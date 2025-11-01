Miért vonz, vagy taszít minket a misztikum, a sötétség és a baljós dolgok? A félelem pszichológia elárulja

A sötéttől való félelem elsődleges indukátora az információhiány.

Fotó: Alexey Bakharev / Shutterstock

Ijesztő látásviszonyok között bepánikolhatunk

Sötétben félni nemcsak a gyerekek szoktak, sok felnőtt embert is megrémítenek a hétköznapokon a különféle árnyak, a félhomály és azok a helyzetek, amelyekben nem látjuk pontosan, mi is vesz körül. Egy ilyen környezetbe ugyanis bármit beleképzelhetünk. Az érzékelésünk megváltozik, emiatt történik meg, hogy még a számunkra ismert közegekben, például a saját otthonunkban is megijedünk bizonyos dolgoktól. Az átalakult látásviszonyok bizonytalanságérzést szülnek, ez megnövelheti a feszültségszintet és szorongást idézhet elő, amitől veszélyben érezhetjük magunkat, legalábbis az agyunk ezt az állapotot hozza létre.

– A sötét közeg valójában egy projekciós felület, amibe akármit beleláthatunk, ebből kifolyólag a saját fantáziánk irányítja, mi jelenik meg például a hálószobánkban, egy éjszakai hazaút során a háztömbök között vagy a szabadban töltött esti eseményeken. Odaképzeljük a félelmeinket, akárcsak amikor idegen helyen alszunk, és hirtelen felébredve nem tudjuk körvonalazni a teret. Érdemes tudni, hogy a rémület szintje attól is függ, mennyire szilárd a biztonságos világba vetett hitünk, mennyire vagyunk meggyőződve arról, hogy nem történhet semmi rossz, és minden rendben lesz. Ha ebben nem vagyunk biztosak, akármennyi idősek is legyünk, folyamodhatunk olyan egyáltalán nem szégyellnivaló megoldásokhoz, melyek a nyugalmunkat szolgálják: kapcsolhatunk éjszakai fényeket, ha emellett kellemesebben alszunk, és azt is megtehetjük, hogy egy ijesztő film vagy sorozat után a nyugtalanságunkat rajzfilmmel oldjuk fel – javasolja a szakértő.

Ősidők óta szolgál minket a rémület

A félelem alapja tehát általában az, hogy nincs kellő információnk a környezetünkről, ez pedig fenyegetést generál bennünk. Mivel az elme nem képes ilyen helyzetben előre jelezni számunkra a „veszélyt”, elővigyázatosságra int minket, ez pedig félelemérzetet szül. Mindez egy evolúciós túlélési válasz.

– A félelem stresszreakciót vált ki az emberben, aminek testi és lelki jelei is vannak, mindez annak köszönhető, hogy az ijedelem évezredeken át a fennmaradásunkat és túlélésünket szolgálta. Evolúciós szempontból ugyanis az tudott életben maradni, aki kerülte a veszélyhelyzeteket. A félelmeinket pedig nagy százalékban még ma is az formálja, amitől egykor tartottunk: a sötétség, a veszélyes ragadozó állatok, a kígyók és pókok, vagy éppen a mérgezőnek tűnő növények. Annak ellenére, hogy kényelmes világban élünk, ugyanúgy a túlélésért küzdünk, csak már nem azok a dolgok fenyegetnek, mint őseinket. Ebből kiindulva viszont érdekes módon vágyjuk azt a fajta izgalmat, ami a szó pozitív értelmében képes ingerelni az idegrendszerünket. Sokan ezért néznek rémisztő filmeket, vesznek részt a halloweeni borzongásban, maszkírozzák el magukat, vagy járnak olyan helyekre, ahol valóban átélhetik a félelem érzését – foglalja össze a szakpszichológus.

Szálljunk szembe lelki árnyainkkal! Nem mindenki bírja a borzongást és félelmet, ami ha akkora méretet ölt, hogy már a mindennapi tevékenységeink során is komoly szorongást idéz elő, célszerű lehet az átkeretezés módszeréhez nyúlni. – Ha valaki számára túlságosan ijesztő például egy éjszakai szituáció, jelmez vagy horrorisztikus elemeket tartalmazó film, érdemes lehet tudatosítani, hogy ez nem a valóság, csupán egy mozi, álruha, helyzet. Az ilyenfajta eltávolítás hosszú távon pozitív hatással lehet. A másik, amit megtehetünk, hogy egy picit átgondoljuk, milyen érzések kapcsolnak be, és milyen múltbéli élmények jutnak eszünkbe ezekben a helyzetekben. Fontos lenne, hogy elnyomás helyett engedjük ezeket közel, ami az első lépés a félelmek oldásához – avat be Sarkadi Bálint. – Mindezzel egyéni szinten és szaksegítséggel is dolgozhatunk, idővel pedig felszínre hozhatjuk a gátló tényezőket. A különféle ijedelmek ugyanis – hiába a mostban éljük meg őket – nem feltétlenül a jelenről szólnak. A legtöbb esetben a félelem valódi oka a múltban keresendő.

