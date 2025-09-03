„Az iskolai sikerhez nem elég a kor” – szakértők szerint innen tudhatod, ha a gyereked iskolaérett

Egy család életében nagy mérföldkő, amikor a gyerek eléri az iskolába lépés korát. Sok szülőben azonban felvetődik ilyenkor a kérdés: vajon valóban iskolaérett már a gyerek, vagy szüksége lenne még egy év játékra, óvodai közösségre? Az iskolaérettség nem csupán életkor kérdése – fontos szerepe van benne a figyelemnek, a feladattudatnak, a szociális készségeknek, az érzelmi stabilitásnak, valamint a mozgásos és nyelvi képességek fejlettségének is.

Fotó: Yuganov Konstantin / Shutterstock

Iskolaérett a gyerek? Szakembereket kérdeztünk

Habár a törvény szerint a hatodik életév betöltése után a gyerek tankötelessé válik, indokolt esetben kérhető halasztás. Hogy mikor érdemes szakemberhez fordulni, és mely jelek árulkodnak arról, ha a csemeténk még nem áll készen az iskolára, arról a Tanulásdiagnosztika munkatársait, Fehér Tibor Dániel klinikai szakpszichológust és Kéri-Nagy Krisztina fejlesztőpedagógust kérdeztük. Interjú!

Honnan tudhatom szülőként, hogy a gyermekem készen áll az iskolára?

FTD: Röviden, ha úgy látja, hogy képes megfelelni az iskola jelentette alkalmazkodási követelményeknek. Szemben az óvodai keretekkel, határokkal, itt már több órán keresztül meghatározott szabályok szerint kell viselkedni. Beleértve azt, hogy képes nyugodtan ülni, figyelni, kérdésekre válaszolni. Fontos, hogy itt nem spártai fegyelemre való alkalmasságra kell gondolnunk, nem azt mondjuk, hogy aki nem képes a „poroszos” iskolának megfelelni, az iskolaéretlen. Bármilyen iskolarendszerről beszélünk, az iskola a család után a második legfontosabb szocializációs közeg.

KNK: Azok a gyerekek, akik 2025. szeptember 1. és 2026. augusztus 31. között töltik be 6. életévüket, 2026 őszétől tankötelesek.

Az iskolai sikerhez azonban nem elég a kor: megfelelően fejlett képességek is kellenek az olvasás, írás és számolás megtanulásához.

A fejlődés üteme egyéni, előfordulhat, hogy egy-egy részképesség lassabban érik be. Sok szülő bizonytalan, hogy a gyereke készen áll-e az iskolára, vagy jobb, ha még egy évet az óvodában marad. Ilyenkor komplex vizsgálat adhat képet az erősségekről és gyengeségekről, valamint arról, szükséges-e célzott fejlesztés, illetve indokolt-e január 1–15. között halasztást kérvényezni az Oktatási Hivatalnál.