Sztárgyereknek lenni: könnyebb vagy nehezebb élet?

Van abban valami furcsán ismerős és mégis idegen, amikor valaki már születése pillanatától „valakinek a gyereke”. A legtöbb tinédzsernek a cikiből elég mostanában annyi, hogy a szülei bemennek a szülőire. Én már annak is örülök speciel, ha a fiam visszainteget a suli kapujából, ha már vettem a fáradságot, felkeltem, uzsonnát csináltam, kiénekeltem az ágyból, végig türelmes maradtam a reggeli felesleges hisztiknél, a mit vegyek fel gordiuszi csomóját is átvágtam, időre be is kísértem, szóval ezért jólesne egy hanyag visszaintegetés, vagy legalább egy visszanézés, de csak tízből kétszer sikerül ezt elérni. Egyszerűen ciki vagyok, mint földi halandó édesanya.

Akadnak viszont olyanok is, akiknek még ennél is rosszabb – vagy talán jobb a dolguk? Nem tudom megítélni, de azokra gondolok, akiknek a családi hátterük már az első iskolai napon egy komplett címlapsztori.

Te vagy annak a színésznek a lánya?

Kívülről nézve minden adott: jólét, biztonság, utazások, magániskola, lehetőségek. De a hírnévnek nyilván megvan a maga ólomsúlya is. Sztárgyereknek lenni sokszor olyan, mint állandóan reflektorfényben élni: sosem tudhatod, mikor készül rólad egy lesifotó, vagy mikor kerül elő egy régi videó, mondjuk arról, amikor cikisen pancsolsz a lavórban a nagyi kertjében. Minden mozdulat látható, minden hibát felnagyítanak, folyton a jelenben tartják a múltadat, akkor is, ha te már ezeket felednéd.

A hasonlítgatás pedig elkerülhetetlen. „Ugyanaz a mosoly, mint az anyjáé.” „Pont úgy néz ki, mint az apja.” – hallani lépten-nyomon. A legtöbb fiatal viszont nem hasonmása akar lenni senkinek, hanem önmagaként elindulni abba a bizonyos nagybetűsbe. Csakhogy ez egy olyan világban, ahol mindenki ismeri a vezetékneved és a szüleid, nem is olyan egyszerű.

Neonfénnyel világító új generáció

A mai sztárgyerekek már másképp gondolkodnak a hírnévről, mint híres szüleik tették pályájuk elején. Az új generáció már nem feltétlenül a vörös szőnyegen akar érvényesülni, inkább maradnak a telefon kijelzőjén. Saját közösségi oldalakat, saját márkákat építenek – és a saját történetüket mesélik el otthonról, a fotelben ülve.