta dependencia, függőség

– mondta a dr. Makai Gábor.

A dohányzásnak mindig van egy funkciója: valamit szolgál az ember életében. Például sokan feszültségcsökkentésként gyújtanak rá, amikor stresszesek vagy szoronganak. A pszichológus szerint a dohányzás gyakran nem is a nikotinról, hanem a rituáléról szól.

Összeköt minket emberekkel, összehoz, egy társas kötődést ad. Van, aki kíváncsiságból, más társasági beilleszkedés miatt kezdi el, de lehet akár identitásépítés része is – főleg serdülőkorban.

A nikotin az agy jutalmazó központjára hat

A szakértő emlékeztetett: a dohányzás biológiai szinten is addikció, hiszen a nikotin a dopamin felszabadulását serkenti – ez pedig rövid időre jó érzést, megkönnyebbülést hoz.

„Dopamin szabadul fel, és tulajdonképpen biológiai szinten azért alakul ki függőség, mert a nikotinreceptorok újra és újra várják, hogy aktiválva legyenek.”

Idővel mindez automatikussá válik – a cigaretta beépül a napi rutinba, és kialakul a cigifüggőség.

„Felkelünk, kávé, cigaretta. Ebéd után rágyújtunk, vagy ha rossz kedvünk van, stresszesek vagyunk. Ilyen automatizmusok jellemzik a dohányos életét” – magyarázza a szakértő.

Nemcsak a nikotin hiányzik, hanem maga a szokás is

Leszokni a cigiről épp ezért sokkal bonyolultabb, mint azt sokan gondolják.

A leszokásnál nem csak a nikotin megvonásról van szó. Az embernek újra kell tanulnia a szokásait. Ez nem egy döntés, hogy 'eldöntöm, és kész'. Vannak megvonási tünetek – feszültség, ingerlékenység, nyugtalanság – és közben az ember nem találja a helyét, mert hiányzik a megszokott rituálé.

A pszichológus szerint a sikeres leszokás kulcsa az új identitás kialakítása.