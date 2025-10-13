A rózsaszín szemüvegtől a negatív látásmódig – Mitől függ a valóságérzékelésünk?

Ahogy jövünk-megyünk a nagyvilágban, ápoljuk a kapcsolatainkat és létezünk többféle közösségben, gyakran tűnhet úgy, hogy mindenki más szemüveget visel. A sajátunkat természetesnek vesszük, pedig a személyes gondolkodásmódunk nem kőbe vésett törtvényszerűség - a Fanny magazin utána járt a témának.

A személyes gondolkodásmódunk nem egy örökre meghatározott dolog, tudatos munkával változtathatunk rajta.

Fotó: Prostock-studio

Változatos tényezők határozzák meg a gondolkodásmódunkat

A valóságérzékelésünk az érzékszerveinktől, vagyis a hallástól, látástól, tapintástól, szaglástól és ízleléstől kezdve az érzelmi és kognitív feldolgozáson át a társadalmi és kulturális hatásokig több szinten határozza meg, hogyan éljük meg a minket körülvevő világot, és a különféle helyzeteket. Egyebek mellett ezért is érdemes rugalmasan szemlélni azt, ami körülvesz, és megérteni, hogy szinte minden embernek különbözik a gondolkodásmódja, ami a tapasztalatokon, meggyőződéseken, hiedelmeken, sőt, az aktuális hangulatunkon, lelkiállapotunkon, és persze a személyiségünkön is alapul.

– Akármennyire szeretnénk, az életben valójában nincs objektív valóság, mindenki a saját szubjektív szemüvegén keresztül nézi a világot, amit egyénenként eltérő okok befolyásolhatnak. Például az, hogy milyen kora gyermekkori tapasztalataink vannak és mi történik velünk az életünk során – magyarázza Sarkadi Bálint klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta. – Ezek az aspektusok adják meg a korlátokat az életben, így teljesen más valóságot jelent egy kedves, támogató és egészséges szülői közegben felnőni, ahol szeretnek, értékelnek és biztatnak, mint egy olyanban, amelyben kritikus hangok vezetnek. Ezek ugyanis akadályozhatják, hogy optimistán vágjunk bele a különböző kihívásokba.

Életszemléletünk széles spektrumon helyezkedik el

A két legszélsőségesebb látásmódot jól ismerjük: a rózsaszín szemüveg, vagyis amikor valaki mindenben a jót és pozitívat veszi észre, az optimista valóságérzékelésnek felel meg, míg aki végletesen negatív, arra azt mondjuk, pesszimista. Ám ezek között is találhatók fokozatok, például a racionális, a szkeptikus vagy éppen az idealista személyek, valamint ezek változó átmenetei.

– Ha a nagyon pozitív, illetve kifejezetten negatív valóságértelmezést nézzük, számos veszélyt fogalmazhatunk meg: előbbi esetén például megvan arra az esély, hogy összetörünk, amikor szembesülünk valamilyen negatív eseménnyel, utóbbinál pedig az a leggyakoribb probléma, hogy az állandó borúlátástól semmilyen pozitívum nem tud beférkőzni az illető valóságába. Ezeket kognitív torzításnak nevezzük, ami azt jelenti, hogy az egyén nem a realitást érzékeli, hanem a saját szélsőséges beállítódottságának megfelelően, akár önmagát le- vagy felértékelően gondolkodik – emeli ki a szakember. A döntéseinket jellemzően érzelmi alapon hozzuk meg, de előfordul, hogy csak és kizárólag a tényekre hagyatkozunk, ilyenkor a realista nézőpont érvényesül. Ezzel az a gond, hogy akik kizárják az emóciókat, a mindennapokban sem feltétlenül tudnak az érzelmeikkel találkozni, vagy legalábbis nem könnyen.